Así está el cuadro de semifinales de Roland Garros 2026

Se disputó el primer partido de los cuartos de final del cuadro masculino de Roland Garros 2026 y, de esta manera, se definió el primer semifinalista: Alexander Zverev. El alemán se enfrentará con el ganador del encuentro entre João Fonseca y Jakub Mensik, que se enfrentan en la tarde argentina de este martes. El miércoles se jugarán los dos encuentros restantes de la ronda de los ocho mejores: Félix Auger-Aliassime vs. Flavio Cobolli y Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi.

‘Sascha’ (N° 4 del ranking ATP) es el máximo candidato a quedarse con el título ante la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz (2°) y las eliminaciones inesperadas y tempraneras del italiano Jannik Sinner (1°) y el serbio Novak Djokovic (4°). El alemán tiene una oportunidad de oro para ganar el primer Grand Slam de su carrera tras los intentos fallidos en las finales de US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025.

Alexander Zverev y un tenis impresionante en Roland Garros; el alemán quiere ganar su primer Grand Slam ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Su rival en la próxima ronda será Fonseca o Mensik, dos de los grandes representantes de la nueva generación del tenis internacional.

Los últimos semifinalistas se definirán este miércoles luego de los últimos dos encuentros de cuartos de final. En el primero, a partir de las 8.20 de la Argentina, el canadiense Auger-Aliassime (6°) se enfrenta al italiano Cobolli (14°), en un mano a mano que tiene a Flavio como dominador con dos triunfos a cero. Luego, desde las 15.15, se verán las caras los italianos Arnaldi (104°) y Berrettini (105°), dos de las grandes revelaciones de esta edición, en un enfrentamiento dentro del circuito profesional.

Félix Auger-Aliassime es el favorito a llegar a la final en la parte superior del cuadro masculino Christophe Ena - AP

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

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