Daniil Medvedev no pasa inadvertido. Muchos puristas del tenis lo observan de reojo, hasta con desprecio. Es verdad que el jugador ruso posee una técnica muy poco ortodoxa, con escaso encanto. Es más: por momentos, cuando pega el drive, hace un rulo con el brazo que invita a pensar que quedará enredado en sus propias extremidades en cualquier momento. Sin embargo, (casi) siempre resuelve bien, con efectividad. Hoy es el número 3 del mundo, pero ya fue líder del ranking (en febrero de 2022) y se convirtió en un hábito verlo en las instancias finales de los Grand Slams (incluso, ya se coronó en un major). Y ello vuelve a suceder en este Australian Open .

El ruso Daniil Medvedev se clasificó para las semifinales de Australia DAVID GRAY - AFP

Después de ser semifinalista en Wimbledon 2023 y finalista en el US Open -también del año pasado; perdió frente a Novak Djokovic-, el moscovita de 27 años alcanzó su tercera clasificación consecutiva a la penúltima instancia de un Grand Slam al superar, en el Melbourne Park, al polaco Hubert Hurkacz (9° preclasificado) por 7-6 (7-4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4, en cuatro horas. Medvedev, entrenado por el francés Gilles Cervara, volvió a ostentar una estupenda capacidad para gestionar la fatiga. Bajo un clima sofocante que se potencia sobre la superficie dura aussie, ganó otro partido de largo aliento y ya suma 1035 minutos compitiendo en esta edición del Australian Open, o lo que es lo mismo, según los registros de atptour.com, un promedio de 3h27m por encuentro jugado (ya fueron cinco).

Por segunda vez en el torneo, Medvedev debió llegar a los cinco sets para ganar un partido. Le había sucedido en la segunda ronda, durante el extenuante 3-6, 6-7 (1-7), 6-4, 7-6 (7-1) y 6-0 ante Emil Rusuuvuori, que finalizó en plena madrugada de Melbourne, tras cuatro horas y 23 minutos. “Terminar de jugar a las 3.30 de la mañana fue duro, porque sinceramente, con Felix (Auger-Aliassime; en la tercera ronda) estaba al 80% de mis capacidades físicas, cuando normalmente empezás al 100% y luego vas hacia abajo. Cuando estás cansado, quizás va bajando todavía más rápido. Cuando hace calor, como en este desafío con Hurkacz, también sentís más cansancio. Me pasó al terminar el primer set”, explicó Medvedev, tercer favorito, que en las semifinales en el Melbourne Park se medirá con el ganador de Carlos Alcaraz (España; 2°) y Alexander Zverev (Alemania, 6°).

Daniil Medvedev debió lidiar con el polaco Hubert Hurkacz y también con el clima sofocante de Australia ANTHONY WALLACE - AFP

Medvedev no escondió que, a diferencia de algunos rivales, le cuesta llegar entero físicamente al final de los partidos más desafiantes y que, incluso, luego le cuesta realizar la recuperación. ¿Será que se entrecruzan los nervios? “A veces veo que hay algunos chicos que juegan el tie-break del quinto set y parecen estar bien en el vestuario -expresó el ruso-. Yo digo: ‘¡Guau! ¿Tiene buen aspecto? Sí'. O tal vez sea una cuestión de metabolismo y es genético. Sinceramente, no tengo ni idea. Sé que me canso. Lo doy todo. Trabajamos con mi equipo en hacerlo posible, porque probablemente todo el mundo trabaja duro, pero sé que empezamos a hacerlo desde que tenía 22 o 23 años cuando decidí hacerme profesional. Si no lo hago, hoy después del tercer set estoy acabado. Probablemente, me retiraría”.

Lo que está claro es que, prácticamente, nadie quiere medirse con Medvedev, mucho menos si ese encuentro es sobre superficie dura, donde es todo un experto: posee un 74.6% de efectividad y 18 de sus 20 títulos en el circuito los obtuvo en esas condiciones, incluyendo el US Open 2021 (venció en la final a Djokovic, privándolo al serbio de ganar los cuatro Grand Slam en la misma temporada). Ante Hurkacz, un rival contra el que había perdido las últimas dos veces que se habían enfrentado (en Halle y Miami 2022), Medvedev tuvo un nivel fluctuante, pero terminó imponiendo su jerarquía. Logró 11 aces, cometió 10 doble faltas, obtuvo el 61% de primeros servicios, ganando el 78% de puntos con el primer saque (86 de 110) y sólo el 41% con el segundo (29 de 70). Conectó 43 tiros ganadores (61 de Hurkacz) y le rompió el saque al polaco en cuatro oportunidades.

El saludo entre Hubert Hurkacz y Daniil Medvedev tras una batalla de cuatro horas en Melbourne PAUL CROCK - AFP

A Medvedev, la victoria frente a Hurkacz le permite consolidarse como uno de los jugadores activos más confiables en los cuartos de final de los Grand Slams, un escenario en el que ahora posee una marca de 8 triunfos y una derrota (y 3-0 en Australia). La única caída se produjo en su superficie menos amigable, el polvo de ladrillo, ante Stefanos Tsitsipas en Roland Garros 2021.

Bopanna, número 1 a los 43 años

Rohan Bopanna demostró en el Melbourne Park que, incluso con 43 años, todavía hay margen de mejora en el tenis. El indio alcanzó su mejor resultado en el Abierto de Australia al avanzar a las semifinales en el cuadro de dobles, junto al australiano Matthew Ebden (éxito frente a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, sextos preclasificados, por 6-4 y 7-6 ) y, sobre todo, se garantizó el ascenso al número 1 de la especialidad. Será el líder del ranking de mayor edad en la historia.

El indio Rohan Bopanna, en pareja con el australiano Matthew Ebden, se aseguró el salto al número 1 del mundo a los 43 años ATP

“Era mi sueño y más aún cuando practicás este deporte durante décadas. Todo es fruto de mi perseverancia, de seguir luchando y trabajando duro, y de tener un gran socio a mi lado. También creo que el año consistente que tuvimos en 2023 es la razón... Esto me ayudó a llegar a esta etapa”, dijo Bopanna, que ingresó en Australia en el puesto más alto de su carrera, el N° 3 del mundo, impulsado por un título en Indian Wells, un segundo puesto en el US Open y tres finales Masters 1000 adicionales (en Madrid, Shanghai y París-Bercy). Su éxito esta quincena en Australia, donde nunca había pasado de la tercera ronda en 16 apariciones anteriores, contribuyó para asegurarse el N° 1.

Nacido en Bangalore en 1980, de 1,93m y profesional en el mundo de las raquetas desde 2003, Bopanna posee 24 títulos en dobles.

