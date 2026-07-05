Novak Djokovic venció a Roman Safiullin y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon por 17a vez

A esta altura de su cinematográfica carrera, con más de 39 años en el documento de identidad, cada triunfo de Novak Djokovic representa un registro inédito. En Wimbledon, en la cuarta ronda, el serbio derrotó al ruso Roman Safiullin (132°, proveniente de la clasificación) por 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 y 6-3, en 3h26m. El éxito le permite a Nole alcanzar su victoria número 106 en el Grand Slam británico, el más prestigioso de los cuatro majors, encumbrándose como el dueño del récord de mayor cantidad de triunfos individuales masculinos en el torneo, uno más que Roger Federer (105, pero ocho veces campeón).

El saludo cordial entre Novak Djokovic y Roman Safiullin: el serbio se impuso en cuatro sets y avanzó a los cuartos de final KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“Tu nombre está en todos lados”, le dijo Safiullin, de 28 años, top 40 hace dos temporadas y con una carrera obstaculizada por lesiones, a Djokovic, mientras esperaban en el lujoso hall del Centre Court antes de entrar en la cancha. El ocurrente comentario del ruso, junto a la pizarra con los nombres de los campeones, le sacó una sonrisa a su legendario rival. Pero, más allá de esa distancia previa, durante muchos tramos del partido Safiullin se olvidó de las diferencias y, deportivamente, le faltó el respeto a Djokovic, siete veces ganador en el All England. No le hizo sencillo el desafío. Encima, Nole se mostró fastidioso en algunos momentos y no sacó de las mejor forma.

El simpático comentario de Safiullin

Sin embargo, después de mascullar bronca al perder el tercer set, Djokovic se serenó, perfeccionó sus impactos y desanudó el partido ganando el cuarto parcial con autoridad y lucidez. Tras el partido confesó que durante algunos tramos del encuentro se sintió inferior que Safiullin desde el fondo de la cancha y, por ese motivo, varias veces alteró su estrategia haciendo saque y red (ganó 23 de las 40 veces que subió). Novak finalizó con diez aces, tres dobles faltas, con un 71% de primeros servicios, ganando el 69% de puntos con el primer saque y el 57% con el segundo; logró cinco quiebres, cedió su servicio cuatro veces (el moscovita le generó catorce break-points), consiguió 43 tiros ganadores (dos menos que Safiullin) y padeció 37 errores no forzados, tres más que su contrincante.

Djokovic, acompañado por su amigo y compatriota Viktor Troicki (12° en 2011), que está actuando como su entrenador, alcanzó los cuartos de final de Wimbledon por decimoséptima vez (sólo Federer tiene más, con 18). Su rival saldrá del partido entre el español Alejandro Davidovich Fokina (22° preclasificado) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (tercer favorito).

Novak Djokovic haciendo equilibrio ante Roman Safiullin en la cuarta ronda de Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“Tuve mis lagunas y mis malas reacciones, pido disculpas por eso [lanzó un pelotazo y fue advertido por ello]. Pero el que más tiempo se mantiene concentrado es el que gana”, expresó Djokovic, dentro del court. Ganó los 33 partidos que disputó contra jugadores provenientes de la clasificación en los Grand Slams, incluyendo siete en Wimbledon. El balcánico, actual número 8 del ranking, nunca perdió un partido de Grand Slam ante un jugador con un ranking tan bajo como el de Safiullin (132°). El jugador de peor posición en derrotarlo en un grande fue el uzbeko Denis Istomin (N° 117) en la segunda ronda del Abierto de Australia 2017.

Un momento de enojo de Djokovic

Lo mejor de Djokovic vs. Safiullin

Andreozzi, cuartofinalista en dobles

El argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard, octavos preclasificados en Wimbledon, se convirtieron en cuartofinalistas de dobles en el All England: superaron al taiwanés Ray Ho y al alemán Hendrik Jebens por 7-6 (7-4) y 6-4. En la próxima instancia se enfrentarán con los número 1, Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña). Andreozzi, de 34 años, disfruta de su mejor ranking en la especialidad: 16°.

La marplatense Solana Sierra en Wimbledon Adam Davy - PA Wire DPA

En el cuadro femenino de dobles, la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio cayeron en la segunda ronda frente a Ellen Perez (Australia) y Demi Schuurs (Países Bajos), 9° preclasificadas, por 6-3 y 6-1.

En la competencia de juniors de Wimbledon, la argentina Sol Ailin Larraya Guidi (18 años) perdió en su debut, ante la británica Daniella Britton, por un doble 6-3.