Daria Kasatkina: la mejor tenista rusa contó que es lesbiana y denunció las persecuciones en Rusia

Daria Kasatkina es una de las mejores tenistas del momento. Tiene 25 años, nació en Tolyatti, una ciudad distante a unos 1000 kilómetros al este de Moscú, y hoy es la número 12 del ranking mundial y la rusa mejor ubicada en la clasificación del WTA Tour. Como muchos jugadores de su país, por una cuestión de costos -la práctica del tenis es carísima en Rusia- y comodidad, se radicó en España, más precisamente en Barcelona, donde es entrenada por Carlos Martínez Comet.

Kasatkina eligió dar un paso adelante y anunció públicamente que es lesbiana. Y en una entrevista publicada en la cadena del Youtuber Vitia Kravchenko, anunció que vive en pareja junto a otra mujer, en una nota en la que también denuncia la homofobia reinante en Rusia. En la entrevista también participó su compatriota Andrey Rublev,

”Es difícil y no sirve de nada permanecer mucho tiempo en el closet, te quedas pensando en eso todo el tiempo”, aseguró Kasatkina en esta entrevista publicada en YouTube. “Hasta que no lo dices, no te sientes bien. Después, está claro que cada uno debe elegir cómo quiere abrirse y hasta qué punto. Los más importante es sentirse bien con una misma, el resto no importa”, destacó la jugadora nacida en una ciudad a orillas del Volga, muy cerca de la frontera con Kazajistán.

Kasatkina lamentó que la homosexualidad esté “prohibida” en Rusia. “Hay muchas cosas que son tabú en Rusia, y otras cosas aún más importantes que están prohibidas, por lo que esto no tiene nada de sorprendente”. Admitió que “elegir ser gay” hace que la vida sea más difícil, “especialmente en Rusia”, un país en el que este mismo lunes un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que debe prohibir la difusión de informaciones “sobre las relaciones sexuales no tradicionales” entre personas.

Sobre el final de la entrevista, fue consultada sobre las posibles reacciones que podría generar su confesión, y la posibilidad de que no pudiera regresar a Rusia, y expresó: “He pensado un poco en eso”, antes de emocionarse por la situación.

En 2013, ya se aprobó una ley que prohíbe lo mismo, pero en el caso de que esas informaciones estén dirigidas a un público menor de edad. Numerosas ONG de defensa del colectivo LGBT+ denunciaron que esa ley sirve para perseguir abiertamente la homosexualidad, en un país en el que su presidente Vladimir Putin y la iglesia ortodoxa defienden los valores tradicionales frente a un Occidente que se presenta como “degenerado”.

Ganadora de cuatro torneos WTA en su carrera, el último en 2021, llegó a ser la número 10 del mundo en 2018, aunque recién este año Kasatkina ha logrado sus mejores resultados en un Grand Slam, al trepara hasta las semifinales de Roland Garros, donde perdió contra la número 1 mundial, la polaca Iga Swiatek. Como sucedió con sus colegas de Rusia y Bielorrusia, no pudo jugar recientemente en Wimbledon, a causa del veto impuesto por el torneo británico a los tenistas de esos países, como sanción por la invasión a Ucrania. En la misma nota, al ser consultada sobre la posibilidad de cambiar de nacionalidad, ensayó un “quizás”.

Nacida el 7 de mayo de 1997, en 2016 se metió por primera vez entre las mejores 25 jugadoras del circuito WTA y superó por primera vez a una top ten (nada menos que Venus Williams). En la actualidad ostenta cuatro títulos y llegó a las semifinales de la última edición de roland Garros. Además, acumula 8.546.680 dólares en premios.