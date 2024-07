El día que Wimbledon lloró: Andy Murray empezó a despedirse del torneo más emblemático

Escuchar

Hace once años, Andy Murray cambió el curso de la historia. Un triunfo sobre Novak Djokovic, el 7 de julio de 2013, quebró el hechizo de 77 años sin un campeón británico en Wimbledon. Este jueves, el escocés empezó a despedirse del All England, en su última temporada como tenista profesional. Frustrado por no poder jugar en singles -se operó la semana pasada de un quiste en la columna vertebral-, sólo compitió en el dobles, junto a Jamie, su hermano mayor. El adiós, en el Court Central, fue con derrota frente a los australianos John Peers y Rinky Hijikata por 7-6 (8-6) y 6-4. Fue, en cierto modo, un duelo inusual: desde 1995 que no se programaba un partido de primera ronda de dobles en el estadio más emblemático del tenis mundial. Obviamente, Murray lo merecía.

Así se siguió la despedida desde la Murray Mount, la colina en la que los espectadores del torneo pueden ver en pantalla gigante lo que sucede en el court central ANDREJ ISAKOVIC - AFP

A Sir Andy le queda ahora solo el doble mixto, que jugará con su compatriota Emma Raducanu. Campeón de Wimbledon en 2013 y 2016, el escocés, de 37 años, transita sus últimos meses en los courts. Probablemente el adiós definitivo llegue después de los Juegos Olímpicos de París. Ganador de tres torneos del Grand Slam (también obtuvo un US Open), la Copa Davis y dos oros olímpicos, la trayectoria de Murray ha estado marcada en los últimos años por sus problemas físicos, que le obligan a jugar desde 2019 con una prótesis metálica en la cadera.

Andy Murray saluda a sus fans desde la terraza del Millennium Building Alberto Pezzali - AP

Luego de la caída en el dobles, Wimbledon le rindió un homenaje a Andy Murray, que jugó por primera vez allí en 2005, cuando alcanzó la primera ronda con apenas 18 años. Sobre el césped sagrado del All England, entrevistado por Sue Barker, el escocés contó: “Los últimos años han sido muy difíciles para mí. Me encantaría seguir jugando, pero no puedo. Amo este deporte, me gustaría jugar para siempre”. El homenaje contó con la presencia de varias leyendas: John McEnroe, Martina Navratilova, Roger Federer, Lleyton Hewitt, Tim Henman, Conchita Martínez y Novak Djokovic, y otros compañeros actuales del tour, como Cameron Norrie, Iga Swiatek, y Holger Rune.

“Este deporte me ha dado mucho, me ha enseñado muchas lecciones a lo largo de los años que puedo usar en el resto de mi vida. Pero no quiero parar, así que es difícil. Ya no puedo jugar en el nivel que me gustaría hacerlo. Eso es algo que supongo que está un poco fuera de mi control”, amplió.

Además, los organizadores del torneo mostraron un emotivo video con los logros del mejor tenista británico de las últimas décadas. A través de las pantallas pudieron seguirse los testimonios de sus tres grandes rivales con los que conformó el llamado “Big 4″: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Sir Andy también arrancó las risas de los espectadores cuando contó cómo conoció a Kim Sears, su mujer: “Será mejor que diga algo sobre mi esposa; si no, estaré en problemas. Nos conocimos en Nueva York. En el primer partido que vino a verme, durante el US Open, vomité dos veces, una justo al lado de donde ella estaba sentada, y otra sobre el raquetero de mi rival. A pesar de eso, ella igual me mostró aprecio, así que supe que era alguien a quien debía tener a mi lado”.

El reconocimiento de Djokovic hacia Andy Murray; observan Holger Rune, Conchita Martinez y Martina Navratilova Kirsty Wigglesworth - AP

Respecto del hecho de poder jugar junto a su hermano mayor, expresó: “Ha sido muy especial, nunca habíamos podido hacerlo antes (en Wiimbledon). Físicamente no ha sido fácil, pero me alegra haber podido jugar una vez juntos aquí”. Y luego de ver el video que le rindió homenaje, se mostró emocionado: “Ver el video fue bonito, pero también muy duro, porque sabés que está llegando el final de algo que te ha encantado hacer durante muchos años. Mi cabeza estaba daba vueltas. Es difícil, hay mucha gente a la que querés agradecer y recordar y dirigirte”.

