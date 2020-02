El chileno Cristian Garin sufrió muchas presiones tras ganar Roland Garros junior, pero a los 23 años se siente maduro y pleno.

CÓRDOBA.- Cinco de febrero 2013. Cristian Garín gana su primer partido ATP en Viña del Mar a los 16 años. Es el tenista más joven en la historia de Chile que logra algo así. Meses después, vence al alemán Alexander Zverev y se corona campeón de Roland Garros junior. Todos hablan de él. Le auguran un futuro brillante, lleno de éxitos.

Once de febrero de 2019. Garín gana en Buenos Aires a los 22 años. Es su segundo triunfo ATP. No, no está haciendo mal las cuentas. Pasaron seis años entre una fecha y la otra. ¿Cómo puede ser que le haya pasado eso a un tenista que estaba llamado a ser estrella? "Pasaron muchas cosas", responde Garín a LA NACION. Distendido, en su día libre, el chileno disfruta de un presente en ascenso que pareciera no tener techo. En el Córdoba Open ganó en su debut y se aseguró romper la barrera del Top 30 por primera vez en su carrera (este viernes jugará los cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas).

"Pensé que no era tan difícil ser tenista y cada vez que iba pasando el tiempo me di cuenta que era súper difícil. Cuando tenés esa edad, querés todo fácil y no es así. Me costó muchísimo. Se requiere mucho sacrificio y gente de confianza a tu lado. Entrenar bien dos o tres días no está bien sino que tenés que ser profesional todos los días. Quería todo rápido", reflexiona Gago, como le gusta que lo llamen.

Las críticas en su país fueron despiadadas. En los medios, en el ambiente del tenis y las redes sociales, todo un caldo de cultivo. "Escuché y leí tanto que a veces me daba hasta vergüenza. No me siento identificado con lo que decían. Una vez no fui a la Copa Davis porque no me sentía bien y no sentía que podía ser parte. Más o menos, dijeron que no quería estar ahí", recuerda. Un detalle: nunca recibió apoyo económico de su país.

Garín se encaminaba a ser un caso más de la enorme cantidad de talentos precoces que brillan en su etapa de junior pero no terminan de asentarse como profesionales. Siete entrenadores en siete años (incluido Toni Nadal, tío y formador de Rafael Nadal) lo tuvieron como pupilo. El diagnóstico era similar: tenía el tenis, pero le faltaba convicción en sus objetivos y una mentalidad más sólida. En 2018 empezó a trabajar con Andrés Schneiter, que entrena a Juan Ignacio Londero ("Compartimos muchísimo y la pasamos bien", dice del Topo). "Con el Gringo encontramos un balance, un equipo, un orden que estos casi dos años me ha ido pagando. Cuando me empecé a dar cuenta de que esto era un proceso, ahí me empezó a ir mejor", valora.

El 2019 fue el año del destape. Ganó tres challengers y se metió entre los 100 mejores. Ganó en Houston y Múnich, sus primeros dos torneos ATP, sumó su primera victoria en un Grand Slam en Roland Garros y logró cuartos de final en el Masters 1000 de París, la misma semana que recrudeció el estallido social en su país. Garín le dedicó su logro a "la gente que está sufriendo mucho".

"Es un bastante sensible y es súper difícil darte una explicación lógica porque hace 7 años que viajo full time y paso muy poco tiempo en Chile. Ojalá que la gente tenga lo que se merece y que esto se solucione lo antes posible. Lo único que deseo es que no haya violencia. Hay muchas cosas de por medio que se tienen que solucionar y lo estamos esperando, obviamente. Somos un gran país y tenemos todo para salir adelante", opina.

Garín fue uno más de la gran mayoría de deportistas chilenos que se expresaron públicamente sobre el tema. "Chile es un país en el que somos muy unidos. Al torneo que vaya, hay chilenos. Llevándolo al punto que hablamos, es lo mismo. Yo me siento muy chileno y quiero ver a mi país mejor. En este caso, siento que le gente se unió y los deportistas también dieron su opinión", agrega.

Así como en otros tiempos fueron Fernando González y Nicolás Massú, el tenis chileno deposita hoy todas sus expectativas en Christian Garín y Nicolás Jarry. La noticia de la suspensión provisional de Jarry por haber dado doping convulsionó al país trasandino. "Me sorprendió muchísimo. Yo conozco mucho a Nico y no creo que haya tenido que ver", dice Garín. Jarry, un año mayor él, dio positivo de Ligandrol y Stanozolol, sustancias metabólicas que están prohibidas, en la última serie de Copa Davis entre Argentina y Chile, el 19 de noviembre pasado, en Madrid. El tenista negó categóricamente haberse dopado y avisó: "Dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen esas sustancias". Inmediatamente, varios tenistas salieron a apoyar al chileno, incluso el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Garín y Jarry se conocen desde chicos porque hicieron su carrera a la par tanto en el circuito como en la Copa Davis. Incluso hicieron dupla y llegaron a la final de Roland Garros en dobles en su etapa de juniors. "Espero que salga rápido todo esto porque no la está pasando bien. Ojalá lo vea pronto de vuelta", desea.

Siente que está jugando el mejor tenis de su carrera y cuenta que ya aparecieron los amigos del campeón. "Cuando estaba mal, nadie me mandaba un mensaje ni quería saber nada de mí. El chileno siente en el punto justo de su madurez. Ahora, cuando te va bien, te empiezan a escribir. Esas cosas me han hecho valorar el momento en el que estoy".

Le llevó su tiempo, pero Garín empieza a reclamar su lugar en la elite: "Me gusta verme subir en el ranking, pero quiero ir por más. Tengo 23 años y siento que puedo hacerlo mejor, pero esto es un proceso largo y ser parte de los mejores no es de un día para el otro".