El futuro de Gaudio en la Copa Davis: “Estoy con otras cosas, muy complicado de tiempo”

Este fin de semana Gastón Gaudio estará sentado en el banco de capitán del equipo argentino en una serie de Copa Davis por sexta (y última) vez. Debutante en el cargo en septiembre de 2018 (4-0 ante Colombia, en San Juan, siendo una de las piezas de un triunvirato completado por Guillermo Coria y Guillermo Cañas), tras el despido de Daniel Orsanic, el ex N° 5 del mundo dejará la capitanía luego del desafío frente a Belarús. Todavía no lo confirmó públicamente, pero en la Asociación Argentina de Tenis y en el plantel ya lo saben.

Después de casi una semana de entrenamientos en el BALTC y tras más de un año y medio en el que ocupó lugares en las noticias nacionales e internacionales por asuntos periféricos a los courts de tenis, Gaudio habló por primera vez este viernes. Lo hizo en rueda de prensa virtual y respondió únicamente cuatro preguntas. En la primera de ellas dijo que no sabía si sería “la última (serie) o no”, que esperaría a terminar el duelo ante los bielorrusos para definirlo y que el balance de su gestión era “bueno”, que vivió un momento “atípico por la pandemia, con situaciones que no se pudieron dar, como viajes a los torneos para estar” con los jugadores y “series suspendidas”.

Diego Schwartzman y Gastón Gaudio, primer singlista y capitán del equipo argentino de Copa Davis, respectivamente. Mauro Alfieri - La Nación

Gaudio volvió a referirse a su futuro tras otra pregunta, yendo un poco más allá: “La verdad que estoy con otras cosas, estoy muy complicado de tiempo, me lleva hacer este trabajo, me lo tomo muy en serio, es una responsabilidad muy grande como para decir: ‘Bueno, me dedico a otra cosa y también a esto’. Si hago esto es porque no tengo otras tareas. Hoy tengo otras cosas también en la cabeza, estoy haciendo un montón de otros compromisos. Quisiera ver si puedo estar el cien por ciento dedicado a esto, porque sino no lo voy a hacer”. Se conoce que el campeón de Roland Garros 2004 está participando de reuniones con distintas personas (algunas de ellas, de la política) para ser parte de una “lista de unidad” opositora a los Moyano para las elecciones de Independiente, que serán en diciembre próximo.

En agosto de 2018, antes de asumir como capitán, (en su columna de FM Metro) Gaudio fue muy crítico con la gestión de desarrollo del cuerpo técnico saliente, asegurando que se trataba del “peor momento del tenis juvenil argentino”. Aquella frase llamó mucho la atención teniendo en cuenta que, entre otros, en ese período se habían destacado Thiago Tirante, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Lourdes Carlé. Este año, que marcó el centenario de la AAT, se produjo un hecho preocupante: por primera vez en muchos años no hubo juniors varones argentinos en los cuadros principales de los Grand Slam. Consultado por LA NACION sobre esa situación, Gaudio lo vinculó a la “situación económica y actual del país”. Vale destacar que este año sí hubo juniors varones de otros países sudamericanos en los Grand Slam.

Gastón Gaudio, durante el sorteo del orden de juego del desafío ante Belarús, por la Copa Davis; a su lado, Horacio Zeballos.

“No es lo mismo la época en la que estábamos nosotros (la Legión), que cualquiera podía viajar a cualquier parte del mundo con un dólar prácticamente igual que el peso y hoy para cualquier padre poder afrontar el desafío de mandar a su chico de 14, 13, 15, 16 años a viajar me parece inviable. Hoy no nos podemos ir ni a Mar del Plata de vacaciones, así que todo tiene que ver con todo y más que nada la situación del país es lo que afecta a cualquier desarrollo de un deporte profesional”, opinó Gaudio, de público vínculo con el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani, hombre fuerte de París Saint-Germain. De hecho, cuando en mayo de 2018 asumió formalmente en la AAT la nueva comisión directiva, se aseveró que existía la posibilidad de que inversores privados de Qatar aportaran dinero a la Asociación, pero ello no sucedió.

El equipo argentino de Copa Davis que recibirá a Belarús, este fin de semana: Machi González, Zeballos, Pella, Gaudio (capitán), Schwartzman y Coria. Sergio Llamera/Prensa AAT

Gaudio también dijo: “Me parece que nunca tuvimos un equipo de trabajo tan profesional, con el Toto (Franco) Squillari, semifinalista de Roland Garros, a cargo de los juveniles. No sé si hay muchas federaciones ocupadas por tenistas que entienden de qué se trata este deporte y hay una asociación llena de ex tenistas, donde todos están trabajando por cero pesos, gratis y tratando de que el tenis, de alguna manera, reflote con los pocos recursos que hay. La situación política y del país es bastante difícil para que un padre pueda destinar no sé cuántos dólares para que el chico viaje y pueda jugar torneos debido que acá, hacer torneos, es bastante complicado porque no creo que sobren sponsors o plata para hacer un torneo profesional”.

Tres años después de convertirse en capitán del equipo de Copa Davis y bastante alejado del día a día en el tenis nacional, Gaudio dejará su cargo. El tiempo dirá si en el futuro vuelve a vincularse -desde alguna otra función- con el deporte que lo supo encumbrar.