Challenger de Buenos Aires: Francisco Cerúndolo sigue a todo ritmo y lo espera el favorito, Thiago Monteiro

Francisco Cerúndolo atraviesa su mejor versión. El tercer preclasificado superó por 6-1 y 6-1 al uruguayo Martín Cuevas (hermano menor de Pablo) y procurará ante el brasileño Thiago Monteiro, máximo favorito, el pase a la final del Challenger de Buenos Aires. “Creo que jugué mi mejor tenis y eso me facilitó lograr el triunfo en poco tiempo. Estoy contento por haber rendido de esta manera y ojalá repita este sábado en las semifinales”, afirmó Cerúndolo, 116º del ranking, que se valió de la potencia de su servicio (tres aces) para consumar la victoria en una hora y cinco minutos.

Cuevas (529º) fue un escollo bastante menor, según se espera, que el que implicará Monteiro en Racket Club, de Palermo. Se enfrentarán este sábado, desde las 12.20, con televisación de TyC Sports. “Será un encuentro muy difícil. Jugamos dos veces y me ganó. La última, encima, fue en Roland Garros. Thiago tiene una intensidad muy alta y le pega desde todos lados. Espero tener revancha”, sostuvo.

🎙 Las sensaciones de @FranCerundolo después de superar a Martín Cuevas por 6-1 y 6-1, con una interrupción por lluvia en el medio, pasar a SF del #ChallengerBA. pic.twitter.com/apBzMERSlT — Challenger de Buenos Aires (@ChallengerBA) October 22, 2021

De todas maneras, Monteiro (92º) debió esforzarse al máximo para quebrar la resistencia de Tomás Etcheverry (138º), que se impulsó con el aliento intenso del público y, luego de imponerse por 6-3 en el segundo parcial (el primero había favorecido al brasileño por 6-4), llegó a estar 5-3 en el set definitorio.

🎙 Las sensaciones de @dThiagoMonteiro tras ganar el partido ante Etcheverry que se extendió por casi tres horas. pic.twitter.com/bV3wyfAqDG — Challenger de Buenos Aires (@ChallengerBA) October 22, 2021

Entonces apareció la jerarquía del zurdo, que prácticamente no volvió a cometer errores y logró el triunfo por 7-5. “Fue un partido que se definió por detalles. Tomás es un gran jugador y viene en un año muy bueno. Además, tenía el apoyo de su gente; eso siempre suma. Por suerte lo cerré de la mejor manera”, comentó el brasileño, que replicó el acceso a las semifinales de 2019, cuando cayó contra el indio Sumit Nagal. “Siempre me gustó jugar en la Argentina, me siento cómodo. Ojalá encuentre el mismo nivel para avanzar a la final”, agregó.

Sebastián Báez jugará este sábado su cuarto de final, pendiente, contra el peruano Juan Pablo Varillas. Legión Sudamericana

Por el mall clima, los dos cuartos de final restantes, entre Juan Manuel Cerúndolo vs. Hugo Dellien (Bolivia) y Sebastián Báez vs. Juan Pablo Varillas (Perú) fueron pasados para este sábado, a partir de las 11. Luego tendrán lugar las semifinales.