Camila Giorgi, la tenista italiana hija de un ex combatiente de Malvinas, confirmó su retiro

Escuchar

Apareció Camila Giorgi, la tenista de 32 años de quien no había rastro hacía más de un mes y que figuraba como retirada en un registro de deportistas. Después de más de siete semanas sin publicar nada, la hija de un argentino que combatió en Malvinas escribió en su cuenta de Instagram para confirmar que ya no jugará más: “Por favor, confíen en esta cuenta para información verdadera. A mis queridos fanáticos: estoy feliz de anunciarles formalmente mi retiro del tenis”, escribió Giorgi, quien no adjuntó ni una foto de su estado actual ni dio precisiones sobre dónde (ni cómo) se encuentra.

Y continuó: “Estoy muy agradecida por todo el maravilloso amor y apoyo que me dieron durante todos estos años. Aprecio todos los hermosos recuerdos. Ha habido muchos rumores inexactos sobre mis planes futuros, por lo que espero brindar más información sobre las excitantes oportunidades que se avecinan. Es un placer compartir mi vida con todos ustedes. ¡Vamos a continuar este viaje juntos! Con mucho amor, Camila ”.

La publicación de Camila Giorgi anunciando su retiro del tenis profesional Instagram Camila Giorgi

Hasta este mensaje de hoy, en el que sólo confirma el final de su carrera profesional, a la tenista italiana Camila Giorgi (32 años, 116 del ranking de la WTA) parecía que se la había tragado la tierra. Nadie sabía nada de ella ni de su familia después de que, por sorpresa, su nombre apareciera el miércoles pasado en el listado de deportistas retirados en el sitio web de la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA, en inglés). De inmediato, el mundo del tenis supuso que la tenista no había aprobado un control antidopaje. O que el final de su carrera se debía a algún tema relacionado con el doping: después de todo, los atletas profesionales están obligados a informar a los entes reguladores sobre su paradero, para que les puedan realizar controles sorpresa. Pero nada: los teléfonos de la tenista, que embolsó más de US$ 6 millones como deportista, permaneció siempre apagado. Igual que el de su hermano Amadeus, quien se encargaba de las relaciones públicas. Lo mismo ocurrió con los números de sus familiares directos. Ni una noticia. Hasta hoy.

El diario italiano Gazzetta dello Sport indagó sobre el caso Giorgi. Informó en su edición de este sábado que los últimos dos lugares en donde fue vista la deportista están en Estados Unidos: Miami -allí jugó su último partido en el circuito, y perdió ante la número 1 del mundo, la polaca Iga Switek, por un doble 6-1- y San Diego, en la costa oeste. “La pregunta natural que se hace el tenis en estas horas es por qué demonios una deportista como Camila Giorgi, con miles de fans y seguidores en las redes sociales (y no sólo por sus hazañas en la pista de tenis) ha decidido desaparecer así, en total silencio, despertando sospechas y preocupación ”, postuló la Gazzetta, antes de que Giorgi reapareciera.

Desde problemas con el fisco italiano hasta una vinculación con vacunas falsas contra el coronavirus, las hipótesis sobre Camila Giorgi que hace la Gazzetta dello Sport Getty - Icon Sportswire

El rotativo italiano trataba de responder al interrogante que se hacía todo el tenis italiano: “¿Dónde está Camila Giorgi?”. “Giorgi ha declarado su retirada a la Agencia de Integridad del Tenis precisamente para evitar estar ausente de cualquier control. No hay constancia de controles fallidos ni de positivos de Camila Giorgi, que sigue en paradero desconocido a día de hoy”, publicó el medio italiano, quien recordó que tampoco se sabía nada de su papá, Sergio (héroe de Malvinas) ni de su madre, Claudia, quien diseñaba la indumentaria que la tenista vestía en sus partidos. Tenía su propia marca, llamada Giomila.

El informe del periódico italiano recordó que cuando la Asociación de Tenistas Profesionales (WTA, su sigla en inglés) recibió los datos sobre el retiro de Giorgi procuró saber las razones de semejante decisión. E intentó comunicarse con la jugadora mediante los números de contacto que había dejado. Nada. La Federación Italiana hizo lo mismo. Nada. Tathiana Garbin, la capitana del equipo azzurro de la Copa Billie Jean King (la Davis femenina) fue otra de las que trató de hablar con Giorgi. Nada. Luego de haberla reincorporado al equipo, hasta ahora no pudo dar con ella. “Hace meses que no la veo ni sé nada de ella”, declaró Gharbin. “Lleva tiempo diciéndome que no estaba lista por un problema en el pie” , agregó, según la Gazzetta dello Sport.

El boxeo, en la rutina de entrenamientos de Giorgi

Una hipótesis que se barajaba, de acuerdo a los italianos, es la relación de la tenista nacida en Macerata (este de Italia) con una causa de la Fiscalía de Vicenza por falsificación de vacunas contra el coronavirus, una investigación enviada a juicio que, recuerda la Gazzetta, también implicó a la cantante Madame. Otra posibilidad era que su desaparición estuviera relacionada con la demanda que le inició la Agencia Tributaria italiana por los impuestos relacionados con el dinero ganado en el tenis.

“Emigrada por elección o necesidad, este parece ser el punto final de una jugadora llena de cualidades no materializadas ”, sostuvo por su parte el Corriere della Sera. Con un talento tenístico intermitente, producto de su explosiva personalidad, Giorgi ganó cuatro títulos, uno de ellos de WTA 1000, en Montreal 2021. Además, fue cuartofinalista de Wimbledon 2018. Durante su carrera confió plenamente en su padre y entrenador. Sergio, muchas veces, recibió críticas por sus impulsivos métodos de trabajo, algo que Giorgi siempre defendió. “Papá creyó en mí desde el principio, tenemos un vínculo único”, expresó Camila, muchas veces comparada con Steffi Graf por su impecable juego de pies.

Giorgi, usuaria habitual de las redes sociales como Instagram, para la que solía posar mucho más allá de las canchas, había publicado por última vez hace siete semanas, en Miami, una de sus ciudades preferidas. “Me encanta pasar tiempo con amigos y pasear por la playa”, había declarado. Allí perdió con Swiatek, el último recuerdo de la Giorgi tenista. Después sería vista en San Diego. ¿Dónde está? Eso sigue sin saberse, aunque al menos ahora ella misma confirmó su retiro.

LA NACION