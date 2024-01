escuchar

Dayana Yastremska es la 93ª del ranking mundial, tiene 23 años, y en el mediodía del miércoles en el Melbourne Park hizo historia al llegar a las semifinales del Australian Open desde la qualy. La jugadora ucraniana superó a la checa Linda Noskova por 6-3 y 6-4, y se convirtió en la segunda tenista en la era abierta en meterse entre las cuatro mejores en el Open oceánico desde la clasificación, un logro que hasta aquí sólo había conseguido la australiana Christine Matison en 1978.

En una jornada de intenso calor en la Rod Laver Arena, Yastremska consiguió tres quiebres de servicio, lo suficiente para sacar ventajas decisivas sobre Noskova y quedarse con la victoria en 78 minutos. En busca de la final, la número 93 del mundo se enfrentará con la ganadora del cruce que más tarde sostendrán la rusa Anna Kalinskaya y la china Zheng Qinwen.

Dayana Yastremska, al saque frente a Linda Noskova Andy Wong - AP

Yastremska se unió así a un club muy exclusivo, el de las jugadoras que pudieron llegar a las semifinales de un grande desde la Qualy. Además de Matison en 1978, otras tenistas que consiguieron esa hazaña fueron la estadounidense Alexandra Stevenson (Wimbledon 1999), la británica Emma Raducanu (US Open 2021, se consagró campeona), y Nadia Podoroska (Roland Garros 2020).

“Es lindo hacer historia, porque en ese momento [cuando Matison logró su marca] yo ni siquiera había nacido, Estoy súper feliz. Jugué bien, pero realmente no sentí que estuviera jugando estupendo”, indicó la jugadora, que para entrar en el torneo ganó tres duros partidos de clasificación, por lo que llega con mucho más desgaste que sus rivales. Pero dio un paso aún más sorprendente cuando derrotó en el debut a la campeona vigente de Wimbledon y séptima cabeza de serie, Marketa Vondrousova; luego eliminó a la dos veces campeona Victoria Azarenka en la cuarta ronda.

Noskova, 50ª del mundo, también venía de dar un gran impacto al eliminar a la número 1 del mundo, Iga Swiatek, en la tercera rueda. Pero la checa, de 19 años, no consiguió sostener la regularidad y la ganadora tomó ventaja en los puntos vitales, con una rotura de saque en el octavo game para quedarse con el primer set, y en el segundo parcial, el momento decisivo llegó en el séptimo juego, cuando Yastremska tiró un revés ganador que superó a Noskova para conseguir el break y luego cerrar poco después la victoria con un saque ganador.

La celebración de Yastremska tras lograr una de las mejores victorias de su carrera DAVID GRAY - AFP

Yastremska, que llegó a ser la 21ª del mundo como mejor ranking alcanzado en la clasificación de la WTA, fue absuelta de dopaje en junio de 2021 tras una apelación, luego de una primera prueba positiva. Cuando tenía 20 años, la ucraniana entrenó una muestra de orina fuera de competencia que dio l Tribunal Independiente del Programa Antidopaje de Tenis ha considerado que la tenista ucraniana Dayana Yastremska, que cometió “una infracción de las normas antidopaje”, no incurrió en negligencia ni tuvo culpa alguna por lo que se le ha levantado la suspensión provisional y puede volver a competir. Yastremska, de 20 años y situada en el puesto 34 del ranking femenino, proporcionó una muestra de orina fuera de competición el 24 de noviembre de 2020. Dicha muestra fue enviada al laboratorio acreditado de la Agencia Mundial Antidopaje en Montreal para su análisis, y se encontró que contenía un metabolito de mesterolona, una sustancia anabolizante incluida en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

El revés de Dayana Yastremska, en acción Louise Delmotte - AP

Yastremska fue acusada de infringir las reglas antidopaje y fue suspendida provisionalmente a partir del 7 de enero de 2021. Pero, meses después, el Tribunal Independiente del Programa Antidopaje aceptó las explicaciones de la jugadora sobre la forma en la que la mesterolona ingresó en su organismo, y determinó que no tuvo culpa o negligencia, por lo que la suspensión se levantó y pudo volver a competir de manera inmediata.

La tenista nacida en Odessa, una ciudad portuaria a orillas del mar Negro, en el sur de Ucrania, también ganó notoriedad en su momento por presentar hace unos años el tema “Thousands of Me”, un rap en el que relata la tortuosa recuperación de una relación sentimental fallida, que acumuló más de 468.000 visitas en Youtube. En ese momento contó: “No pretendo convertirme en una artista cool, simplemente me gusta cantar, me gusta esta atmósfera. Es mucho más fácil para mí estar en un court que en el estudio, cerca del micrófono, que es mucho estrés para mí”. Promocionó el tema con una producción vestida en cuero negro y rodeada de autos deportivos con sus iniciales en la patente.

El gesto incrédulo de Dayana Yastremska tras ganar el partido Andy Wong - AP

Hace dos años, cuando estalló la invasión de Rusia a Ucrania, escapó como pudo de la invasión de Rusia a Ucrania. “Estábamos en casa en Odesa, pasando tiempo con mi familia antes de hacer un viaje a Lyon [para jugar el torneo en esa ciudad] con mi padre. La noche fue tranquila, pero por la mañana nos despertaron las bombas”, contó Yastremska cuando llegó a Lyon. “No podíamos creer o comprender lo que estaba pasando, era una locura. No era una película o un videojuego, estábamos en estado de shock. Dejamos el departamento para refugiarnos en un estacionamiento subterráneo mientras las bombas continuaban estallando”.

Yastremska y su hermana menor Ivanna, de 15 años, se separaron de sus padres en la frontera y consiguieron salir de Ucrania a través de Rumania. Desde Bucarest pudieron continuar su viaje hacia Francia; en Lyon, ambas fueron invitadas a jugar el torneo de dobles. Dayana llegó hasta la final, que perdió en tres sets con la china Shuai Zhang. En aquella ceremonia de premiación se llevó una ovación. “He jugado por mí y por mi país. Tenía muchas emociones y estaba muy cansada. Saqué mucha energía del apoyo del público”, expresó luego de aquella semana inolvidable.

Pura felicidad: la ucraniana está por primera vez entre las cuatro mejores de un Grand Slam Alessandra Tarantino - AP

Ahora, en Melbourne, hilvanó ocho victorias consecutivas. “En estos últimos años han pasado muchísimas cosas en mi vida, pero no es tiempo de hablar de ellas ahora, tal vez en otro momento. Muchas cosas me afectaron y debido a eso no pude jugar como quería. Además, me suelo poner mucha presión”, explicó Yastremska en rueda de prensa.

“La guerra, por supuesto, nos ha afectado mucho, porque no he podido volver a casa cuando quería. Estando en Brisbane, por ejemplo, leí que lanzaron una bomba cerca de la casa de mi abuela… Es difícil competir con ese nivel de emociones, pero lo peor es llegar a aceptar lo que está pasando. La gente se ha olvidado del tema. En general es difícil jugar, pero después de estos dos años he aprendido a manejar todas las emociones y todo lo que está pasando”, agregó.

“Durante toda mi carrera me estuve presionando mucho, de diferentes maneras. La llegada de la guerra hace dos años hizo que me empujara a buscar mis mejores resultados por Ucrania. Al principio sentía que no estaba jugando solo para mí, así que me presionaba incluso más. Desde este año he decidido no presionarme más, sin apuntar a unas expectativas tan altas. Simplemente soy como soy, ya veremos a dónde me lleva esto”, analizó. Esa decisión, al parecer, fue fundamental para llevarla al último fin de semana en el Melbourne Park, a sus primeras semifinales en un Gran Slam, y al regreso al Top 30, asegurado con su formidable actuación en estas semanas. En caso de llegar a la final, volverá a su mejor ranking (21°). Pero, por ahora, Yastremska disfruta de una actuación que la devuelve a las primeras planas, y de la mejor manera.

LA NACION