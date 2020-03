Un estadio de tenis vacío: el court central de Indian Wells, primer gran torneo en cancelarse por el coronavirus.

31 de marzo de 2020

El circuito femenino de tenis trabaja para aumentar los ingresos de las jugadoras cuando se reanude la temporada y puede extender su actividad de 2020 como consecuencia de la inactividad por la pandemia de coronavirus .

"La WTA está trabajando con nuestros torneos para maximizar las posibilidades de ingresos cuando el circuito profesional pueda reanudarse y está considerando una extensión de la temporada actual de 44 semanas para permitir que se realicen más torneos", informó el organismo que administra el tenis femenino, en un comunicado para la agencia Reuters. El WTA Finals, el torneo de maestras que cierra la temporada, está programado para del 1 al 8 de noviembre; luego, el circuito entra en un receso de entre ocho y diez semanas.

La australiana Ashleigh Barty, líder del ranking femenino.

Muchas tenistas que no están entre las mejores de la WTA se lamentaron por la falta de ingresos que generará la cancelación de las competencias y la temporada se detuvo a principios de marzo debido al virus, dejando a las jugadoras de menor nivel en una difícil situación. "Cuando se pueda garantizar la salud y la seguridad de nuestros jugadores, aficionados y personal, volveremos a competir", agregó la WTA.

La georgiana Sofia Shapatava es un ejemplo de las tenistas que padecen problemas económicos por la falta de actividad profesional. Ubicada en el puesto 375° de singles y 154° de dobles, está suplicándole a la Federación Internacional de Tenis que ayude a los cientos de tenistas que se quedaron sin sustento. "Los jugadores situados por debajo del número 250 no tendrán para comprar comida en dos o tres semanas" , advirtió Shapatava, que no es muy optimista en cuanto a su demanda a la ITF. "Honestamente, no lo creo", admitió ante la agencia AFP sobre la posibilidad de que la federación ayude a los más modestos.

"Ellos dicen que están ocupados y que hablarán conmigo en cuanto puedan. Pero tras el mail que le envié no contestaron en absoluto", añadió Shapatava, que cuenta con 16 temporadas en el circuito, muchas de ellas compitiendo en torneos secundarios de la ITF, alejados de los focos y el glamour de los Grand Slams.