Francisco Cerúndolo: un fuerte ascenso en el ranking y las claves para permanecer entre los mejores

En la mañana de este lunes, Francisco Cerúndolo seguramente habrá lucido su mejor sonrisa al observar el ranking de la ATP. A los 23 años, el jugador porteño alcanzó el 30° escalón, su puesto más alto en la clasificación semanal del tour, horas después de conquistar el Nordea Open de Bastad, su primer título en la gira mayor del circuito, que le permitió un ascenso de nueve posiciones desde el 39° que ocupaba la semana pasada.

Para Cerúndolo, este ascenso representa el punto más elevado de una larga búsqueda, tal como lo reconoció en LA NACION, cuando el ranking congelado por la pandemia le impedía subir todo lo que él consideraba que merecía: “Salí bastante perjudicado y me jugó muy en contra el año pasado, no pude subir como merecía. Estaba muy enojado, estuve gran parte del año muy molesto. Ser Top 100 siempre es uno de los sueños de los jugadores y yo no lo podía lograr, no se me daba”.

Razón no le faltaba. Terminó la temporada 2021 en el puesto 127°, frustrado después de haber estado ahí nomás de los cien primeros, al tocar el 103° en septiembre pasado. No le había alcanzado con una campaña que incluyó la final del ATP de Buenos Aires desde la qualy, la clasificación al main draw de Roland Garros, un título (Cordenons) y una final (Concepción, Chile) en Challengers, y otras cuatro semifinales en el segundo circuito profesional.

Pero el “congelamiento” terminó, y los números empezaron a sonreírle. Desde enero pasado, Cerúndolo redondeó un ascenso de casi 100 posiciones, desde aquel 127° al 30° de hoy. Ese ascenso está sostenido en lo que hizo en los últimos doce meses, pero sobre todo, desde principios de 2022. Porque el año pasado había jugado mucho en el segundo nivel, y en el ATP Tour sólo había completado 5 triunfos. En estos casi siete meses ya acumula 17 victorias en la categoría mayor. En la gira sudamericana estuvo muy cerca de ganarle a Schwartzman en los cuartos de final del Argentina Open y llegó a las semifinales en Río de Janeiro antes de dar un gran impacto: semifinales del Miami Open, con varios triunfos resonantes. La gira previa a Roland Garros y su paso por París no le dieron muchas alegrías. Sí hubo un clic al medirse con Rafa Nadal en la central de Wimbledon, que lo tonificó más allá de la derrota. Y pocas semanas después, en Bastad, llegó el primer título, el más esperado.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo conquistó su primer ATP: fue en Bastad, Suecia, tras vencer a su compatriota Sebastián Báez https://www.facebook.com/nordeaopen

Un vistazo a la situación de Cerúndolo revela que tiene 1302 puntos. Pero buena parte de esa cifra está aglutinada en apenas tres torneos, todos correspondientes a esta temporada: Miami (360), Bastad (250) y Río de Janeiro (180). Eso significa, por un lado, que tendrá que refrendar mucho -790 puntos- en tres momentos puntuales en 2023; por el otro, tiene muchas semanas por delante para aprovechar para reunir esos puntos, y más en varios tramos de la gira en los que no le fue tan bien.

De aquí al final de la temporada sólo tiene 208 unidades por revalidar, todos puntos sumados el año pasado en Challengers. También tendrá mucho para sumar en el comienzo de 2023, en el tour australiano. Para dar una idea de lo alcanzado por Cerúndolo en 2022, vale destacar que está en el puesto 20° en el Race, la clasificación que empieza en enero y desemboca en el Masters de fin de año.

Francisco Cerúndolo, rodeado por los ball-boys del torneo de Bastad, considerado uno de los mejores en la categoría 250 del Tour

El título que logró Cerúndolo en el polvo de ladrillo de Bastad le alcanzó también para quedar como el segundo argentino en el ranking, detrás de Diego Schwartzman (14°) y por delante de su vencido en la final, Sebastián Báez (32°). Para el jugador nacido en el partido de San Martín, fue su tercera definición del año, tras el título en Estoril y la final del torneo de Santiago. Acumula 25 triunfos ATP en lo que va del año, lo que da cuenta de la consistencia que ha ganado para consolidarse en este nivel del circuito. Báez totaliza 1263 puntos, de los cuales buscará refrendar 336 de aquí a fin de año.

Además de Cerúndolo y Báez, el ranking de este lunes trajo muchos cambios para los argentinos. El cordobés Pedro Cachin, finalista en Verona, subió hasta el puesto 90°, el más alto de su carrera. También logró su mejor marca Tomás Martín Etcheverry, subido al 76°.

Pero no todas fueron buenas noticias, porque a Federico Delbonis se le fueron 180 puntos de la semifinal que alcanzó el año pasado en Hamburgo, y así el zurdo retrocedió 41 posiciones, para salir del Top 100 y quedar 125°, su ranking más bajo desde el 19 de junio de 2017, cuando estaba 139°. Es una caída que a Delbo lo saca de entrar de manera directa a la mayoría de los torneos ATP y lo obliga a jugar qualies o acudir a los Challengers.

Sebastián Báez, finalista en Bastad; subió al puesto 32° del ranking facebook.com/nordeaopen

Los principales argentinos en el ranking ATP

14. Diego Schwartzman 2325 puntos

30. Francisco Cerúndolo 1302

32. Sebastián Báez 1263

76. Tomás Martín Etcheverry 665

78. Federico Coria 660

90. Pedro Cachin 613

110. Juan Manuel Cerúndolo 495

114. Camilo Ugo Carabelli 475

121. Facundo Bagnis 444

125. Federico Delbonis 436