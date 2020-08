Tapabocas y máscara durante la atención del fisioterapeuta a Novak Djokovic en Nueva York durante una pausa en la semifinal que el serbio le ganaría a Roberto Bautista Agut. Fuente: AP

Algunos tenistas toman cuidados extremos, como Peque Schwartzman, que lleva permanentemente en el bolsillo del pantalón alcohol en gel para rociar todo lo que toca, especialmente cuando le traen la comida. "Lo paso hasta a los cubiertos", admitió el número 13 del ranking mundial. Y confesó que también tiene una alarma que suena cada dos o tras horas... ¡para recordarle que debe lavarse las manos!

El Abierto de Estados Unidos comenzará este lunes en Flushing Meadows, sin público y con un protocolo sanitario especial. Algunas medidas ya están a la vista en el torneo de Cincinnatti, que está desarrollándose, como excepción, en el mismo predio. Los tenistas se alojan en hoteles en Long Island para evitar los viajes a Manhattan y, sobre todo, las salidas nocturnas. ¿Y qué pasa en los partidos?

Hay menos alcanzapelotas (tres en algunos partidos, seis en otros), no trabajan jueces de línea y se dan situaciones especiales, como las que le tocó vivir a Novak Djokovic, primero en el mundo e invicto en sus 22 partidos en lo que va del atípico 2020. El serbio tuvo que recibir asistencia por molestias musculares en la durísima semifinal que le ganó al español Roberto Bautista Agut por tie-break en el tercer set al cabo de tres horas: no sólo barbijo, sino también máscara debió usar mientras era atendido por el fisioterapeuta.

Nole, atendido por el fisio, con medidas de precaución

Además, quedó claro que los ball boys no pueden tocar las toallas que los protagonistas utilizan para quitarse la transpiración durante el juego. Cuando una chica se disponía a tomar las pelotas que Djokovic no utilizaría para el siguiente saque, Nole dejó caer su toalla... que tuve que levantar del suelo cuando recordó que la asistente no tenía permitido hacerlo. Incluso ella dudó, pero recordó a tiempo la prescripción.

Los alcanzapelotas no pueden tocar las toallas

Todo el protocolo se respeta, aunque todavía no se tenga automatizados algunos de los movimientos requeridos. Es la nueva normalidad del tenis.