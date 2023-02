Córdoba Open: un torneo que madura, se perfecciona y busca crecer en infraestructura durante una semana incómoda del calendario

escuchar

CÓRDOBA.- La Avenida de Circunvalación, una de las arterias más importantes de la ciudad, serpentea el Polo Deportivo Kempes, el complejo que tiene al estadio de fútbol Mario Alberto Kempes (ex Chateau Carreras) como la mayor atracción entre numerosas actividades (hockey, natación, atletismo). Desde lo alto de la autopista, lo más próximo que visualizan los automovilistas es el court central del Córdoba Open , el torneo de tenis que -desde el fin de semana pasado y hasta el domingo- despliega su quinta edición. Hace unas noches, un auto redujo su velocidad y el conductor gritó: “¡Aguante Nalbandian, culiao!”. La Argentina es uno de los pocos países que cuentan con más de un ATP (el otro es el de Buenos Aires, que comenzará el lunes) y esta porción en la región central del país avanza con un certamen que está madurando y busca seguir creciendo en infraestructura.

El público haciendo cola para ingresar en la cancha central del Córdoba Open Córdoba Open

“El torneo evoluciona. Lo vemos asentado” , afirma Mariano Ink, director del certamen producido por la empresa Torneos y la agencia estadounidense Octagon. Un millón y medio de dólares es lo que cuesta, aproximadamente, desarrollar un torneo de esta categoría, que reparte US$ 713.495 en total para los jugadores. “Todos los años el torneo crece comercialmente y en la venta de tickets. Ahora estamos, prácticamente, llegando al punto de equilibrio desde la inversión inicial. Hay que tener en cuenta que un año no pudimos vender entradas por las reglas sanitarias en la pandemia. Tenemos 40 auspiciantes en total; hay marcas que confiaron desde el primer año y lo siguen haciendo, lo que nos reconforta”, apunta Ink, que no se alarmó por la falta de público durante los primeros días de la semana (jornadas sofocantes, con más de 35 grados).

"Este año en particular la Copa Davis nos generó que los chicos argentinos que jugaron en Finlandia llegaran muy cansados. A ellos les agradecemos mucho que hayan venido. Significa que valoran el evento y lo importante que es tener dos ATP 250 en el país. Pero no es lo ideal que tengamos pegada la semana de copa Davis" Mariano Ink, director del Córdoba Open

“Sabemos que va creciendo la concurrencia a medida que avanza la semana. Vino mucha gente a la clasificación durante el fin de semana pasado. Hizo muchísimo calor el lunes, martes y miércoles; el público llega más cuando baja el sol. En términos porcentuales estamos un 10% arriba que el año pasado, cuando vinieron unas 28.000 personas en total. Ahora vamos a superar las 30.000″, agregó Ink. Una carencia que tiene el predio es la falta de sombra: en el patio de comidas sí hay suficientes sectores bajo techo, pero en el resto del complejo -mayormente con piso de cemento- faltan más árboles y protección del sol para días como los que se vivieron esta semana.

La obra del estadio central de concreto es uno de los anhelos del torneo con miras al año próximo (también el de los baños públicos estables para no seguir utilizando los desmontables de la actualidad). “El estadio va a generar una explosión de tenis porque te posiciona y te instala -asevera Ink-. Va a ser foco de otros espectáculos y el predio va a seguir creciendo. Las canchas actuales quedan (la superficie, no las tribunas tubulares, claro) y se usan durante el año, lo cual es importante por el mantenimiento. Las gestiona la Federación Cordobesa de Tenis. Con el gobierno de la provincia y de la ciudad, que son socios y auspiciantes del evento, estamos enfocados en seguir creciendo”.

Mariano Ink (director del Córdoba Open), Marcelo Denti (director de planeamiento comercial de Torneos, empresa organizadora del torneo) y Jorge Salkeld (senior vice presidente de Octagon) Córdoba Open

Jorge Salkeld, senior vice presidente de Octagon, aporta: “El plan era hacer el torneo en el Córdoba Lawn Tenis, pero luego decidimos venir aquí porque es un complejo importante, con estadio de fútbol y otros deportes, que tiene parking y que puede crecer aún más. Pero lo que necesita es la infraestructura. Estamos montando año a año el estadio central, pero eso representa un costo grande que si no lo tuviéramos podríamos invertir en otras cosas. Así, en cada evento debemos montar todo de nuevo, el estadio, las carpas... Es algo que estamos hablando y a todos les parece bien”. En los próximos meses habrá renovación de autoridades en Córdoba y el gobernador Juan Schiaretti ya propuso como candidato para su sucesión a Martín Llaryora, actual intendente de la ciudad capital: el resultado será seguido de cerca en la organización del torneo.

Peruano y ex tenista (440° en 1984), el ejecutivo de Octagon (compañía que también posee los torneos de Santiago de Chile y Kitzbühel, en Austria) añade sobre la salud y el futuro del torneo: “No son muchos los países que tienen más de un ATP. Cuando hicimos el pedido nuestros amigos del ATP de Buenos Aires tenían miedo de que acaparáramos el mercado de patrocinios, pero el argumento que hicimos fue: ‘Señores, la Argentina es un país muy rico de tenis y Córdoba es una ciudad con mucha tradición y merece. No se preocupen que no estamos para perjudicar, sino para potenciar la gira’. Y no pasó nada. Los 35 mil, 40 mil fans que vienen al torneo anualmente vienen de esta provincia y alrededores. Se potenció muy bien. Con mucha ayuda del gobierno y con sus patrocinios y la compra de billetes. Sabíamos que Argentina es un súper país para el tenis y que Córdoba tenía su clientela. Confirmamos todo eso”.

Guido Pella, una de las atracciones en las carpas comerciales del ATP de Córdoba Córdoba Open

Sobre los vaivenes económicos, políticos y sociales del país existe la mirad local y, naturalmente, la observación extranjera. Salkeld describe: “Trabajo para una empresa estadounidense. Nuestros dueños son Interpublic Group (IPG), cotiza en bolsa, con 44.000 empleados; nosotros en Octagon somos mil, una empresa pequeña dentro de este conglomerado donde hay agencias de publicidad y comunicación. Yo tengo a mis jefes y es un problema explicarles el 95% de inflación, el dólar oficial, el dólar blue, el dólar Coldpaly... Yo soy latino, pero tengo la tarea de explicarles eso a mis controladores de Estados Unidos y las llamadas comienzan así: ‘A ver, Jorge, ¿tengo que tener miedo o no?’. Mi respuesta es: ‘No se preocupen que aquí nos las vamos a ingeniar con creatividad’. Y ahí estamos, con Torneos, haciendo todo en regla y caminando hacia adelante”.

El torneo goza de buena salud, insiste Salkeld: “Lo veo bien desde un principio. Hemos sabido maniobrar entre los cambios económicos, políticos... Tengo 61 años, nací en Lima y cuando tenía 15 años, que jugaba al tenis, mi mamá venía a la Argentina por negocios y a veces volvía con una bolsa llena de ropa porque estaba barato y a veces regresaba con menos porque estaba caro. Es decir que el cambio es algo histórico. Pero siempre salimos para adelante. El tenis es un deporte muy noble y popular en la Argentina, no solo de los countries”.

Juan Manuel Cerúndolo, campeón del Córdoba Open 2021, uno de los protagonistas de la quinta edición del torneo Prensa Cordoba Open

La idea de pasar la gira sudamericana de polvo de ladrillo a superficie dura “la hablamos 147 mil veces y 147 mil veces nos dijeron que no”, dice Salkeld, que jugó la Copa Davis para su país en 1980. Y va más allá, recordando algo que pudo haber pasado: “Tenemos una gira de cuatro semanas, es importante la tierra batida, pero hoy en día los jugadores juegan más en dura. La ATP nos dice que hay que mantener una diferencia de juego, nosotros acompañamos, pero si ellos quieren que crezcamos necesitamos que vengan otro tipo de jugadores: los habituales más dos o tres más. Hubo una idea para que nuestra gira se moviéramos a diciembre, pero no se dio porque el CEO de la época, Brad Drewett, que tenía esa visión, falleció (en 2013). Y al final quedaron las cosas como antes. La fecha en la que estamos y sobre todo teniendo tierra batida, es complicada. Es bueno que tenemos valiosos jugadores argentinos, latinoamericanos…, pero si queremos traer a un…, no sé, a Grigor Dimitrov, tenemos que pasar a otra superficie, porque no van a venir a la tierra”.

Ink, que también dirige el Challenger de Buenos Aires que se juega en el Racket, concluye: “El deporte forma parte de la industria del entretenimiento y así lo encaramos. El evento está mucho más maduro, pero tiene cinco años de vida: es un montón, pero falta aprender y año tras año mejoramos servicios, como este año fue sistema cashless para el patio de comidas. El torneo termina el domingo y el lunes empezamos a pensar en el próximo. No parás. Con los managers de los jugadores hay diálogo permanente, pero recién en el US Open es el momento de hablar del calendario de 2024”.