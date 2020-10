En el ATP de San Petersburgo: el bielorruso Ilya Ivashka discutiendo con el umpire y el supervisor tras ser penado después de ir al baño.

A partir de una necesidad fisiológica, el tenista bielorruso Ilya Ivashka, 141° del ranking mundial, vivió un momento de desesperación y confusión en su partido por la primera ronda del ATP 500 de San Petersburgo frente al francés Adrian Mannarino. Después de haber ganado el primer set por 6-3, en el descanso posterior al quinto game del segundo parcial (3-2 para el galo), Ivashka recibió una breve atención médica y le pidió al juez de silla ir al baño, sin embargo el umpire le informó que debía hacerlo lo más rápido posible "utilizando su tiempo de descanso". Ivashka se retiró del court y al regresar le aplicaron una infracción al código de conducta, dándole como ganado el cuarto game a Mannarino (4-2).

A partir de allí se generó una acalorada discusión entre Ivashka, el juez de silla y el supervisor del torneo ruso, el argentino Jorge Mandl (integrante de la ATP). Las autoridades le explicaron al tenista de 26 años nacido en Minsk que el "tiempo médico" no puede ser utilizado para ir al baño y que para hacerlo debía utilizar el tiempo del descanso, algo que finalmente superó yéndose al baño. "Esto fue de emergencia porque no podía estar de pie en la cancha. Si quieres que me cague en la cancha, puedo hacerlo", gritó Ivashka.

"Las reglas son así", apuntaron el umpire y el supervisor. Ivashka siguió reclamando, dijo que le había preguntado al médico si podía ir al vestuario y que le había dicho que sí. "Le expliqué al médico la situación y me dijo: 'puedes irte'. No podía sostenerme en la cancha", dijo el bielorruso, enfurecido.

¿Qué indica el reglamento? Los jugadores tienen una "ida razonable" al baño en partidos de tres sets y dos en encuentros a cinco sets. Una vez que el jugador usa esa chance disponible, podrá volver a ir al baño pero únicamente en su tiempo, es decir que si va en un cambio de lado deberá estar de regreso y disponible en el court para seguir jugando una vez que el juez cante "tiempo". El jugador no puede ir al baño por su cuenta, sin autorización. La ida al baño es preferentemente en cambio de set, aunque el juez de silla puede autorizarlo si se trata de una emergencia.

El match, finalmente y pese a todo, fue ganado por Ivashka por 6-3 y 7-6 (8-6), en dos horas y dos minutos.

