Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final de Wimbledon 2026

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Jessica Pegula, Coco Gauff, Naomi Osaka, Karolina Muchova, Marta Kostyuk, Jasmine Paolini, Linda Noskova y Elise Mertens son las ocho mejores de esta edición
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Este lunes finalizaron los octavos de final del certamen femenino de Wimbledon 2026 y, de esta manera, quedaron definidas los ocho clasificadas a cuartos de final. Los cruces serán así: Jessica Pegula vs. Coco Gauff, Naomi Osaka vs. Karolina Muchova, Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini y Linda Noskova vs. Elise Mertens. Los partidos se llevarán a cabo entre este martes y miércoles en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.
La estadounidense Pegula (4° del ranking WTA) dejó en el camino a su compatriota Iva Jovic (16°) por 4-6, 6-3 y 6-1. La norteamericana Gauff (7°) eliminó a la suiza Belinda Bencic (11°) por 4-6, 6-3 y 6-4. La japonesa Osaka (14°) protagonizó uno de los grandes batacazos de esta edición al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°) por 6-2 y 7-6 (2). La checa Muchova (9°), por su parte, le ganó a su coterránea Barbora Krejcikova (38°) por 7-5, 5-7 y 6-3.
La ucraniana Kostyuk (13°), que este año ya ganó dos títulos y fue semifinalista de Roland Garros, avanzó tras vencer a la estadounidense Ashlyn Krueger (102°), la revelación de este campeonato, por 6-4 y 6-4. La italiana Paolini (17°) dejó fuera de competencia a la filipina Alexandra Eala (32°) por 6-4, 4-6 y 6-3. La checa Noskova (12°) venció a la norteamericana Madison Keys (22°) por 6-4 y 7-6 (2). Y por último, la belga Mertens (27°) derrotó a la checa Marie Bouzkova (23°) por doble 6-4.
Cronograma de cuartos de final
- Jessica Pegula vs. Coco Gauff - Martes 7 de julio a las 9.30.
- Naomi Osaka vs. Karolina Muchova - Martes 7 de julio a las 10.40.
- Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.
- Linda Noskova vs. Elise Mertens - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online Wimbledon 2026
Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximas ganadoras de Wimbledon
- Martina Navratilova (República Checa) - Nueve títulos
- Helen Wills (Estados Unidos) - Ocho
- Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - Siete
- Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - Seis
- Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - Cinco
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