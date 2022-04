Boris Becker perdió contra la justicia y recibió una condena de dos años y medio de prisión

Boris Becker, triple campeón en Wimbledon, enfrenta el peor momento de su vida. Este viernes, el extenista se presentó ante un tribunal de Londres en relación con su insolvencia personal, tras ser acusado de ocultar su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota en 2017 y no pagar sus deudas. El alemán llegó a la Corte con su novia Lilian de Carvalho antes de su audiencia. Finalmente, la sentencia fue de dos años y medio de prisión. De ese tiempo, deberá cumplir la mitad en la cárcel.

El ex número uno del mundo, de 54 años, se presentó con un traje y una corbata de Wimbledon. Subió los escalones con mucha tranquilidad y entró al edificio de la mano de su pareja. Boris Becker fue declarado culpable el 8 de abril por transferir cientos de miles de libras de su cuenta comercial y no declarar una propiedad en su ciudad natal de Leimen, en Alemania.

Becker está acusado de ocultar parte de su patrimonio y de no entregar los trofeos en su procedimiento de insolvencia en Inglaterra (Photo by Neil Mockford/GC Images) Neil Mockford - GC Images

La jueza Deborah Taylor lo sentenció en el tribunal del centro de Londres. El alemán tenía una condena previa por evasión fiscal en Alemania en 2002. Becker pasó ayer lo que fue su último día de libertad. Fue declarado culpable de cuatro cargos por un jurado en virtud de la Ley de insolvencia y fue absuelto por 20 cargos.

¿De qué se lo acusó a Boris Becker?

Hace unos meses, el alemán no gozó de ningún pase especial para ingresar en los tribunales londinenses. Al igual que el resto de los visitantes, hizo una larga fila en la entrada del establecimiento y se sometió al severo control de seguridad. Becker, ante la vista de todos, soportó el procedimiento de unos minutos, vistiendo un traje azul oscuro y camisa blanca, zapatillas negras y bufanda.

¿De qué se lo acusó al exdeportista y actual comentarista de tenis en TV? De haber ocultado varias propiedades y alrededor de 1,8 millones de libras esterlinas (2,3 millones de dólares), además de no haber entregado algunos de sus trofeos de Wimbledon y del Abierto de Australia para saldar sus deudas.

Un tribunal de quiebras de Londres declaró “insolvente” a Becker en junio de 2017 debido a diversas deudas y se suponía que el proceso de aplazamiento de la quiebra comenzaría en septiembre del año pasado, pero se pospuso porque el alemán cambió a su equipo de abogados.

El extenista alemán Boris Becker sale del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el viernes 8 de abril de 2022 (AP Foto/Alberto Pezzali)

“Soy una persona positiva, siempre creo en el bien y en el poder judicial inglés. Por eso, pensar en el juicio no me quita el sueño”, había dicho Becker en una entrevista al medio alemán Bild am Sonntag.

“Nosotros, mis abogados y yo, estamos muy bien preparados. Trataré personalmente de refutar las acusaciones en cada uno de los 24 cargos”, explicó. Becker se mostró entonces “contento de que el juicio vaya a comenzar por fin y de que el tribunal pronuncie un veredicto. Los últimos cinco años han sido largos, los más duros de mi vida”, llegó a confesar.

Becker fue número 1 del mundo durante doce semanas en 1991, ganador de seis trofeos de Grand Slam (tres en Wimbledon, dos en Australia y uno en el US Open) y 49 títulos en total. También logró la Copa Davis en 1988 y 1989, y fue medallista de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Ese pasado exitoso quedó atrás en su vida y ahora deberá afrontar los peores días de su vida.