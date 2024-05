Carlos Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Roma, una nueva luz de alarma en la previa de Roland Garros

Escuchar

Una nueva luz de alarma se encendió en el camino de Carlos Alcaraz. La frustrante despedida del Masters 1000 de Madrid, donde defendía el título y vio cómo se le cortaba una racha de 14 triunfos consecutivos con la derrota ante Andrey Rublev en los cuartos de final, dejó al descubierto que algo no estaba bien con su físico. Y se terminó de confirmar por estas horas: el tenista murciano anunció a través de sus redes sociales que no jugará el Abierto de Italia, que comenzará el miércoles próximo, última escala importante en la ruta del polvo de ladrillo antes de Roland Garros.

“Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me [he] hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al 100%”, escribió Alcaraz en la red X, acompañado de una imagen en la que se lo ve desencantado.

Según informa el medio español Marca, luego del partido que perdió ante Rublev, Alcaraz se reunió en el gimnasio con todos los miembros de su equipo y les explicó las sensaciones que había tenido en el terreno de juego, donde las molestias en el brazo derecho habían recrudecido. Luego de las pruebas de rigor, este viernes, el todavía número 3 del mundo -es muy probable que a partir del lunes Daniil Medvedev lo saque del podio- decidió poner una pausa en el circuito para recuperarse.

En el Masters 1000 de Madrid, antes de la eliminación ante Rublev, Alcaraz se había impuesto en octavos al alemán Jan-Lennard Struff (N.24) por 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) en un exigente encuentro, repetición de la final del pasado año, y antes al brasileño Thiago Seyboth Wild en dos sets, por 6-3 y 6-3 y al kazajo Alexander Shevchenko (6-2, 6-1). ”Ni mi equipo, ni yo mismo, cuando llegué aquí e hice mi primer entrenamiento, pensábamos que iba a llegar a donde he llegado”, afirmó tras su derrota en la Caja Mágica madrileña. ”Es una semana muy positiva, un día antes no sabía si iba a poder jugar, hemos llegado a cuartos, hemos jugado grandes partidos, a un nivel bueno, en general ha sido positivo”, añadió el número tres del mundo.

Durante el torneo, Alcaraz dijo no haber tenido problemas al jugar, aunque admitió que seguía sin fiarse del todo de su antebrazo. ”Cada vez que salto a la pista intento hacerlo lo mejor posible, pero cada vez que voy forzado, cada vez que pego una derecha quizás más agresiva de lo que vengo haciéndolo, viene el pensamiento de cómo va a reaccionar el antebrazo”, había afirmado.

Alcaraz, que este domingo cumplirá 21 años, tiene como objetivo llegar en condiciones a la cita parisina, que comenzará el 26 de mayo.

