Boris Becker recuperó la libertad y será extraditado a Alemania, su país de origen, después de ocho meses detenido en una cárcel británica

El alemán Boris Becker , leyenda del tenis y tres veces campeón de Wimbledon, quedó en libertad luego de pasar ocho meses en dos prisiones del Reino Unido tras ser condenado a dos años y medio de cárcel en abril pasado por ocultar su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota y no pagar sus deudas. Según informó la agencia de noticias británica PA, Boom Boom será deportado, en principio, a su país de origen.

Becker, de 55 años, partirá en un vuelo desde Londres a Alemania de inmediato. El resto de su condena queda en suspenso, pero no podrá regresar a su país de adopción al menos hasta que se haya cumplido ese plazo.

Boris Becker, tres veces campeón de Wimbledon, recuperará la libertad tras ocho meses detenido en una prisión británica y será deportado Hulton Deutsch - Hulton Archive

Becker vive en Londres desde 2012, pero no tiene la nacionalidad británica. Según la legislación del Reino Unido, los presos solo pueden ser puestos en libertad condicional cuando han cumplido al menos la mitad de su condena, lo que en el caso de Becker serían 15 meses, con fecha límite el 29 de julio de 2023. Sin embargo, el exastro del tenis se benefició de un programa especial de liberación y deportación al que pueden optar todos aquellos extranjeros “que puedan ser excarcelados y expulsados hasta doce meses antes de la fecha más temprana de excarcelación”, de acuerdo con la norma.

El exnúmero 1 del mundo y ganador de 49 títulos en total (entre 1985 y 1996) había sido condenado en Londres el 29 de abril por ocultar millones de dólares en activos a sus administradores concursales. Becker había sido declarado insolvente por los tribunales en 2017. Por ello, tuvo que revelar su patrimonio a los administradores concursales, pero al hacerlo omitió partes importantes, según el tribunal (lo sentenció la jueza Deborah Taylor en un tribunal de Londres). El León de Leimen tenía una condena previa por evasión fiscal en Alemania en 2002 y fue declarado culpable de cuatro cargos por un jurado en virtud de la Ley de insolvencia y fue absuelto por 20 cargos. “No prestó atención a la advertencia que le dieron. Reconozco la humillación que has sentido, pero no has mostrado humildad”, dijo la jueza.

La prisión de Huntercombe, donde estuvo detenido Becker

Becker, primero, fue detenido en la prisión HMP de Wandsworth, paradójicamente cercana a Wimbledon, donde brilló como tenista. Pero luego fue trasladado a la prisión de Huntercombe, al oeste de la capital británica. Luego de unos primeros meses angustiantes y sumamente difíciles, en los que -incluso- algunos presos se quejaron por los supuestos privilegios que allí tenía, Becker encontró algunas acciones más alentadoras sobre su vida detrás de las rejas.

En octubre pasado, el periódico alemán Bild publicó que el exdeportista se entrenaba regularmente en el gimnasio de la prisión, que dejó el alcohol y que había perdido peso. Se conoció que también estaba trabajando como asistente del preparador físico que hay en la prisión y que aporta su mirada sobre el acondicionamiento físico y la psicología, aprovechando su experiencia como ex campeón de tenis.

Según la misma fuente, Boris les enseñaba a unos 45 reclusos algunos secretos para el acondicionamiento físico, la nutrición y el manejo de la crisis psicológica en la prisión, que tiene un complejo deportivo con un muro de escalada, un campo de césped artificial y una sala de ejercicios cardiovasculares. También se contó que Becker estuvo instruyendo a otros prisioneros en un “tipo especial de yoga y meditación”.

El cartel de apoyo a Becker en el último torneo de Wimbledon, mientras el alemán permanecía preso

En su momento, la noticia de la detención de Becker impactó de lleno en el corazón del tenis mundial. Desde John McEnroe hasta Novak Djokovic que, el 2 de mayo, en una entrevista con el diario L’Equipe, expresó: “Me rompe el corazón. Es un viejo amigo, me entrenó durante tres años. Lo considero alguien importante en mi vida, alguien que contribuyó a mi éxito en mi carrera. No comentaré el veredicto, no es mi papel, pero como amigo lo siento mucho por él. Espero que logre superar este período en prisión y que cuando salga pueda retomar una vida normal, si es que eso es posible después de estar en prisión. Espero que te vaya bien en cuanto a su salud, en particular su salud mental, que será su mayor reto”.

