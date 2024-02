escuchar

Es difícil de creer, pero Carlos Alcaraz , el extraordinario número 2 del ranking mundial y vigente campeón de Wimbledon, una vez perdió 6-0 y 6-0. El español de 20 años ganó 159 de los 203 partidos que disputó en el ATP Tour, es decir una efectividad del 78,3%. Sin embargo, presente en el ATP 250 de Buenos Aires, donde este jueves comenzará el intento de defensa del título, contó una anécdota inédita en las redes sociales del certamen que lo tiene como el primer preclasificado.

La pregunta del equipo de contenido del Argentina Open para Alcaraz fue si sabía qué significaba “irse en bici” de un partido. “No lo uso, pero sé lo que significa”, respondió Carlitos, simpático. Y añadió, viajando mentalmente en el tiempo: “Es cuando te ganan (o ganas) 6-0 y 6-0. ¿Si me pasó? Sí. Una vez, cuando tenía 10 años me sacaron en bici. Fue en un torneo en Murcia. Fue un amigo de Murcia. Se llama Antonio López. Antonito, si ves este video, cabrón...”.

Alcaraz, posando para LA NACION, en el nuevo ingreso al BALTC Sergio Llamera

Dos años mayor que Alcaraz, nacido en febrero de 2001, Antonio López Sánchez, oriundo de Cartagena, una ciudad de la región de Murcia, lo superó a Alcaraz en un torneo de Totana (Murcia), según apuntó en sus redes sociales el periodista español Germán Abril.

Rápidos de reflejos, tras la declaración de Alcaraz, la Televisión Pública de la Región de Murcia buscó al famoso Antonito y lo entrevistó. “Sabía que si algún día le preguntaban lo iba a decir, porque es muy sincero”, celebró Antonio López. Y amplió: “Que un amigo se acuerde de ti de esa manera es muy lindo. Cada vez que nos vemos, lo hablamos, me lo recuerda y lo tengo grabado. Contra Carlitos jugaba muy bien porque él tenía un juego muy limpio, tenía mucho talento. En los partidos nos hacíamos miles de dejadas (drop shots). No puedo estar más orgulloso de haber jugado con un chaval así. Ahora puedo jugar al pádel contra él, je. No quiero revancha porque me va a devolver la bicicleta”.

El policía que le ganó 6-0 y 6-0 a Federer

La historia de Alcaraz hizo rememorar una muy similar a la que, alguna vez, le pasó a Roger Federer. A los diez años, el maestro suizo perdió 6-0 y 6-0 contra un chico casi tres años mayor que él. Se llamaba Reto Schmidli, que tiempo después, como adulto, se terminó convirtiendo en oficial de policía en Basilea.

El partido se disputó en una cancha de polvo de ladrillo del club Grüssenhölzli de Pratteln, un suburbio de Basilea. Schmidli, una promesa del vecino TC Arlesheim, superó ampliamente al pequeño Federer, un chico eléctrico y de carácter revoltoso del TC Old Boys de Basilea. “Francamente, nunca le presté atención en los siguientes años a ese hecho. Entonces un amigo me dijo que Roger había concedido una entrevista, en la que le preguntaron si alguna vez había perdido 6-0 y 6-0. Respondió que sólo le había pasado una vez, en el torneo de Pratteln, contra mí”, expresó alguna vez Schmidli.

Su carrera en el tenis fue relativamente corta. “Mi mejor clasificación fue el número 40 en Suiza. Empecé en una universidad deportiva, inicié los estudios de psicología, y luego, como era fan de la serie Colombo, me presenté para entrar en el cuerpo de policía y así continué”.

Samedi exceptionnel. Ils ont battu jeunes Federer, Bolt ou Zidane, itw Bode Miller @lemaglequipe 1/2 pic.twitter.com/ubI0hNBzS9 — Jérôme Cazadieu (@Cazadieu) January 28, 2017

El primer rival de Alcaraz, un argentino

Tras pasar la clasificación, Camilo Ugo Carabelli (134° del ranking, 24 años) derrotó en la primera ronda del cuadro principal al peruano Juan Pablo Varillas (85°) por 7-6 (7-5) y 6-4, en 2h08m, y será el rival de Carlitos Alcaraz en los 8vos de final del Argentina Open, este jueves, no antes de las 18.30.

