Copa Davis: Argentina emprende vuelo hacia un objetivo ambicioso

La esperanza empieza su marcha hacia Italia. Este jueves, el equipo argentino de Copa Davis emprende viaje hacia Bologna. Allí, desde el martes próximo, participará en el Grupo A de las Finales. El objetivo es tan ambicioso como complejo: terminar entre los dos primeros.

La programación indica que la Argentina debutará el martes 13 frente a Suecia, que en los números asoma como el rival más accesible; el viernes, se medirá con el local, Italia, y el sábado 17 completará la participación frente a Croacia. La acción se desarrollará en el Unipol Arena, un escenario multideportivo ubicado en la zona de Casalecchio di Reno, que también suele ser sede de conciertos y partidos de básquetbol. Se jugará sobre cancha dura y bajo techo. Para la Argentina, es el regreso a etapas importantes desde las Finales de 2019, que jugó en España. No llegó a la definición, luego perdió el repechaje con Colombia y cedió la categoría.

Diego Schwartzman, en acción en las canchas del Tenis Club Argentino Omar Rasjido / Prensa AAT

El capitán Guillermo Coria, para la semana de competencia, eligió el mejor equipo posible: Diego Schwartzman (16º del mundo), Francisco Cerúndolo (27º) y Sebastián Báez (37º); para el dobles, Horacio Zeballos y Máximo González, 9º y 49º respectivamente en el ranking de la categoría. Es una formación que combina experiencia y juventud. Schwartzman, Zeballos y Machi González conocen los entresijos coperos; Cerúndolo es debutante absoluto y Báez se presentó en marzo pasado, en el 4-0 sobre la República Checa en el Buenos Aires. Con series al mejor de tres puntos (dos singles y el dobles), y partidos al mejor de tres sets, la impresión es que el margen de error se reduce bastante.

El equipo argentino de Copa Davis, en conferencia de prensa Omar Rasjido / Prensa AAT

“El orden de juego está perfecto. Será importante arrancar contra Suecia y tratar de lograr un buen resultado. Cada set y cada punto cuenta porque el de grupos es un formato difícil, y hay que estar activos y preparados desde el comienzo. Después, habrá que ver la superficie y con qué pelotas vamos a jugar”, evaluó Coria.

El capitán también anticipó que no tardará en anunciar los que entrarán en la cancha. “Nos gusta que los jugadores sepan con anticipación quiénes van a jugar. Tenemos buenas variantes”, consideró. En este contexto, habrá que evaluar la adaptación a la cancha indoor. Para estos duelos mano a mano, Coria también anticipó que tendrá en cuenta los duelos previos ante las figuras rivales, para saber quién tiene el juego capaz de complicar a los adversarios.

Francisco Cerúndolo y Diego Schwartzman, y un toque en la red en el ensayo del dobles Omar Rasjido / Prensa AAT

Sebastián Báez se mostró recuperado de la dolencia que lo obligó a retirarse del duelo contra Carlos Alcaraz en el US Open. “Fue un rejunte de cosas, pero me recuperé rápido, estoy listo para aportar desde el lugar que me toque”, contó Sebita, que llega con la experiencia de haber jugado el año pasado en cancha cerrada y en Italia, cuando disputó el Masters Next Gen, en Turín; allí se enfrentó con Lorenzo Musetti, coincidentemente uno de los integrantes del equipo azzurro.

Los rivales

Más allá del poderío argentino, lo concreto es que enfrente tendrá rivales que llegan en alza. Croacia desembarca con Marin Cilic, que viene de llegar a los octavos de final del US Open; Borna Coric, campeón del Masters 1000 de Cincinnati, y los doblistas Nikola Mektic y Mate Pavic, una de las mejores parejas del tour y campeones olímpicos. Italia, el local, arroja sus mejores cartas sobre la mesa: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini y el doblista Simone Bolelli. A Suecia (con los hermanos Mikael y Elias Ymer) y a una de las dos potencias mencionadas deberá derrotar la Argentina para seguir adelante.

Horacio Zeballos y Machi González, la experimentada pareja argentina en el dobles Omar Rasjido / Prensa AAT

Además del Grupo A en Bologna, esta etapa de la Davis se jugará también en Valencia con España (sin Nadal, con Alcaraz), Canadá, Serbia (sin Djokovic) y Corea del Sur; en Hamburgo, con Francia, Alemania, Bélgica y Australia (sin Kyrgios), y en Glasgow, con Estados Unidos (con Tiafoe), Gran Bretaña, Kazajistán y Países Bajos. Los ocho mejores acudirán al Final 8 en Málaga.