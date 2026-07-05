Naomi Osaka derrotó a la N° 1 Aryna Sabalenka y alcanzó sus primeros cuartos de final en Wimbledon

Tanto tiempo luchando contra el estrés y las presiones, poco a poco Naomi Osaka, actual número 14 del ranking mundial, vuelve a sonreír. La japonesa de 28 años, número 1 en 2019, logró una victoria de alto impacto en la cuarta ronda de Wimbledon: ante la actual líder del WTA Tour, la bielorrusa Aryna Sabalenka, por 6-2 y 7-6 (7-2).

Naomi Osaka jugó con maestría ante Aryna Sabalenka y la venció en Wimbledon Brian Inganga - AP

Osaka había perdido tres veces ante Sabalenka esta temporada, pero en el Centre Court del All England Club derramó una tarea sumamente precisa y lúcida. Es más: Sabalenka, la tenista que más fuerte le pega a la pelota, no logró quebrarle el servicio. Osaka anotó ocho aces, cometió una doble falta, logró el 62% de primeros servicios, ganando el 87% de puntos con el primer saque y el 61% con el segundo.

Cuatro veces campeona de Grand Slam (Australia 2019 y 2021, el US Open 2018 y 2020), Osaka alcanza apenas su segundo cuarto de final de Grand Slam desde que ganó el último major, hace cinco años. Además, nunca había ganado un partido en el court central de Wimbledon. Vaya curiosidad: se jugaron tres Grand Slams en la temporada y ninguno fue para Sabalenka. Osaka también detuvo la racha de Sabalenka de catorce cuartos de final consecutivos de Grand Slam, una racha que comenzó en el US Open de 2022. La jugadora nacida en Minsk no había sido eliminada tan pronto en un grande desde la edición de Roland Garros 2022, cuando de despidió en la tercera ronda.

La triste despedida de Aryna Sabalenka de Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto en la cancha y hacerlo aquí significa muchísimo para mí. Antes de este encuentro había perdido contra ella tres veces seguidas, así que fue muy duro. Quería darle la vuelta a la situación y estoy muy contenta por haberlo hecho”, sonrió Osaka, que esta vez no sólo llamó la atención por el kimono bordado con el que entró en el court.

Naomi Osaka volvió a lucir un kimono bordado en el partido ante Aryna Sabalenka HENRY NICHOLLS - AFP

La próxima rival de Osaka será la checa Karolina Muchova, novena del ranking, que batió a su compatriota Barbora Krejcikova por 7-5, 5-7 y 6-3, en 2h45m.