Si bien ya era un secreto a voces, la confirmación oficial no deja de ser un cimbronazo para el tenis de la Argentina (y de la región). El Córdoba Open, el ATP de categoría 250 que se disputaba desde 2019 en el Polo Deportivo Kempes, ya no se jugará desde 2025 y la gira sudamericana se reducirá a tres certámenes: Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile. La confirmación la realizó Jorge Salkeld, vicepresidente de Octagon, la firma estadounidense que era propietaria del torneo cordobés (en el ámbito local, era la empresa Torneos la encargada de la organización y producción).

Luciano Darderi y Facundo Bagnis, campeón y finalista de la última edición del ATP de Córdoba, junto con Agustín Calleri, presidente de la AAT y de la Agencia Córdoba Deportes Nicolas Aguilera

“En la gira de Sudamérica, el próximo año Córdoba sale del calendario y se mantiene lo que tenemos ahora, que es Buenos Aires, Río y Santiago” , expresó el peruano Salkeld y ex tenista (440° en 1984), en un reportaje con el diario chileno La Tercera. Octagon es, además, la empresa propietaria de la fecha del Chile Open (que el domingo pasado ganó el argentino Sebastián Báez) y también tiene la representación de las carreras de los chilenos Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Juan Ignacio Londero, en 2019, fue el primer campeón del ATP cordobés. Luego se consagraron el chileno Cristian Garín (2020), Juan Manuel Cerúndolo (2021), el español Albert Ramos-Viñolas (2022), Báez (2023) y el ítalo-argentino Luciano Darderi, en febrero pasado.

En agosto de 2018, el anuncio del nacimiento del Córdoba Open en el lugar que dejaba el torneo de Quito, cancelado por problemas financieros, representó un momento muy destacado en la historia del tenis nacional, que por primera vez contaría con dos ATP al mismo tiempo, un hecho inédito y que por entonces sólo ostentaban 16 países, con economías sólidas: EE. UU., Australia, Francia, Brasil, México, España, Alemania, Italia, Suiza, Holanda, Turquía, Gran Bretaña, China, Austria, Suecia y Rusia. La Asociación Argentina de Tenis (AAT), con Agustín Calleri (cordobés, además) a la cabeza, también celebró el logro.

Otros tiempos: Mariano Ink (director del Córdoba Open), Marcelo Denti (director comercial de Torneos, empresa organizadora del torneo) y Jorge Salkeld (ejecutivo de Octagon, la propietaria de la fecha) Córdoba Open

En ese mismo momento, en Nueva York, durante la disputa del US Open, Marcelo Denti, director comercial de Torneos, le confirmó a LA NACION que el acuerdo con Octagon para la realización del torneo era “por diez años, con opción a diez más” . Sin embargo, el acuerdo se interrumpe mucho antes. En aquel momento se barajaba la chance de que el certamen se hiciera en el Córdoba Lawn Tenis Club, un sitio tradicional de la provincia, pero finalmente, por influencia del gobierno provincial y de la ciudad, el escenario fue el complejo Mario Kempes, una decisión que, a largo plazo, resultó negativa teniendo en cuenta varios aspectos en contra.

Los altos costos del montaje anual de las tribunas tubulares en el court principal (se planeó la obra de un estadio central de concreto, especialmente tras el triunfo de Martín Llaryora como gobernador, pero el proyecto nunca avanzó); el mantenimiento de las canchas, gestionadas por la Federación Cordobesa de Tenis (el court central tenía poco uso durante el año, lo que generaba imperfecciones en el polvo de ladrillo durante cada febrero; la ATP le llamó la atención al torneo por ese motivo); y la distancia del predio con el circuito habitual de clubes de tenis, algo que alejaba a una porción del público, fueron algunos de los puntos en contra que tuvo el Córdoba Open como espectáculo. Además, el predio (con mucho cemento y pocos espacios verdes) carencia de sitios con sombra y sectores bajo techo para intentar aplacar la sofocante temperatura de esa época.

La fecha del certamen, asimismo, durante la primera semana de febrero, en una porción del calendario casi pegada a la finalización del Abierto de Australia, tampoco ayudó para el reclutamiento de figuras extranjeras.

Juan Manuel Cerúndolo, sorprendente ganador del Córdoba Open 2021, todavía en tiempos de protocolo sanitario por la pandemia Nicolás Aguilera / CORDOBA OPEN

En febrero de 2023, Salkeld le aseguró a LA NACION que el Córdoba Open gozaba de buena salud. Los vaivenes económicos, políticos y sociales del país lo preocupaban desde su mirada extranjera, pero, según sus palabras, no eran un motivo de salida... “Trabajo para una empresa estadounidense. Nuestros dueños son Interpublic Group (IPG), cotiza en bolsa, con 44.000 empleados; nosotros en Octagon somos mil, una empresa pequeña dentro de este conglomerado donde hay agencias de publicidad y comunicación. Yo tengo a mis jefes y es un problema explicarles el 95% de inflación [cifra de ese momento], el dólar oficial, el dólar blue, el dólar Coldpaly... Yo soy latino, pero tengo la tarea de explicarles eso a mis controladores de Estados Unidos y las llamadas comienzan así: ‘A ver, Jorge, ¿tengo que tener miedo o no?’. Mi respuesta es: ‘No se preocupen que aquí nos las vamos a ingeniar con creatividad’. Y ahí estamos, con Torneos, haciendo todo en regla y caminando hacia adelante”.

En el mismo artículo, el director del torneo, Mariano Ink, explicó: “Todos los años el torneo crece comercialmente y en la venta de tickets. Ahora estamos, prácticamente, llegando al punto de equilibrio desde la inversión inicial. Hay que tener en cuenta que un año no pudimos vender entradas por las reglas sanitarias en la pandemia”.

Vista aérea del Polo Deportivo Kempes, con el court central del ATP de Córdoba en primer plano y, detrás, el estadio de fútbol Mario Kempes Córdoba Open/@tiago_nandez

Pero hoy, la situación se presenta totalmente opuesta al optimismo que mostraban los responsables del Córdoba Open hace un tiempo. El circuito ATP todavía no oficializó su calendario 2025, pero ya se preveían cambios importantes que incluyen el desembarco de Arabia Saudita en el circuito. Por un lado, está la decisión de otorgarle más peso a los Masters 1000 de Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati y Shanghai, estirándolos a casi dos semanas de extensión, como sucedió con Indian Wells. Además, la ATP decidió reducir la cantidad de torneos 250 y “fusionarlos” con otros para generar más torneos 500. Al margen, las versiones indican que Octagon le vendió la plaza de Córdoba a Mallorca, que se hace en junio sobre césped y tenía licencias anuales, algo que surgió tras la pandemia (se juega desde 2021).

LA NACION intentó comunicarse con los distintos responsables de la organización del Córdoba Open para conocer más detalles, pero hasta el momento ninguno realizó declaraciones.

¿Qué sucederá en la región con la primera semana de Córdoba, en la que se jugaba el ATP? Algunas versiones indican que se creará un Challenger (la segunda división del profesionalismo) de categoría alta (125), pero no hay confirmación. Lo cierto es que la Argentina (y la gira sudamericana) perderá un torneo valioso que le sirvió de plataforma de lanzamiento a muchos tenistas de la región.

Chile y el mal estado de las canchas

El último Chile Open, ganado por Sebastián Báez, recibió duras críticas de los jugadores por el mal estado de las canchas de polvo de ladrillo. El court central, por ejemplo, fue foco de malos piques en toda la semana. También en el diario La Tercera, Jorge Salkeld se refirió a ese tema y reconoció que la ATP los podría multar. “Se invirtió en una pista nueva en la central. Pero donde falló fue en que no se utilizó suficientemente para aplastar la tierra. Esa es una de las razones. O sea, se creía que mejor no se usara mucho para no se echara a perder... Ese fue el error. El error era que había que usarse más”, dijo el ejecutivo de Octagon. Además, afirmó sobre el futuro del Chile Open: “No corre ningún riesgo”.