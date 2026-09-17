Copa Davis en Neuquén: la cancha que llegó en barco desde España y tiene componentes especiales

NEUQUÉN (Enviado especial).- Puede resultar llamativo y hasta novelesco, pero la cancha de tenis de superficie dura que hoy se luce en el Ruca Che, el estadio patagónico donde este sábado y domingo se medirán los equipos de Copa Davis de la Argentina y Turquía, comenzó su trayecto hacia nuestro país el 23 de julio pasado, desde Barcelona, hacia el puerto de la Bahía de Algeciras, en Cádiz, la gran puerta del sur de España. Empezó a cruzar el océano -en barco- el 27 de julio. Llegó a Buenos Aires el 14 de agosto. Y el 1 de este mes, la carga (de 20.000 kilos) salió en un camión de gran porte rumbo a esta ciudad, a la que llegó dos días más tarde.

Francisco Cerúndolo, el single 1 de la Argentina, entrenándose en la cancha de superficie dura de Neuquén Prensa AAT

¿Cómo es posible? Definida la sede y la superficie, la Asociación Argentina de Tenis evaluó potenciales constructoras de courts de tenis y optó por la empresa española GreenSet, propiedad del extenista Javier Sánchez Vicario. “Apenas se habló de Neuquén, empezamos a trabajar con posibles proveedores para una cancha de carpeta que fuera similar a la de Bolonia del año pasado (del Final 8 de la Copa Davis). Sabíamos que no sobraba tiempo para que llegara desde allá. Pasa que acá en Sudamérica no encontramos proveedores”, le explicó a LA NACION, Eddie Fiumara, director deportivo de la AAT. Y profundizó: “En Sudamérica, con los requisitos de la ITF, encontramos un lugar en Chile, pero pasaron un costo mucho más elevado. Después, no encontramos otro proveedor en la región. Consultamos con federaciones vecinas. Había un proveedor de la parte nórdica, de Asia y de EE.UU., pero a nivel precio, calidad y antecedentes, la de España era la mejor”.

No es la primera vez que la Argentina alquila el servicio de la compañía española. Lo hizo en la serie ante Serbia en 2015 en Tecnópolis y en 2018 en San Juan contra Chile, aunque en ambas ocasiones fue con un polvo de ladrillo especial para condiciones bajo techo. En este caso, la AAT pagó una cifra de “seis dígitos en euros”, según le comunicaron a LA NACION desde la propia Asociación.

El estadio Ruca Che, con la superficie dura especialmente instalada para la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía Prensa AAT

“A diferencia de las canchas al aire libre, con superficie sólida de cemento o de asfalto, en la que pueden pintar arriba, acá, como hacemos sobre una superficie de parquet en el Ruca Che, se le colocó una protección especial y arriba se armaron las placas de madera –detalló Fiumara-. Va todo encastrado, tipo macho-hembra, es bastante rápido el proceso y luego le pusieron algunas manos de un sellador para que quede parejo arriba de la madera y ahí le aplicaron una pintura más gruesa, una capa de arena de sílice, cuyo nombre químico es dióxido de silicio, y se va mezclando la pintura. La arena que utilizan en las últimas manos de la superficie tiene un grano más redondeado, eso hace que los jugadores resbalan y no se les frene el pie. Evita lesiones. Lo que hace es un piso con sensación de mullidez”.

El armado, finalmente, se realizó en cuatro días. El clima de la ciudad favoreció para que no se demorara el secado de las distintas capas de pintura. La compañía española envió a tres técnicos para el armado de cada etapa y en esta ciudad quedó uno de guardia. “Es como el sello de calidad de ellos. Desarman, arman y pintan ellos”, apuntó Fiumara.

La serie contará con el “Llamado electrónico de línea (ELC)”, la tecnología usada para determinar de forma automática y en tiempo real si una pelota fue buena o no. Se instalaron las distintas cámaras para dicho servicio. Por las dudas, por si el sistema falla, habrá jueces de línea de “guardia”.

¿Qué velocidad tiene la cancha? “Hay cinco velocidades que aprueba la ITF: lenta, media lenta, intermedia, media rápida y rápida. A pedido de Javier (Frana, el capitán nacional) se optó por una superficie media, un nivel 3. Esa arena de sílice mencionada va mezclada con la resina y dependiendo de la cantidad que le pongan es lo que la hace una superficie más lenta o abrasiva o un poco más rápida”, detalló Fiumara. Thiago Tirante, uno de los singlistas del equipo, se refirió a la cancha: “Nos sentimos muy cómodos. Arrancó bastante lenta y con el uso se va poniendo un poco más rápida, con un pique similar al del US Open, pero sobre una base de madera. La pelota pica bastante, se abre y deja jugar muy bien. Se pueden armar bastantes peloteos y plantear estratégicamente los partidos”.

¿Una vez terminada la serie de Copa Davis en Neuquén, la cancha puede aprovecharse y armarse en otro sitio, como para que le quede ese capital a la AAT? No: se contrató temporalmente. “El servicio es una cancha por una serie y no más. Es un alquiler de cancha. Con los pallets, la pintura, la red portátil… Arman todo y se vuelven a llevarlo para España”, aclaró Fiumara.

Así fue el armado de la cancha

Así se transformó el Ruca Che para recibir a la Copa Davis en Neuquén 🏟️🤩 pic.twitter.com/Z4FIICOGNm — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 15, 2026

Para importar la cancha desde España, la AAT -según le informó a LA NACION- “hizo los trámites en base a la normativa vigente, contemplando los procedimientos de documentación comercial y transporte, el traslado internacional hasta el Puerto de Buenos Aires, los trámites de ingreso y nacionalización, los seguros y la logística terrestre hasta esta porción patagónica.

En 2015, cuando la AAT contrató una cancha con el mismo proveedor, tuvo que cargar la declaración jurada en la AFIP para que autorizaran a girar los fondos al exterior. Esta vez, según apuntó la AAT, el procedimiento no fue el mismo al modificarse la normativa bancaria. Lo cierto es que, el mismo domingo, una vez que finalice la serie entre la Argentina y Turquía, por el Grupo Mundial I, comenzará el proceso de desarmado de la cancha y, en breve, estará regresando a España de la misma manera en la que vino: en barco.