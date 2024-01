escuchar

Novak Djkovic y Tomás Etcheverry se enfrentarán el próximo viernes en uno de los duelos más atractivos de la tercera ronda del Abierto de Australia 2024 que se lleva a cabo en Melbourne. El encuentro, que todavía no tiene horario programado, se transmitirá en vivo por ESPN 2, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

El historial entre sí tiene dos antecedentes, ambos en 2023 y con triunfo para el serbio en los 16avos de final del ATP Masters 1000 de París por 6-3 y 6-2 y en los 32avos del Masters 1000 de Roma, sobre polvo de ladrillo, por 7-6 (5) y 6-2.

Novak Djokovic vs. Tomás Etcheverry: lo que hay que saber

Abierto de Australia 2024 - Tercera ronda

Día: viernes 19 de enero.

Hora: No antes de las 14 (hora argentina).

TV: ESPN 2.

Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Novak Djokovic y Tomás Etcheverry se enfrentaron dos veces : en ambos ganó el serbio ATP

El balcánico accedió a la tercera ronda tras superar al croata Dino Prižmić por 6-2, 6-7 (5), 6-3 y 6-4 en el debut y, luego, al australiano Alexei Popyrin 6-3, 4-6, 7-6 (4) y 6-3. El defensor del título y 10 veces campeón en el Australian Open, acumula 30 victorias en fila en el Rod Laver Arena y ante el argentino jugará su partido número 100 en ese certamen.

Con respecto a su próximo rival, manifestó: “Me va a hacer falta para seguir en el torneo. No he dado mi mejor versión, aún estoy intentando encontrar mi nivel. Particularmente en las primeras rondas, juegas contra gente que no tiene nada que perder. Salen a la pista central e intentan hacer su mejor partido, su mejor tenis, y creo que mis rivales de la primera y segunda ronda eran jugadores de calidad. Encontré la forma de ganar en cuatro sets. Eso es lo que cuenta y espero poder seguir creciendo a medida que avance el torneo”.

Novak Djokovic avanzó a la tercera ronda con alguna dificultad: busca su 11° trofeo en Melbourne DAVID GRAY - AFP

Para Etcheverry será el tercer duelo contra quien es su ídolo. Tanto, que cuando en abril de 2016 sumó su primer punto para el ranking de la ATP en el Future de Salinas, Ecuador, al derrotar al peruano Andre Ku Meza por 6-1 y 6-0 festejó con un cartel que referenciaba la cantidad de unidades que le faltaban para alcanzar a Djokovic, por entonces amplio dominador del circuito. Cuando ingresó en el Top 100, repitió la celebración.

Su camino en el campeonato en curso no fue sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los preclasificados. En la primera etapa chocó contra el ex N° 1 del mundo Andy Murray y lo venció 6-4, 6-2 y 6-2. Luego, superó al ex-top ten Gael Monfils 6-4, 6-4 y 6-4 y se metió en una tercera etapa de un Grand Slam por tercera vez en su carrera tras disputar los cuartos de final en Roland Garros 2023.

Quien se imponga en el cruce entre Djokovic y Etcheverry avanzará a octavos de final y tendrá de oponente al francés Adrian Mannarino o el estadounidense Ben Shelton.

Tomás Etcheverry eliminó a Andy Murray y Gael Monfils para acceder a la tercera ronda Louise Delmotte - AP