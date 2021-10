La llamativa confesión de Cuti Romero, figura del momento en la selección: “Quería abandonar el fútbol”

Cristian “Cuti” Romero declara con la misma calma con la que les pellizca el balón a delanteros de élite, una tranquilidad que lo puso en las vidrieras del mercado europeo. El zaguero del seleccionado argentino, titular indiscutido a esta altura, entendió en su momento que la feroz competencia que hay en el mundo del fútbol podía causarle problemas y ahora reveló, sin rodeos: “En Argentina quería abandonar el fútbol”. Esa deseo apareció cuando jugaba en Belgrano, de Córdoba.

Romero debutó en 2016, a los 18 años, en un contexto dirigencial complicado. No se sintió bien tratado, no recibió una buena asistencia como para que diera el gran salto de su carrera, cosa que logró, de todos modos, por sus condiciones. “A los 17 años, los dirigentes de Belgrano me tiraron mucha m... y me dijeron muchas cosas. Cuando firmé con Genoa me anticiparon que después de tres meses iba a tener que volver a buscar trabajo en Córdoba. Esas palabras quedan guardadas para siempre”, reveló en el programa F90, de ESPN.

Quizás su mejor desempeño en el seleccionado: frente a Uruguay, hace dos domingos y por la eliminatoria para Qatar 2022, cuando no le dio respiro a Luis Suárez. JUAN MABROMATA - AFP

Y continuó: “Cuando me hago ese segundo para pensar o me encierro solo en casa pienso en lo que he logrado y hasta se me cae una lágrima. En Argentina quería abandonar al fútbol, no pensaba conseguir todo esto”.

Puesto a hablar en confianza, el defensor siguió abriéndose. “Fue todo muy raro, un poco largo. Yo no jugaba, quería irme y nunca entendí el porqué”, continuó sobre sus días en el club pirata. “Hasta el día de hoy me lo pregunto, pero son cosas que quedan en el pasado. No necesito la disculpa de nadie. Agradezco que hayan pasado esas cosas porque me hicieron más fuerte de la cabeza y madurar más rápido”, ahondó.

Romero en acción durante un partido de Premier League de la semana pasada, entre su Tottenham y Wolverhampton; ya pasó por tres clubes en Europa, el continente a donde ansiaba llegar. LINDSEY PARNABY - AFP

El cordobés sería transferido a Genoa, club en el que jugó por dos años antes de pasar a Atalanta, en el cual logró rendimientos notables. “Gracias a mi representante, que me hizo ser fuerte fuera de la cancha, tuve la fuerza para seguir. Día tras día trato de mejorar y disfrutar lo que vivo, el club al que he llegado, la selección y los compañeros. No puedo frenarme en este momento”, subrayó.

Después de rebobinar hacia esos años, Romero respondió sobre la reacción que protagonizó con Nicolás Otamendi la semana pasada frente a Perú en el Monumental, donde ambos zagueros fetejaron efusivamente el yerro de Yoshimar Yotún en un penal. “Son cosas del partido. Se dijo algo en el primer tiempo y en el segundo. Pero no lo hicimos con ninguna intención de faltarle el respeto a nadie, son cosas que pasan en el fútbol. Se hizo viral y muchos dijeron que le faltamos el respeto a Perú, pero no tiene nada que ver lo que pasó en la cancha con algo externo. Salió en el momento y queda ahí”, minimizó.

Aquella reacción contra Yotún

Otamendi y Romero provocaron a Yotún

Una de las figuras del momento en el seleccionado nacional, Romero hizo un análisis sobre los planteos tácticos de Lionel Scaloni, “diferentes” respecto a los que acostumbraba ejecutar en Italia. “En Atalanta teníamos una forma muy distinta. Jugábamos uno contra uno en toda la cancha. En la selección, con cuatro, es más posicional. Hoy se ve reflejado lo que hacemos con Scaloni y Walter [Samuel] en la cantidad de minutos sin recibir goles. Nos ha dado una confianza enorme seguir por ese camino”, celebró.