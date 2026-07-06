Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final de Wimbledon 2026

Este lunes finalizaron los octavos de final del certamen femenino de Wimbledon 2026 y, de esta manera, quedaron definidas los ocho clasificadas a cuartos de final. Los cruces serán así: Jessica Pegula vs. Coco Gauff, Naomi Osaka vs. Karolina Muchova, Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini y Linda Noskova vs. Elise Mertens. Los partidos se llevarán a cabo entre este martes y miércoles en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

La estadounidense Pegula (4° del ranking WTA) dejó en el camino a su compatriota Iva Jovic (16°) por 4-6, 6-3 y 6-1. La norteamericana Gauff (7°) eliminó a la suiza Belinda Bencic (11°) por 4-6, 6-3 y 6-4. La japonesa Osaka (14°) protagonizó uno de los grandes batacazos de esta edición al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°) por 6-2 y 7-6 (2). La checa Muchova (9°), por su parte, le ganó a su coterránea Barbora Krejcikova (38°) por 7-5, 5-7 y 6-3.

Naomi Osaka dio el golpe en Wimbledon y sacó a Aryna Sabalenka en octavos de final KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

La ucraniana Kostyuk (13°), que este año ya ganó dos títulos y fue semifinalista de Roland Garros, avanzó tras vencer a la estadounidense Ashlyn Krueger (102°), la revelación de este campeonato, por 6-4 y 6-4. La italiana Paolini (17°) dejó fuera de competencia a la filipina Alexandra Eala (32°) por 6-4, 4-6 y 6-3. La checa Noskova (12°) venció a la norteamericana Madison Keys (22°) por 6-4 y 7-6 (2). Y por último, la belga Mertens (27°) derrotó a la checa Marie Bouzkova (23°) por doble 6-4.

Cronograma de cuartos de final

Jessica Pegula vs. Coco Gauff - Martes 7 de julio a las 9.30.

- Martes 7 de julio a las 9.30. Naomi Osaka vs. Karolina Muchova - Martes 7 de julio a las 10.40.

- Martes 7 de julio a las 10.40. Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.

- Miércoles 8 de julio en horario a confirmar. Linda Noskova vs. Elise Mertens - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.

La ucraniana Marta Kostyuk sigue en un gran nivel y buscará meterse en cuartos de final de Wimbledon Brian Inganga - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

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