Tenis de plataforma, un clásico en los altededores de Nueva York, ganó espacio en la TV en tiempos de cuarentena Crédito: NYT

Christopher Clarey Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 07:29

NUEVA YORK.- En tiempos de coronavirus, los deportes transmitidos en vivo prácticamente se han extinguido, pero hace unos días, en ESPN 3 surgió una inesperada excepción: el "Torneo Mundial de Tenis de Plataforma 2020" . Es cierto que el nombre es bastante pomposo para un torneo improvisado y transmitido en vivo desde una cancha montada en un patio trasero en Wilton, Connecticut. Los protagonistas eran cuatro hombres ignotos que jugaban un deporte también ignoto y que no repartía dinero como premio.

"Es el avance más grande que haya tenido el tenis de plataforma hasta el momento", dice Mark Parsons , que terminó alzándose con el título, pero que no pudo llevarse el trofeo a casa. "El único que tenía permiso para tocar el trofeo era el hombre que lo trajo", dice Parsons. "Por supuesto que hicimos todo lo posible para mantener el distanciamiento social".

Como los deportes profesionales y universitarios están suspendidos en casi todo el planeta, ahora se abrió un pequeño margen para que los eventos especializados vean un poco de luz durante la pandemia.

Burke Magnus, vicepresidente ejecutivo de adquisición de programas y programación de ESPN, dijo en un comunicado que uno de los objetivos del canal es entretener al público por medio de una "programación de eventos temática y audaz que ofrezca diversión en una época en que no hay prácticamente ningún deporte para ver".

Muy similar al pádel, el tenis de plataforma -que se juega al aire libre, incluso en temperaturas bajo cero y en canchas de tenis a menor escala rodeadas de alambrados que dan más bien la sensación de una jaula- fue una nueva incorporación en una época extraña y sensible para las competencias en vivo. Ahora los deportes en equipo y de contacto no funcionan nada bien. Los jugadores de la NBA, los pilotos del NASCAR y los ciclistas compiten en videojuegos, y hace poco ESPN volvió a transmitir "El Ocho", su canal temporario de competencias estrafalarias como hacer patito y lanzamiento de hacha.

Sin duda hay más intentos por transmitir eventos deportivos en vivo. El BIG3, un torneo de básquet con equipos de tres jugadores en el que participan algunos ex jugadores de la NBA, tiene la ambición de poner en cuarentena a algunos jugadores en una casa y transmitir sus vidas y partidos. También se está contemplando otro partido de exhibición entre los golfistas Tiger Woods y Phil Mickelson , así como exhibiciones de tenis desde residencias privadas.

El lunes, Magnus dijo que ESPN también estaba posicionándose en caso de que los torneos de deportes internacionales se reanuden antes que en Estados Unidos. "Está claro que hay una sed de deportes en vivo", dijo Magnus. "Puede resultar una oportunidad única para introducir a los televidentes a eventos o torneos que tal vez acá no han tenido mucha visibilidad".

Una variedad de tenis que es furor en Estados Unidos y con semejanzas al pádel

Difícilmente el tenis de plataforma haya tenido alguna vez cierta exposición en los medios tradicionales, pero la semana pasada fue el único evento en vivo en ESPN 3 que se jugó en un terreno de juego. Bob Considine, propietario de paddlepro.com, ayudó a organizar el torneo de tenis de plataforma a último momento, y dice que se esforzó por ser respetuoso del momento y de los temores de los seguidores. "No queríamos ir contra la sociedad", dice Considine. "Estuve obsesionado toda la semana, preguntándome si estaba haciendo bien las cosas".

A pesar de haber estado enjaulados, los competidores hicieron todo lo posible para mantener distancia. Para evitar quebrar la distancia recomendada de 1,80 metros, jugaron singles en lugar de dobles, que es la forma de juego más común en tenis de plataforma.

Cada competidor llevaba un guante en la mano que no utilizaba para jugar y sacaba su game con sus propias pelotas. Cuando había que cambiar de lado, cruzaban la red en el espacio contrario y nunca se pasaban la pelota con la mano, sino pegándole con la paleta.

Fuera de la cancha, los jugadores mantenían bastante distancia cuando se sentaban a descansar y no se permitían espectadores. Salvo los jugadores, las únicas personas que se veían en el público eran los cuatro miembros indispensables del equipo televisivo. En lugar de llevar un camión de producción, los técnicos utilizaron la conexión de internet de la casa, que dio como resultado una transmisión inestable. También tuvieron que improvisar luego de que se soltara una cámara que estaba sujetada de uno de los alambres.

Para la final, Considine se subió a una escalera y ofició de camarógrafo. "Estuve ahí una hora larga", dice Considine. "Me dio un poco de miedo, a decir verdad. Estaba a cuatro metros y medio de altura, y encima esos tipos a veces se chocaban contra el alambrado".

Para reducir aún más el número de participantes del evento, los jugadores también hicieron de comentadores televisivos y se sumaban a Brad Easterbrook cuando terminaban su partido. Las entrevistas pospartido se realizaron a una distancia considerable.

En una imagen de Harry Cicma Productions, el trofeo para un evento anunciado como el "Campeonato Mundial de Tenis de Plataforma 2020" que se emitió en ESPN3 Crédito: NYT

"Daría todo por cambiar esta situación y volver a la normal", dice Harry Cicma, cuya empresa de producción independiente realizó el evento y firmó el contrato con ESPN. "Pero la gente me contactaba y me decía que estaba muy triste y deprimida porque no podía tener deportes en vivo, y yo solo pensaba en la manera de hacerlo de una forma segura, y en qué deportes podrían funcionar. Para el fútbol, el béisbol o el básquet se necesita un estadio público. Pero el tenis de plataforma se puede jugar desde la casa de alguien de una manera segura en singles, y resulta que en el área de Nueva York tenemos los mejores jugadores del mundo".

Según Considine, sólo hay "entre 100.000 y 150.000" jugadores de tenis de plataforma en todo el mundo, y casi todos ellos están en Estados Unidos. El núcleo se encuentra en los suburbios de Nueva York. El juego fue inventado en Scarsdale en 1928. Para llegar al torneo, el jugador número 1 del mundo, Johan du Randt , condujo su auto desde Boston.

Parsons, un canadiense de 40 años, ocupa el tercer puesto del ranking, y dice que vive a "menos de siete minutos en auto" del lugar donde se realizó el evento. Como muchos jugadores de tenis de plataforma de alto nivel, Parsons fue jugador profesional de tenis y llegó a ser miembro del equipo de Canadá de Copa Davis .

El torneo se realizó sin muchos otros jugadores estrella, como Jared Palmer , un estadounidense de 48 años que en tenis llegó a ocupar el primer puesto en dobles y ganó el título de Wimbledon en 2001 con Donald Johnson .

Usualmente, el Platform Tennis se juega por parejas

Aunque los competidores habían jugado muy poco durante las últimas tres semanas y rara vez juegan en singles, para la final Parsons logró entrar rápidamente en ritmo y venció a du Randt, su ex compañero de dobles. Cuando terminó el partido y se encontraron en la red, no hubo apretón de manos. En cambio, chocaron sus paletas y se retiraron rápidamente.

"Fue extraño, no me estiré para chocar los cinco con Johan ni para darle un abrazo", dice Parsons. "Jugamos juntos mucho tiempo, pero tengo la esperanza de que pronto volvamos a como eran las cosas antes".

The New York Times

(Traducción de Jaime Arrambide)