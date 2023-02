Seis Naciones: Irlanda cortó la histórica racha de Francia y se consolida como favorita

escuchar

Búsqueda constante, paciencia y una infinidad de herramientas en ataque. Esos son los tres principales pilares de este equipo de Irlanda, que derrotó a Francia por 32-19 en el duelo de candidatos y logró su segunda victoria con punto bonus, cortándole a su rival una racha de 14 triunfos consecutivos, la máxima de su historia. Desde que se implementó el ranking de World Rugby en 2003, fue el primer encuentro del Seis Naciones en el que se enfrentaron el primero contra el segundo, y el espectáculo estuvo a la altura. El Aviva Stadium de Dublín vibró en un choque de propuestas distintas, con el ataque de fases del local y la férrea defensa de Francia, que aún en la derrota puede sacar aspectos positivos.

Thomas Ramos abrió el marcador con un penal antes de los 5 minutos, en un primer tiempo que fue a puro vértigo y no dio respiro. Los dos equipos tomaron riesgos y no especularon. Cada pelota suelta fue un contraataque y una jugada peligrosa. El primer try lo anotó Hugo Keenan en una muestra de lo que es este equipo de Irlanda: una infinidad de opciones a la hora de atacar terminó con el fullback en el ingoal, tras una buena asistencia del pilar Finlay Bealham. Una jugada calcada al try que Matías Moroni le apoyó a los Springboks el año pasado en Avellaneda.

El irlandés Tom O'Toole corre por el centro con la pelota en un avance de los locales, incontenibles para los franceses. ap - AP

Irlanda lo fue a buscar en todo momento y asumió los riesgos. La conquista de Damian Penaud –una maravilla de contraataque- vino de una pelota perdida por el local, que cometió cuatro penales en el primer tiempo y todos fueron importantes: en tres, Francia sumó puntos con el pie y el otro fue en un ruck en pleno ataque. Esa astucia en la primera mitad también le dio réditos.

James Lowe definió en la punta tras una gran jugada del equipo, que terminó con la espectacular definición del wing de origen neozelandés en la bandera. Además, Andrew Porter marcó el suyo en su partido internacional número 50. El visitante se hizo fuerte en defensa durante los primeros 40 minutos y supo resistir. Cyrille Baille salvó dos tries cuando los rivales se disponían a apoyar. Antoine Dupont también le negó uno a Mack Hansen a pocos metros del ingoal y Charles Ollivon le hizo perder el control a Conor Murray cerca del final. Uinu Antonio debió haber sido expulsado, pero el árbitro sólo le mostró la amarilla. Les Bleus finalizó la primera mitad con 124 tackles y un 94% de aciertos. Una cifra altísima.

El festejo de Irlanda por el try apoyado por Hugo Keenan en la victoria frente a Francia. Agencia AFP - AFP

En la segunda etapa bajó la intensidad y la cabeza tomó un mayor protagonismo. Ambos fueron más pensantes, sobre todo Irlanda, con buenos kicks a las espaldas de los tres del fondo, que fueron las principales armas de ataque: tanto Damian Penaud como Ethan Dumortier fueron constantes amenazas y entre los dos rompieron 20 tackles. Quizás el punto que deberá mejorar Irlanda sea el defensivo. El marcador en el complemento recién se rompió a los 59 minutos, gracias a un penal de Ross Byrne, reemplazante de Johnny Sexton, el símbolo del Trébol que salió por un nuevo golpe. Ramos aportó un drop, y recién a los 72 los conducidos por Andy Farrell lograron volver a quebrar la defensa francesa. Garry Ringrose recibió un pase genial de Caelan Doris -figura de la cancha- y se sacó a dos rivales de encima para liquidar el encuentro y además sumar el punto bonus ofensivo.

El festejo de los irlandeses, que derrotaron a Francia y terminaron con una racha de 14 victorias ap - AP

Tras un 2022 brillante que los dejó primeros en el ranking, Irlanda sostiene todo lo bueno en este arranque del 2023. Aún sin pesos pesados como Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Jamie Gibson-Park, más Tadhg Beirne y Sexton, que salieron golpeados, el Trébol no baja su nivel y se afirma como favorito en este Seis Naciones. “No por nada son el seleccionado número 1 del mundo, son cómodamente favoritos. No hay debate. Lo vienen demostrando y lo volvieron a mostrar en la primera fecha contra Gales. Son buenos en todas las áreas, tienen muy pocas debilidades, si es que tienen alguna”, había expresado en la previa Romain Ntamack, el 10 francés. No le faltaba razón.

Formaciones y síntesis

Irlanda: Hugo Keenan, Mack Hansen, Garry Ringrose, Stuart McCloskey y James Lowe; Johnny Sexton (c) y Conor Murray; Caelan Doris, Josh van der Flier y Peter O’Mahony; James Ryan y Tadhg Beirne; Finlay Bealham, Rob Hering y Andrew Porter.

Cambios: 25m, Ronan Kelleher por Rob Herring. ST: 45m, Ian Henderson por Tadhg Beirne; 48m, Ross Byrne por Johhny Sexton; 56m, Craig Casey y Jack Conan por Conor Murray y Peter O´Mahony; 61m, Tom O’Toole por Finlay Bealham; 66m, Bundee Aki por Stuart McCloske, y 69m, Dave Kilcoyne por Andrew Porter.

Entrenador: Andy Farrell

Francia: Thomas Ramos, Damian Penaud, Gaël Fickou, Yoram Moefana y Ethan Dumortier, Romain Ntamack y Antoine Dupont (c), Gregory Alldritt, Charles Ollivon y Anthony Jelonch; Paul Willemnse y Thibaud Flament; Uinu Antonio, Julien Marchand y Cyrille Baille.

Cambios: 28m, Sipili Falatea por Ethan Dumortier (temporario). ST: 45m, Romain Taofifénua por Paul Willemse; 51m, Seckou Macalou por Gregory Alldritt; 56m, Reda Wardi y Sipili Falatea por Cyrille Baille y Uinu Antonio; 61m, Matthieu Jalibert por Thomas Ramos; 70m, Francois Cros por Charles Ollivon y 74m, Gatean Barlot por Julien Marchand.

Entrenador: Fabien Galthie

Tantos e incidencias

Primer tiempo: 4m, penal de Thomas Ramos (F); 9m, gol de Johhny Sexton por try de Hugo Keenan (I); 14m, penal de Thomas Ramos (F); 17m, gol de Thomas Ramos por try de Damian Penaud (F); 21m, try de James Lowe (I); 26m, gol de Johhny Sexton por try de Andrew Porter (I); 32m, penal de Thomas Ramos y 40m, penal de Johnny Sexton (I).

25m, tarjeta amarilla a Uinu Antonio (F).

Segundo tiempo: 59m, penal de Ross Byrne (I); 61m, drop de Thomas Ramos (F) y 72m, gol de Ross Byrne por try de Garry Ringrose (I).

Estadio: Aviva Stadium, Dublín.

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra).

Otra victoria de Escocia, que también es líder

Luego de su victoria en Inglaterra por 29-23 en la primera fecha, Escocia confirmó su buen momento con la victoria más amplia de su historia ante Gales. Lo derrotó por 35-7 luego de irse al descanso en ventaja por 13-7 en el segundo encuentro del día.

Después de un primer tiempo con mayor paridad, el XV del Cardo aceleró bajo la batuta de un Finn Russel autor de 10 puntos y de dos pases decisivos para el wing Kyle Stein, que le ofrecieron el bonus ofensivo y que les permiten unirse a Irlanda en lo alto de la clasificación, con 10 puntos.

Este domingo se completará la segunda fecha con el duelo entre dos seleccionados que cayeron en la jornada inaugural: en Twickenham, Inglaterra, el primer rival de los Pumas en el próximo Mundial, se medirá con Italia, a partir de las 12 (hora argentina).

