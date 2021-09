Manchester City: Guardiola, envuelto en una polémica por pedir apoyo a los hinchas de su club

Pep Guardiola, entrenador catalán de Manchester City, quedó preso de sus propias palabras. Luego de vencer por goleada a Lepizig por la Champions League, les había pedido a sus hinchas que llenaran el Etihad Stadium y apoyaran al equipo este sábado contra Southampton, por la Premier League. Los había instado a que no hubiera asientos vacíos. Ese pedido le valió críticas de las peñas de simpatizantes. En la antesala del partido por el torneo inglés, Guardiola no puso el freno ni se rectificó: “No me voy a disculpar. No dije que estuviera decepcionado con la gente que había en el estadio ante el Leipzig. Lo que se interprete, es distinto” , dijo el DT.

El catalán continuó: “El de la Champions fue un partido durísimo. El equipo está cansado y solo pedí a la gente que volvieran a ayudarnos el sábado. Sólo mencioné que necesitamos su apoyo. No importa cuántos vengan, pero sé que nuestros fans estarán allí”.

Guardiola, sobre el partido de mañana: “Tenemos que estar unidos y con el apoyo del público”

"Jugaron muy bien ante el United en casa, merecieron ganar".



Pep Guardiola sobre nuestro rival de mañana, el Southampton. 💬



A su manera, Guardiola intentó ponerle paños fríos a la polémica y recalcar su identificación con el equipo y la ciudad: “Sé quienes somos. Somos el City, y estamos orgullosos de serlo. He aprendido la historia de este club, cuando estábamos en divisiones inferiores… no quiero ser como el United, o como el Liverpool, o como el Barcelona. Somos lo que somos. Y yo soy uno de ellos desde el día que llegué”.

PEP 💬 Nos encantaría que vinieran los aficionados porque necesitaremos su apoyo. No importa que sea 30, 40 o 50.000 personas, necesitamos su apoyo. No pediré disculpas por lo que dije porque fui honesto. — Manchester City (@ManCityES) September 17, 2021

Guardiola se vio obligado a hablar más de los hinchas que de fútbol en la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado por las críticas recibidas tras su llamamiento a llenar el estadio. Kevin Parker, secretario general del club de hinchas de Manchester City, le respondió al DT con dureza: “Es el mejor entrenador del mundo, pero de la misma forma te digo que tal vez debería ceñirse a entrenar. Tapa lo que fue una buena noche (en relación al partido con Leipzig). Ahora la gente habla más de los comentarios de Pep que de un partido fantástico. Cuestionar el apoyo, que es efectivamente lo que está haciendo, es decepcionante e injustificado ”, comentó Parker.