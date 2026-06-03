Así quedó el cuadro femenino de semifinales de Roland Garros 2026

Se completaron este miércoles los cuartos de final del torneo femenino de Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; y se definieron las cuatro tenistas que siguen en carrera por el título con la sorpresiva eliminación de Aryna Sabalenka (1ª), la máxima favorita.

La bielorrusa, la mejor del mundo en la actualidad, perdió ante Diana Shnaider (25ª) en el estadio Philippe Chatrier por 3-6, 7-5 y 6-0 y no pudo conquistar el certamen parisino por primera vez en su carrera. La rusa será rival en la próxima instanciade otra jugadora que también dio el golpe en el certamen y es Maja Chwalinska (Q). La polaca se impuso a Anna Kalinskaya (22ª) por 7-6 (3) y 6-3 y por primera vez en su carrera disputará semifinales de un Grand Slam.

En la parte baja del cuadro avanzaron Marta Kostyuk (15ª) y Miirra Andreeva (8ª). La ucraniana le ganó a su compatriota Elina Svitolina (7ª) por 6-3, 2-6 y 6-2 mientras que la moscovita se impuso a Sorana Cirstea (18ª) por 6-0 y 6-3.

Resultados de cuartos de final de Roland Garros femenino

Diana Shnaider (25ª) a Aryna Sabalenka (1ª) por 3-6, 7-5 y 6-0.

a Aryna Sabalenka (1ª) por 3-6, 7-5 y 6-0. Maja Chwalinska (Q) a Anna Kalinskaya (22ª) por 7-6 (3) y 6-3.

a Anna Kalinskaya (22ª) por 7-6 (3) y 6-3. Marta Kostyuk (15ª) a Elina Svitolina (7ª) por 6-3, 2-6 y 6-2.

a Elina Svitolina (7ª) por 6-3, 2-6 y 6-2. Miirra Andreeva (8ª) a Sorana Cirstea (18ª) por 6-0 y 6-3.

Maja Chwalinska, la gran sorpresa en semifinales de Roland Garros 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Cronograma de las semifinales de Roland Garros femenino

Jueves 4 de junio - Estadio Philippe Chatrier

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

10: Marta Kostyuk (15ª) vs. Miirra Andreeva (8ª).

11.10: Diana Shnaider (25ª) vs. Maja Chwalinska (Q).

El cuadro de Roland Garros femenino, con las semifinalistas definidas

La actividad de cada jornada en Roland Garros se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino