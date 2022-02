Argentina Open. Nada como jugar (y ganar) en casa: la semana distinta de Federico Delbonis

Federico Delbonis dejó el court central Guillermo Vilas envuelto en aplausos calurosos, una toalla al hombro, y acompañado por Celina, su hija mayor, a la que abrazó después de la victoria que le dio el pase a las semifinales del Argentina Open. Esas circunstancias familiares no son habituales para un tenista de nuestro país en la elite del circuito, pero el hecho de jugar como local facilita esa licencia.

A los 31 años, Delbonis tiene buena parte de su carrera detrás; también tiene bastante por delante porque las ganas están, asegura. Esta semana, se regaló una alegría: volver a las semifinales en el Argentina Open, dónde sólo había llegado una vez, en 2018. Lo consiguió a expensas del italiano Fabio Fognini, un clásico adversario de las giras de canchas lentas, al que derrotó por 6-4 y 6-4, con mucha solidez en el juego y con esa regularidad que muchas veces se le pide al héroe de la final de la Copa Davis en Zagreb 2016. Desde uno de los palcos, lo celebró su familia: su mujer, Virginia; Celina, de 8 años, y el más pequeño, Mateo, de dos años y medio.

“Celina sabe todo. Cualquier chico de esa edad sabe mucho más de lo que nosotros creemos. Ya está acostumbrada, desde chiquita que va a los torneos, y hay momentos que le gusta ver los partidos y hay momentos que no. Obviamente, la tensión se vive y un chico también la siente. Pero ella disfruta de ir a los torneos, más allá de que estar en la cancha por ahí es lo más estresante. El día a día del torneo no lo sufren y para mí es importante que ellos estén, porque son un apoyo incondicional en todo momento”, se confiesa Delbonis, después de otra victoria en una semana singular en el ATP de Buenos Aires.

Delbonis no cedió sets en su camino a las semifinales Marcelo Endelli - Getty Images South America

El martes fue el encargado de despedir a Juan Martín del Potro en una noche repleta de emociones. Aun como protagonista secundario, no fue nada fácil para él. “Fue algo muy emotivo, tuvo un condimiento muy especial que no se vio en el resto del torneo. Tuve muchas sensaciones encontradas ese día; felicidad, y tristez, e incertidumbre también, porque estaba esperando las palabras de Juan Martín para ver qué decía. Es como que hubo dos torneos; primero, un partido con mucha carga emocional, y luego otros dos dentro de un contexto más normal. Creo que supe separar bien lo que fue el partido del martes con los otros dos, más allá de los rivales que me tocaron y del juego que tenía que hacer”, analizó.

Lo espera el favorito

En concreto, Delbonis está entre los cuatro mejores en el Buenos Aires sin haber cedido ningún set en sus tres cotejos. Este sábado, desde las 16, su rival por un lugar en la final será el noruego Casper Ruud, máximo favorito del torneo y número 8 del mundo. El nórdico también se siente cómodo en Buenos Aires: fue campeón en 2020 y ganó los siete partidos que jugó aquí desde entonces. Ayer, superó por 6-3 y 6-4 a Federico Coria, que dio lo máximo que pudo. No fue suficiente para desbancar a un rival afianzado en los primeros puestos. Por el otro lado de la llave, el ganador del choque entre Diego Schwartzman o Francisco Cerúndolo irá contra Lorenzo Sonego (Italia).

Federico Delbonis vuelve a las semifinales en Buenos Aires después de cuatro años Prensa Argentina Open

¿Se anima a soñar? “He cumplido algunas metas que tenía pendientes, pero faltan muchas cosas en mi carrera. Obviamente, jugar una final o ganar un título en Argentina es un momento único e irrepetible dentro de la carrera para cualquier tenista que tiene la oportunidad de jugar en su casa. Después, jugar en Buenos Aires tiene cosas buenas y algo de presión extra, que uno se pone porque quiere que le vaya bien acá. Entonces hay que saber manejar muy bien las emociones, apoyarse en la gente y agarrarse de eso para encontrar energía”, cuenta sobre su receta para seguir en carrera.

Atrás parecen haber quedado los últimos meses de 2021, en una caída libre de resultados con diez derrotas seguidas, y un discreto arranque de 2022. Lo hecho en el Argentina Open lo dejará al menos en el puesto 37° del ranking, cerca de su mejor clasificación histórica (33°). ¿Qué pasó? Acostumbrado a los altibajos, con la madurez que dan los años, Delbo expresa: “Son cosas que pasan. Yo sentí que estaba preparado, y que mi nivel había subido mucho, más allá de lo que pasó en Australia. Luego, fue una gran decisión ir a Córdoba, porque eso aceleró muchos procesos en un torneo en el que por ahí no rendí bien, pero pude eperimentar cosas que esta semana logré sentirlas desde el primer partido. Eso me dio un condimento extra para estar más atento. Yo estoy contento y satisfecho más allá del resultado, tengo claro de que, cuando uno está convencido, más tarde a más temprano se van a alinear las cosas que uno necesita para que le vaya bien”.

Por muchas razones, Federico Delbonis vive en Buenos Aires una semana distinta a todo, y lo puede disfrutar.