Copa Davis 2026: cuándo es y dónde juega la Argentina

La selección argentina de tenis se volverá a presentar por la Copa Davis 2026 el próximo fin de semana y lo hará frente a Turquía como local en el estadio Ruca Che de Neuquén por el Grupo Mundial I con el objetivo de recuperar el terreno perdido y volver a los Qualifiers en 2027.

La serie se jugará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en una cancha de cemento y bajo techo. Los partidos se transmitirán en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digitial TyC Sports Play.

La serie entre argentinos y turcos se jugará en el estadio Ruca Che Prensa AAT

El equipo argentino capitaneado por Javier Frana comenzó el certamen con una derrota en la primera ronda de los Qualifiers ante Corea del Sur como visitante 3 a 2 que lo eliminó de la posibilidad de llegar la Etapa Final. Es así que cayó al Grupo Mundial I y necesita imponerse a los turcos para, el año próximo, volver a competir por el título.

Si bien aquella llave la albiceleste la afrontó sin ninguno de sus mejores jugadores, esta ocasión el capitán Frana pudo armar el plantel con la mayoría de sus mejores raquetas. Son parte del mismo Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y el doblista Andrés Molteni.

PREPARAR | La Serie Austral — Cap. 2



“Vamos a ser terriblemente locales”.



Casi dos años como capitán y ninguna serie en casa. Hasta esta semana. Javier Frana ya está en Neuquén y en el capítulo 2 de La Serie Austral cuenta lo que no se ve de un capitán: qué le dejó Busán, por… pic.twitter.com/2AssGDWYjm — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 16, 2026

La Argentina es amplia favorita al triunfo frente a un rival cuyos jugadores están todos por debajo del número 250 del ranking de la ATP: Mert Alkaya -mejor rankeado-, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Ergi Kirkin, ex-Top 300 del escalafón, no se sumó al plantel porque recientemente se recuperó de una lesión y priorizó su carrera individual.

El seleccionado nacional jugará por primera vez en la Patagonia y volverá a hacerlo en cemento y bajo techo como local después de la serie final que perdió en Mar del Plata frente a España en 2008. “La decisión de jugar en cancha dura y bajo techo llega después de reuniones con la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en las que se tuvieron que contemplar múltiples factores. Influyó el aspecto técnico, ya que el rendimiento en general de los tenistas argentinos en este tipo de canchas es muy bueno. Nos pareció una determinación inteligente”, explicó Frana sobre la superficie.

Con la cancha se está cuidando la parte física de nuestros jugadores ya que vienen de la gira de cemento. Así se disminuye la probabilidad de lesiones

Y agregó: “Al elegir cancha de cemento se está cuidando la parte física de nuestros jugadores ya que vendrán de la gira norteamericana en cemento, así no tendrán que cambiar de superficie por unos días y volver inmediatamente después en el circuito otra vez a canchas duras. Se disminuye la probabilidad de lesiones”.

Sobre el rival, el capitán argentino se manifetó con respeto, más allá de que no tiene jugadores de calibre: “Los vengo siguiendo desde hace unos meses, son jugadores que respetamos mucho, son jóvenes y están en ascenso. Sabemos perfectamente que en Copa Davis los rankings no cuentan”.

Javier Frana tiene un récord de dos triunfos y dos derrotas como capitán de la selección argentina Ricardo Pristupluk

En caso de derrotar a los turcos, la Argentina llegará al triunfo número 100 en su historia en la Copa Davis y se clasificará a los Qualifiers 2027. Además, evitará tener que jugar para permanecer en el Grupo Mundial I.