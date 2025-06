Aryna Sabalenka venció a Zheng Qinwen y se medirá con Iga Swiatek en las semifinales de Roland Garros

PARÍS (Enviado especial).- Aryna Sabalenka no se detiene en el polvo de ladrillo parisino: la N° 1 del mundo derrotó a la vigente campeona olímpica, Zheng Qinwen, en sets corridos y se convirtió en la primera semifinalista en Roland Garros. La bielorrusa se impuso por 7-6 (7-3) y 6-3 ante la número 7 del mundo, tras dos horas. Así, la tres veces campeona de Grand Slam (Abierto de Australia 2023 y 2024, US Open 2024) jugará por un lugar en la final del sábado ante la defensora del título en París, Iga Swiatek (5ª del mundo), que a continuación venció a la ucraniana Elina Svitolina (14ª) por 6-1 y 7-5.

Sabalenka, de 27 años, de cierta manera se cobró la revancha ante la china después de su derrota en el WTA 1000 de Roma en el precedente enfrentamiento entre ambas. “En el último torneo yo estaba bastante agotada. En realidad estaba contenta de haber perdido mi partido porque necesitaba un pequeño descanso antes de Roland Garros. Hoy estaba más fresca”, resumió la jugadora de Minsk.

La emoción de Sabalenka en el festejo para el pase a las semifinales de Roland Garros ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Qinwen comenzó el partido con buena energía y le quebró el servicio a Sabalenka en el tercer game. Pero sus numerosos errores no forzados (31) permitieron a la imponente bielorrusa apuntarse ese primer set en el tie-break. El segundo set también estuvo muy disputado, antes de un break de Sabalenka para ponerse 4-3 a favor. La bielorrusa no volvió a verse por detrás en el marcador y logró el segundo set y el partido tras su primer match point.

Superado el desafío, Sabalenka habló sobre el vínculo con su próxima rival, con quien se enfrentó doce veces, con ocho triunfos para la polaca: “La verdad es que antes no nos hablábamos entre nosotras, casi ni practicábamos, pero ahora estamos mejorando en ese aspecto. Nos llevamos mejor, practicamos más a menudo, nos conocemos bastante bien. Hemos tenido muchas batallas geniales, así que estoy súper emocionada de volver a enfrentarme a Iga, siempre son combates de mucho nivel con ella. Estoy muy motivada de salir a pelear y hacer todo lo posible por conseguir la victoria”.

En el ítem puntualmente tenístico, apuntó: “Me encantan los retos difíciles, creo que es en este tipo de partidos es cuando realmente mejoras como jugadora y te haces mucho más fuerte. Me encantan estos retos, la verdad, siempre me emociona enfrentarme a alguien fuerte, alguien que de verdad pueda desafiarme. Me encanta porque lo tomo un desafío, salgo a la cancha a luchar, estoy lista para darlo todo por la victoria”. La última vez que se enfrentaron, la bielorrusa se impuso por 6-3 y 6-3 en el torneo de Cincinnati (superficie dura), en 2024.

Además, Sabalenka se definió como la jugadora más potente: “No creo haber jugado nunca ante una jugadora con más potencia que yo. Sinceramente, no me importa si la rival sale a intentar sobrepasarme o si intenta cambiar el ritmo y hacerme correr más. Con los años he evolucionado mucho mi tenis y estoy lista para jugar ante otras jugadoras potentes. Estoy lista para jugar contra quien me quiera hacer correr y trabajar el punto; estoy en una etapa de mi carrera en la que no me importa mucho esto. En cuanto a potencia, me gusta mucho imponerme, a veces pienso: ‘¿Quieres ver la potencia que tengo? Déjame mostrarle algo’."

Ante la pregunta acerca de por qué las mujeres no acostumbran tirar drops en los partidos, Sabalenka detalló: “El drop es un golpe bastante arriesgado, realmente necesitas tener buenas manos y un gran conocimiento de la cancha para afrontarla. No todas las chicas son tan intrépidas como Bublik, lo vi ayer en su partido frente a Jack Draper y fue impresionante, fue su día. Fue un partido loco, la verdad, aunque me quedé con muchas ganas de ver un quinto set entre ellos”.

Y amplió: “Bublik es un jugador que hace muchas locuras, me encanta verlo jugar e intentar siempre esos drops increíbles, a veces no tiene sentido lo que hace. Creo que nosotras deberíamos intentarlo un poco más, pero es un tiro arriesgado, no somos Bublik. Las chicas de hoy en día intentan mezclar el ritmo con más frecuencia que antes, así que pienso que estamos mejorando en ese aspecto”.

Iga Swiatek, campeona defensora en Roland Garros Corinne Dubreuil/FFT

A pesar de mantener su ranking más bajo desde 2022 y de haber estado a punto de caer ante Elena Rybakina en la ronda anterior, Swiatek se potencia en la terre battue de París. Tras permanecer 125 semanas como número 1 del mundo, se medirá con la actual líder del ranking, que disfruta de su semana número 41. El duelo, sin dudas, tendrá condimentos.