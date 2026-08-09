Ekaterina Alexandrova derrotó a Aryna Sabalenka en Toronto y avanzó a los cuartos de final

Fue hace poco más de diez días, el 28 de julio, en el torneo de Memphis. La tenista rusa Ekaterina Alexandrova, 19° del mundo y primera preclasificada en el WTA del estado estadounidense de Tennessee, colapsó frente al calor. Se dio durante su debut en la primera ronda, ante su compatriota Kristina Liutova, de sólo 16 años, que terminaría sorprendiendo al ganar el torneo.

El festejo de Ekaterina Alexandrova ante Aryna Sabalenka en Toronto MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bajo un clima sofocante en Memphis, Alexandrova (de 31 años) padeció el partido, se mareó, en los cambios de lado intentó refrescarse con toallas y hielo, soportó todo lo que pudo, pero terminó retirándose a dos puntos de la derrota, después de tres horas y once minutos de match, cuando perdía 5-4 y 15-30 en el tercer set. Tras fallar un impacto, quedó en cuclillas sobre la superficie dura, sin poder moverse. Recibió asistencia médica, se sentó en su banco, le controlaron los signos vitales y ya no pudo continuar jugando. Su desplome físico fue tal que debió retirarse de la cancha en silla de ruedas.

El colapso de Alexandrova en Memphis

La situación terminó siendo toda una decepción para Alexandrova, que partía como máxima favorita en Memphis y buscaba su sexto título. Pero el deporte suele dar revancha y la rusa tuvo el desquite muy pronto...

Este sábado, en Toronto, escenario del WTA 1000 de Canadá, Alexandrova dio el gran golpe al vencer a imponente la líder del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Fue por los octavos de final, por 7-6 (7-3), 4-6 y 6-4, en dos horas y 29 minutos.

“Intenté jugar cada punto como si fuera el último, porque con ella no tenés muchas oportunidades durante el partido”, dijo Alexandrova, que derrotó a Sabalenka por quinta vez en diez encuentros.

La rusa, cabeza de serie número 16 en Toronto, asimiló el golpe de perder el segundo set y, luego, se recuperó tras un mazazo cuando cedió su servicio en blanco en el comienzo del tercer parcial. No es un momento agradable para Sabalenka: tras ganar el título de Miami en marzo pasado, no pudo volver a jugar finales en el circuito. Y la presión empieza a crecer porque partirá como la máxima preclasificada en el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

La frustración de la N° 1, Aryna Sabalenka, al perder con Ekaterina Alexandrova en Toronto MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se trató de la tercera victoria de Alexandrova sobre una número 1 del mundo, tras los éxitos sobre la polaca Iga Swiatek en Miami 2024 y Sabalenka en Doha 2025. También será su sexta aparición en los cuartos de final de un torneo WTA 1000, la primera desde Doha 2025, precisamente.

Después de la resonante victoria, Alexandrova se medirá este lunes, con Elina Svitolina (9° en el ranking mundial) por los cuartos de final de la cita en Toronto.

Un final radiante en Toronto

All smiles 😀



Ekaterina Alexandrova is into the quarterfinals!#NBO26 pic.twitter.com/5TUsFu53wa — wta (@WTA) August 9, 2026

Esta vez, la despedida de la cancha fue radiante y con una amplia sonrisa dibujada en el rostro, muy distinta a la de Memphis, hace menos de dos semanas. El tenis le dio revancha pronto.