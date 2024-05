Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Madrid, tras las semifinales

Escuchar

Este viernes se disputaron las semifinales masculinas del Masters 1000 de Madrid 2024 y, de esta manera, ya se conocen los dos finalistas: Andrey Rublev (8° del ranking ATP) y Félix Auger-Aliassime (35°). Será el sexto enfrentamiento entre ambos y, a su vez, el segundo en una definición. El encuentro se disputará este domingo en el estadio Manolo Santana, el court central de la Caja Mágica madrileña, desde las 11.30 de la Argentina y con transmisión de ESPN 2 y Star+.

Una edición para el olvido del Masters que se disputa en la capital madrileña llega a su epílogo, en un certamen que tuvo como aspecto positivo el regreso a la élite de Rafael Nadal, quien se despidió en la tercera ronda, como así también la buena participación del argentino Francisco Cerúndolo, que llegó hasta cuartos de final tras dejar en el camino a rivales de la talla del alemán Alexander Zverev (5°). El resto fueron malas noticias ya desde antes del comienzo del certamen, cuando Novak Djokovic (1°) se bajó sin explicación. Luego, se lesionaron Jannik Sinner (2°), Carlos Alcaraz (3°) y Daniil Medvedev (4°), por citar apenas tres ejemplos.

La final inédita se debe, en gran parte, a las diversas lesiones sufridas por los candidatos en el transcurso del certamen. Y no se trata de desprestigiar lo hecho por Rublev y Auger-Aliassime, pero los datos así lo reflejan. El ruso, por ejemplo, únicamente debió enfrentarse a un Top 10, el lesionado Carlos Alcaraz (3°), a quien derrotó en cuartos de final por 4-6, 6-3 y 6-2. El canadiense, por su parte, completó apenas tres partidos (4-6, 6-1 y 6-4 vs. el japonés Yoshihito Nishioka en la primera ronda; 6-0 y 6-4 vs. el francés Adrian Mannarino en la segunda; y 6-4 y 7-5 vs. el noruego Casper Ruud en octavos), mientras que ganó los otros tres por abandono de sus rivales (Jakub Mensik en segunda ronda, cuando el ex N°9 del mundo ganaba 6-1 y 1-0; Jannik Sinner antes de disputar los cuartos de final, y Jiri Lehecka cuando el duelo de semifinales estaba 3-3 en el primer set).

Rublev superó en la instancia de los cuatro mejores al estadounidense Taylor Fritz (13°) por 6-4 y 6-3. De esta manera, el tenista nacido en Moscú hace 26 años mantiene viva la ilusión de ganar su segundo Masters 1000 tras la consagración en Montecarlo 2023. En Madrid, en tanto, nunca había superado los cuartos de final. Auger-Aliassime, en tanto, avanzó a la final tras el abandono del checo Lehecka (31°) en pleno set inicial. Nunca ganó un Masters 1000 ni tampoco disputó una final, por lo que será su estreno, ya que su mejor participación se dio en París 2022, cuando perdió en semifinales con el danés Holger Rune, a la postre campeón, por 6-4 y 6-2.

La única vez que Andrey Rublev y Félix Auger-Aliassime se enfrentaron en una final fue en el ATP 250 de Marsella 2022, con triunfo del ruso por 7-5 y 7-6 (4).

El camino de Andrey Rublev a la final

Segunda ronda: 6-1 y 6-4 a Facundo Bagnis (Argentina).

Tercera ronda: 7-6 (10) y 6-4 a Davidovich Fokina (España).

Octavos de final: 6-2 y 6-4 a Tallon Griekspoor (Países Bajos).

Cuartos de final: 4-6, 6-3 y 6-2 a Carlos Alcaraz (España).

Semifinales: 6-4 y 6-3 a Taylor Fritz (Estados Unidos).

El camino de Félix Auger-Aliassime a la final

Primera ronda: 4-6, 6-1 y 6-4 vs. Yoshihito Nishioka (Japón).

Segunda ronda: 6-0 y 6-4 vs. Adrian Mannarino (Francia).

Tercera ronda: 6-1, 1-0 y abandono vs. Jakub Mensik (República Checa).

Octavos de final: 6-4 y 7-5 vs. Casper Ruud (Noruega).

Cuartos de final: Ganó por abandono de Jannik Sinner (Italia).

Semifinales: 3-3 y abandono vs. Jiri Lehecka (República Checa).

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid comenzó a disputarse en la capital española en 2002, aunque pasó a realizarse en la superficie de polvo de ladrillo en 2009. Desde entonces, solo seis tenistas lograron consagrarse en la rama masculina, entre los que destacan Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Carlos Alcaraz, en tanto, fue el ganador de las últimas dos ediciones, pero no pudo hacerse con el récord de ser el único en ganar tres veces seguidas el torneo en la Caja Mágica.

2009 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2012 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2013 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2014 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2015 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2022 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023: Carlos Alcaraz (España).