Córdoba Open: el renacimiento de Sebastián Báez y la ilusión de Federico Coria, en una final argentina

La gira sudamericana sobre polvo de ladrillo empezó de la mejor manera, con excelentes -y necesarios- resultados para los tenistas argentinos. El Córdoba Open tendrá una final argentina, a cargo de Sebastián Báez y Federico Coria. El primero va por su segundo festejo en el nivel ATP, en una semana de reencuentro con las buenas sensaciones después de siete meses aciagos; el rosarino se ilusiona con lograr, a los 30 años, su primer título en el tour mayor. La definición se disputará este domingo, a partir de las 19, en el court central del Polo Deportivo Kempes.

Báez ratificó la final en celeste y blanco al superar al boliviano Hugo Dellien por 6-4 y 6-4, en un partido ganado con autoridad, sin complicarse frente a un adversario que había ingresado desde la qualy, y que había crecido en confianza al ganarles a tres argentinos en fila: Pedro Cachín, Guido Pella y Juan Manuel Cerúndolo. Báez le cerró el camino con un juego solvente al calor de la tarde cordobesa.

Sebastián Báez jugará su cuarta final en el circuito ATP Cordoba Open

Para el tenista surgido en San Martín, Córdoba marcó el final de una larga racha negativa. Una serie de malos resultados que había comenzado con aquella final perdida en Bastad, en julio pasado, frente a Francisco Cerúndolo. Desde entonces, había perdido 13 de los 14 encuentros siguientes que jugó en el segundo semestre de 2022, incluidas nueve primeras ruedas y tres cotejos por la Copa Davis. Tampoco había arrancado bien este año, con derrotas en los torneos de Pune, Auckland y el Australian Open.

Antes de empezar Córdoba, se ensayó una variante: al cuerpo técnico de Báez se sumó Javier Frana como consejero; el rafaelino tiene una excelente relación con Sebastián Gutiérrez, el entrenador del jugador bonaerense. Un acuerdo que, por el momento, sólo contempla este torneo y el Argentina Open de la semana próxima.

“Obviamente, es lindo volver a una final y hacerlo delante de mi gente, por más que mañana por ahí esté un poco dividido por tratarse de dos argentinos. Creo que el balance de la semana es bueno, más allá de las buenas o malas sensaciones, es importante competir y poder convivir con los errores, y hacer lo mejor posible. Aunque hay cosas para mejorar, el análisis es positivo. Hubo buenos momentos, y aunque hubo pasajes en los que él jugó bien, yo pude estar a la altura para vencerlo”, destacó Báez, que jugará su cuarta final ATP. Las tres anteriores las disputó el año pasado: festejó en Estoril y cayó en Santiago y la mencionada en Bastad.

“Me falta mejorar un poco de todo, las fortalezas y las debilidades, y estoy en esa búsqueda, así que estoy para intentarlo mañana. Este es un torneo que tiene buenos jugadores, era importante también para Fede (Coria), que la viene remando hace un montón y tuvo una gran semana. Yo sabía que iba a tener rivales duros, y lo fueron, pero estoy contento de haberlo sacado adelante y llegar a una final, que va a ser difícil”, amplió. La gran semana que tuvo le permitirá subir 11 puestos y ubicarse en el 36° del ranking, cerca de su mejor ubicación (31°, en agosto pasado).

Coria, a toda velocidad para devolver una pelota en la batalla contra Ramos Viñolas Cordoba Open

Su adversario en la final será Federico Coria, el sexto favorito del torneo, que en la primera semifinal eliminó al español Albert Ramos Viñolas, que llegaba como tercer sembrado y defensor del título, con parciales de 6-4 y 7-6 (7-2). Fue una muy buena victoria para el rosarino, que debió recuperarse de un esguince que sufrió en el tobillo izquierdo al correr una pelota sobre su revés en el final del segundo set. Recibió atención médica y le pusieron un fuerte vendaje, y consiguió salvar dos set-points antes de vencer al zurdo catalán en el tie-break.

La emoción de Coria, luego de llegar a la final en el Córdoba Open Cordoba Open

“Estoy muy feliz, todavía con toda la adrenalina. Voy a estar para jugar, porque estoy con todas las ganas. Hace un tiempo no me imaginaba estar en una final de un ATP en mi país. Fue muy emocionante escuchar que la gente coreaba mi nombre, soy muy sensible. Eso me dio muchas fuerzas, porque después de la caída me las veía negras, fue un golpe impensado. Fue todo un drama, una locura, pero la moneda cayó de mi lado. Me permití un poco jugar con la gente porque era lo que necesitaba en ese momento”, remarcó el hermano menor de Guillermo, el capitán del equipo de Copa Davis, y que es entrenado por Carlos Berlocq.

Coria admitió que el año pasado se había “obsesionado” con la idea de ser Top 50, y que se había sentido frustrado después de estar muy cerca de ese objetivo (52°, en abril de 2022). Sin embargo, lo conseguido en Córdoba le permitirá cumplir esa meta, ya que se aseguró un ascenso de 18 puestos, desde el 67° al 49°. Incluso, en caso de ser campeón, quedaría a las puertas del Top 40. La que jugará el domingo será su segunda final en el circuito ATP, casi dos temporadas después de perder con Casper Ruud en la definición de Bastad-2021, por lo que el rosarino buscará su primera corona. Y será el primer cruce entre Coria y Báez en el nivel ATP.