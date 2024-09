Así quedó la tabla de campeonas históricas del US Open, tras el título de Aryna Sabalenka

Escuchar

Aryna Sabalenka (N° 2 del ranking ATP) es la campeona de US Open 2024. La bielorrusa se quedó con el último Grand Slam de la temporada tras derrotar en la final a la estadounidense Jessica Pegula (6°) por doble 7-5. De esta manera, ganó su tercer major tras las consagraciones en Australian Open 2023 y 2024 y, además, saldó la cuenta pendiente que arrastraba desde 2023, cuando perdió la definición del torneo que se disputa en Flushing Meadows-Corona Park frente a Cori Gauff.

Levantó el trofeo en el cemento de Nueva York, donde desde 2021 no baja de las semifinales. La pista dura es la superficie en la que más cómoda se siente, no por nada es la que más partidos en cemento ganó en los últimos años. Cuando encuentra los ángulos para sus golpes, sus adversarias sufren. El balance total del encuentro para Sabalenka fue de 40 tiros ganadores y 32 errores no forzados. Al final el público, dejando de lado su preferencia por la local Pegula, la premió con un sostenido aplauso.

Bailecito triunfador de la a-reyna pic.twitter.com/4CVDAHdVs0 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Con su coronación, sumó 700 puntos en el ranking y recortó distancias con la N°1 del mundo, la polaca Iga Siwatek, que este año fue eliminada en cuartos de final a manos de Pegula. “Dios mío, estoy sin palabras”, dijo Sabalenka al inicio de su discurso en el momento de la premiación. ”Fueron tantas veces que estuve tan cerca de lograrlo, tantas derrotas dolorosas. Siempre fue uno de mis sueños y finalmente tengo este bello trofeo”, celebró la ganadora, que también recibió un cheque de 3,6 millones de dólares. ”Gracias a todos, escuché mucho apoyo en los buenos momentos”, afirmó.

El camino de Aryna Sabalenka hacia el título

Primera ronda : 6-3 y 6-3 a la australiana Priscilla Hon (203°)

: 6-3 y 6-3 a la australiana Priscilla Hon (203°) Segunda ronda : 6-3 y 6-1 a la italiana Lucia Bronzetti (76°)

: 6-3 y 6-1 a la italiana Lucia Bronzetti (76°) Tercera ronda : 2-6, 6-1 y 6-2 a la rusa Ekaterina Alexandrova (31°)

: 2-6, 6-1 y 6-2 a la rusa Ekaterina Alexandrova (31°) Octavos de final : 6-2 y 6-4 a la belga Elise Mertens (35°)

: 6-2 y 6-4 a la belga Elise Mertens (35°) Cuartos de final : 6-1 y 6-2 a la china Zheng Qinwen (7°)

: 6-1 y 6-2 a la china Zheng Qinwen (7°) Semifinales : 6-3 y 7-6 (2) a la estadounidense Emma Navarro (13°)

: 6-3 y 7-6 (2) a la estadounidense Emma Navarro (13°) Final: 7-5 y 7-5 a la estadounidense Jessica Pegula (6°).

Máximas ganadoras del US Open

La máxima ganadora de la historia del US Open en la rama femenina es la noruega-estadounidense Molla Bjurstedt Mallory con ocho títulos amateurs. También en la previa al profesionalismo la estadounidense Helen Willis Moody se coronó en siete ocasiones. En la Era Abierta, en tanto, las locales Chris Evert y Serena Williams levantaron el trofeo seis veces cada una.

Christ Evert (Estados Unidos): 6 títulos.

Serena Williams (Estados Unidos): 6.

Steffi Graf (Alemania) 5.

Martina Navratilova: 4

Billie Jean King (Estados Unidos) y Kim Clijsters (Bélgica) 3.



