Copa Davis: cómo serán los próximos pasos de la Argentina tras la victoria ante la República Checa

Al derrotar a la República Checa por 3-0, la Argentina (con el debut de Guillermo Coria como capitán) se ganó una de las 16 plazas disponibles para la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, que se disputará del 14 al 18 de septiembre próximo (luego del US Open), en cuatro sedes distintas.

La competencia, que tendrá cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, estará compuesta por los 12 ganadores de este fin de semana en los “Qualifiers”, los dos finalistas de 2021 (Rusia, el campeón, y Croacia) y los dos que recibieron invitaciones (Gran Bretaña y Serbia). Claro que en la actualidad y por el conflicto bélico con Ucrania, Rusia tiene prohibido participar en competencias por equipos organizadas por la Federación Internacional de Tenis y, en caso de mantenerse la sanción, otro país recibiría una invitación o entraría el mejor rankeado de los que queden afuera en los “Qualifiers”.

Guillermo Coria hizo su debut como capitán frente a la República Checa. Mauro Alfieri - LA NACION

Los países que queden en primer y segundo lugar de sus zonas en la competencia de septiembre, se clasificarán para las rondas eliminatorias de las Finales, que comenzarán desde los cuartos de final, del 23 al 27 de noviembre (escenario por confirmar).

La ITF realizará el sorteo de la fase de grupos el 24 de marzo próximo.

¿Cuándo se anunciarán las cuatro sedes de la fase de grupos? Entre mediados y fines de este mes. La ITF no tiene ninguna preferencia de distribución regional para definir las sedes; la designación depende de qué tan atractivos sean los ofrecimientos. Sí es cierto que al haberse desdoblado las Finales entre septiembre para grupos y noviembre para knock-outs, no hay restricción para que sean sedes europeas solamente. En ese escenario, Estados Unidos podría llegar a albergar uno de los grupos.

Sebastián Báez, de 21 años, tuvo un estupendo debut en la Copa Davis. Mauro Alfieri

La semana próxima se actualizará el ranking de naciones de la ITF y, a partir de ese registro, quedarán definidos los cabezas de serie.

Hasta el momento, además de la Argentina, España (venció a Rumania), Francia (a Ecuador), Australia (a Hungría), Países Bajos (a Canadá, sin Denis Shapovalov ni Felix Auger-Aliassime) y Corea del Sur (a Austria) ya ganaron sus series de los “Qualifiers” y lograron un lugar en la fase de grupos.

Diego Schwartzman, el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis. Mauro Alfieri - LA NACION

Siguen en competencia Finlandia vs. Bélgica, Estados Unidos vs. Colombia, Brasil vs. Alemania, Eslovaquia vs. Italia, Noruega vs. Kazakhstán y Suecia vs. Japón.