Rafael Nadal de España devuelve durante su partido de primera ronda contra Hugo Dellien de Bolivia en el día dos del torneo de tenis Open de Australia en el Rod Laver Arena en Melbourne, el martes 21 de enero de 2020. Fuente: Archivo - Crédito: DPA / Scott Barbou

5 de mayo de 2020 • 09:28

La palabra de Rafael Nadal tiene un grandísimo valor en todo el mundo, pero en España sus conceptos retumban como en una gran caja de resonancia, no sólo porque es el mejor deportista de la historia de ese país, sino porque su figura trasciende, precisamente, el court de tenis. El número 2 del ATP Tour, que desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus se instaló en su casa de Porto Cristo (Mallorca), no espera que haya una "nueva normalidad" después de que se controle el Covid-19, sino una "antigua" pero con ajustes.

"No creo en la nueva normalidad. A mí me gusta la antigua normalidad, pero con adaptaciones. Aprendiendo de todo lo que ha ido sucediéndonos. El ser humano tiene una cosa buena, la gran capacidad de adaptación, pero también tiene una mala, una gran capacidad de olvido. A veces nos olvidamos de las cosas malas y de lo bien que estamos cuando estamos bien. Solo espero que todo esto sea un aprendizaje, pero desgraciadamente me temo que pronto nos volveremos a quejar por cualquier tontería. Es la realidad del ser humano, tenemos ese defecto", sentenció el campeón de 19 trofeos de Grand Slam, en una entrevista con el diario El País, de España.

"Al final solo valoramos lo bien que se está sano cuando estamos enfermo; solo valoramos la suerte que tenemos de poder tener cada día comida encima de la mesa cuando nos falta esa comida; solo valoramos lo bien que estamos cuando podemos compartir con los amigos o la familia una simple comida cuando no podemos hacerlo", añadió el jugador de 33 años, una leyenda del tenis, que ostenta 85 títulos.

A propósito de la competencia tenística oficial, el mejor jugador de la historia sobre polvo de ladrillo es escéptico en cuanto al regreso y la normalización en 2020, si bien los propietarios y organizadores de algunos torneos (Roland Garros, el US Open) todavía confían en poder cumplir con las fechas previstas.

"Ojalá, pero no lo creo. Desgraciadamente. Yo firmo estar listos para 2021. Ojalá. Me preocupa más el Abierto de Australia que lo que ocurra a finales de este año. El 2020 lo veo prácticamente perdido. Tengo la esperanza de poder empezar el próximo año. Ojalá que así sea", reconoció Nadal, que en esta temporada llegó a la final de la flamante ATP Cup (España perdió la definición con Serbia), a los cuartos de final de Australia y logró el título en el ATP 500 de Acapulco.

Si bien ya se conoce que no habrá tenis de la ATP/WTA/ITF hasta el 13 de julio, en los próximos días se anunciará la prolongación de esta inacción, al menos, hasta agosto.