Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros: qué cambió para ganar en París y el triunfo que llevará en la piel

Después de 20 años –aquel inolvidable torneo que vio campeón a Gastón Gaudio-, Roland Garros tuvo etapas decisivas sin Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, ni Roger Federer. Más allá de este dato que anticipa un fin de ciclo, no hubo grandes sorpresas: fue campeón Carlos Alcaraz, un candidato lógico, que ya había advertido de su talento y su capacidad el año pasado, cuando llegó hasta las semifinales en la tierra batida parisina.

Del mismo modo, también era factible que la Copa de los Mosqueteros la levantara Alexander Zverev, un jugador de la generación intermedia, con experiencia en grandes torneos, que venía además de ser campeón en Roma, y hace un par de años había puesto en apuros a Nadal; también le podía tocar a Casper Ruud, finalista en París en 2022 y 2023, y a Jannik Sinner, el flamante número 1 del mundo, que sucumbió en una tremenda batalla contra Alcaraz en la antesala de la final.

El título ya está en sus manos: Carlos Alcaraz festeja su épica victoria sobre Alexander Zverev en cinco sets DIMITAR DILKOFF - AFP

No se vieron esas palizas que Nadal acostumbraba a prodigar a sus rivales y, por el contrario, creció el drama en partidos cambiantes y maratónicos. Pasaron dos de los cuatro Grand Slams y en ninguno –más llamativo en Australia, su bastión- Djokovic llegó a una final. El máximo ganador de torneos grandes (24) se fue de París en muletas, operado por una lesión en la rodilla derecha que deja en zona de riesgo su presencia en Wimbledon.

“Estos últimos días tomé decisiones difíciles tras sufrir una lesión en el menisco en mi último partido (contra el argentino Francisco Cerúndolo). Estoy todavía tratando el problema, pero puedo decirles que la operación salió bien. Haré lo posible por recuperarme y estar preparado para regresar lo más rápido posible”, advirtió Nole, que el domingo subió a sus redes sociales una imagen en la que se lo ve siguiendo por televisión la final del abierto francés junto a sus hijos.

Con 37 años, habrá que esperar para saber si Djokovic podrá sumar un grande más, o si esta temporada quedará en blanco, tal como sucedió en 2017, cuando las dudas acosaban al balcánico, y luego regresó con todo. En este sentido, el ranking no concede licencias. Djokovic no ganó títulos en el primer semestre, y no sólo cedió el primer puesto del ranking, sino que retrocedió hasta el tercer escalón, superado por Sinner, nuevo líder del tour, escoltado por Alcaraz.

Una curiosidad: ambos llegaban maltrechos a París. El italiano, con una dolencia en la cadera; el de Murcia, con una lesión en el antebrazo derecho. Por estas razones ninguno de los dos acudió a Roma y se enfocaron en prepararse de la mejor manera posible para Roland Garros. Fue final feliz para Alcaraz, que avanzó sin mayores problemas hasta la ronda de los cuatro mejores. Mostró mentalidad de tigre el joven de 21 años: sólo un guerrero levanta una semifinal y una final de Grand Slam después de estar dos sets a uno abajo.

Carlos Alcaraz y el vendaje en el antebrazo derecho; el español llegó con lo justo en lo físico a París Aurelien Morissard - AP

“La lección que me llevo de este Roland Garros es que la fortaleza mental gana partidos. No hace falta jugar de manera brillante, no hace falta jugar a tu mejor versión. También se gana mucho de cabeza. Si estás flojo de cabeza, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, es difícil que ganes un Grand Slam. Es la asignatura que he aprobado en este torneo porque la tenía pendiente”, contó Carlitos. Así hizo referencia a la semifinal del año pasado, que cedió frente a Djokovic, acalambrado por la tensión. “Tenía demasiada presión. Estoy decepcionado de mí mismo”, se autocastigó entonces. Con la lección estudiada, todo fue distinto.

Eso sí: Alcaraz, que ya tiene tres títulos de Grand Slam, todavía ve muy lejos los logros alcanzados por otras leyendas. “Hay dos récords que son algo fuera de lo normal. Tienes que ser un extraterrestre para conseguirlos. Lo que hizo Rafa, de ganar 14 veces aquí, es prácticamente imposible. Los 24 Grand Slam que ganó Djokovic es algo que ojalá yo pueda, pero es casi imposible. Las dos cosas son algo fuera de lo común”, aceptó con cierta cautela. A propósito: en pocas semanas, el murciano encarará un desafío singular, ya que regresará a París -y a Roland Garros- para disputar los Juegos Olímpicos, como favorito en singles... y también en dobles, nada menos que con Nadal como compañero.

Del mordisco de Nadal, al beso de Carlos Alcaraz: la Copa de los Mosqueteros sigue en manos españolas Christophe Ena - AP

Ya campeón, y a tono con estos tiempos, Alcaraz contó que llevará el triunfo en la piel: “Me voy a hacer un tatuaje en el tobillo izquierdo, y será con la Torre Eiffel y la fecha de hoy”. A falta de Nadal, España encontró otro héroe para mantener la costumbre de que el himno ibérico se escuche en el último domingo del abierto francés. Y con la impresión de que esto recién comienza.