Así quedó la tabla de campeones históricos de la Copa Davis, tras el título de Italia

Italia se coronó campeón de la Copa Davis 2024 al derrotar este domingo en la final a Países Bajos 2-0 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, España, y logró su tercera estrella en total y la segunda consecutiva porque defendía el trofeo que ganó en 2023, algo que no se conseguía desde que República Checa fue bicampeón en 2012 y 2013.

La Azzurra, que semanas atrás también se quedó con la versión femenina -Copa Billie Jean King- se impuso con contundencia a todos sus rivales. En el primer duelo de la final Matteo Berrettini superó a Botic van de Zandschulp por 6-4 y 6-2 y, a continuación, el número 1 del mundo, Jannik Sinner, hizo lo propio contra Tallon Griekspoor por 7-6 (2) y 6-2. Esos dos jugadores son los que le dieron al combinado italiano todos los puntos en las Finals. En cuartos de final vs. la Argentina, luego de la derrota de Lorenzo Musetti con Francisco Cerúndolo, Sinner ganó su single a Sebastián Báez y junto a Berrettini lo hizo en dobles. En semifinales vs. Australia, ambos tenistas celebraron en sus cotejos individuales vs. Thanasi Kokkinakis y Alex de Miñaur y le metieron a su país el pase a la definición.

Italia, con su tercer título en la historia, alcanzó a Alemania, República Checa y Rusia y quedó mas cerca de España, que ostenta seis títulos. Estados Unidos está en lo más alto de la tabla histórica con 32 estrellas seguido de Australia con 28. El podio lo completan Francia y Gran Bretaña con 10 celebraciones cada uno mientras que Suecia tiene siete.

La selección argentina integra el último lugar con una coronación junto a Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza. La única vez que logró el título en el denominado “Mundial de tenis” fue en Zagreb, Croacia, en 2016. En ese entonces, bajo el viejo formato, el equipo liderado tenísticamente por Juan Martín Del Potro se impuso por 3 a 2 al anfitrión y alzó la Ensaladera que le fue esquiva en varias ocasiones.

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos - 32

Australia - 28

Francia / Gran Bretaña - 10

Suecia - 7

España - 6

Alemania / República Checa / Rusia / Italia - 3

Croacia / Argentina / Canadá / Serbia / Sudáfrica / Suiza - 1

La única vez que la selección argentina ganó la Copa Davis fue en 2016 vs. Croacia en Zagreb Santiago Filipuzzi

