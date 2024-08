El punto que encendió una polémica en el Masters 1000 de Cincinnati y enojó a varios tenistas

Escuchar

El estadounidense Taylor Fritz, 12° del mundo, fue eliminado en la primera rueda del Masters 1000 de Cincinnati, al caer frente a su compatriota Brandon Nakashima (49° del ranking) por 6-4, 4-6 y 7-6 (7-4). Nakashima, que entró en el torneo de Ohio con una invitación especial, se enfrentará hoy con el francés Arthur Fills. Hasta allí, un resultado más del circuito.

Pero, dentro de ese partido que Nakashima le ganó a Fritz, hubo un punto que encendió una polémica. Dentro del encuentro, primero, y con varias reacciones más tarde; algunas con críticas contundentes hacia la decisión que se tomó.

¿Qué fue lo que sucedió? Nakashima estaba set arriba y 2-3 y 30-30 en el segundo parcial, cuando se produjo un largo peloteo. De repente, se escuchó en la cancha: “stop, stop” (alto). “Let”, señaló el umpire Greg Allensworth, que comenzó a hablar con el encargado del sistema de revisión electrónica automática, el Ojo de Halcón que se utiliza ahora en varios de los torneos de la gira y que reemplaza a los jueces de línea con “calls” (llamados) directos cuando una pelota sale de los límites o se comete una doble falta, o una falta de pie, entre las infracciones más conocidas.

Drama at #CincyTennis 👀



The umpire stops the point mid-rally between Fritz & Nakashima... pic.twitter.com/00SRdw5NZk — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2024

“Mirá lo lejos que salió esa pelota”, le expresó Fritz al juez de silla, mientras en las pantallas del estadio se mostraba la imagen del pique, en el que la pelota -de un tiro de Nakashima- asomaba varios centímetros por detrás de la línea de fondo. “Entiendo lo que pasó. Sin embargo, no detuvieron el punto a tiempo (desde el sistema de llamadas) y hubo seis o siete tiros más”, intentó explicar el umpire. “Si hubieras detenido el punto...”, insinuó el juez de silla, acerca de Fritz tenía la opción de parar el juego si entendía que la pelota se había ido claramente. Pero el tenista lo frenó en seco: “No me digas que yo tengo que parar el punto cuando tenemos un sistema electrónico para eso”. “Lo sé, pero así es como funciona. Podrías haber parado, lo podríamos haber revisado. Ahora es muy tarde, así que tendremos que repetirlo”.

Fritz insistió: “Pero vos estabas en la silla, vos viste esa bola, estaba como un pie afuera”. Allensworth respondió: “Yo también pensaba que estaba afuera, pero no puedo hacerlo”. El 12° del mundo se resignó. Por los parlantes se anunció: “Señoras y señores, por un error técnico, vamos a repetir el punto: 30-30″. Enseguida, se hicieron sentir los abucheos y protestas. “Es verdaderamente algo ridículo”, protestó Fritz. “Es la cosa más loca que he visto”, insistió.

¿Hizo bien Allensworth con su decisión? El reglamento señala: “Si se sospecha que el sistema LIVE ELC (de revisión en vivo) funcionó mal o no pudo decidir sobre una llamada, esta corrección puede ser realizada por el umpire. Este protocolo sólo se aplicará en tiros finales del punto o cuando un jugador detenga el punto. El juez de silla debe comunicarse con el oficial de revisión para confirmar si el sistema pudo decidir. Si el oficial puede confirmar que la pelota está “dentro” o “fuera”, entonces el juez de silla debe reconocer el resultado e informar a los jugadores. Si el sistema no está disponible y el umpire no puede realizar la corrección , se debe repetir el punto”.

Sin embargo, aquí sucedió una parte de lo que expresa el reglamento. Porque el sistema estaba disponible, pero avisó tarde. El libro de reglas de la ATP señala: “A veces hay un ligero retraso en la ‘salida’ de la revisión. En algunas situaciones, esto puede crear confusión y, si esto sucede, el juez de silla debe comunicarse con el oficial revisor, que debe confirmar el resultado de la revisión. Si el juego continúa después de que el sistema electrónico de revisión en vivo haya determinado que una bola está fuera, el oficial debe realizar el protocolo de detención de juego desde la cabina, presionando el botón que activa un audible “Stop, stop” en la cancha [tal como sucedió]. El oficial debe comunicar la explicación de la decisión de ‘out’ al umpire, y este debe hacerlo a los jugadores”. Hasta allí, lo sucedido.

Taylor Fritz en su partido contra Brandon Nakashima en el Cincinnati Open DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo que aquí quedó en polémica fue: una vez que se detuvo el punto, y la pelota de Nakashima había sido dada como ‘out’, ¿ por qué no se le concedió el punto a Fritz? El reglamento estipula de repetir el punto cuando el sistema no está disponible -que sí lo estaba, pero respondió con demora- y el umpire no puede realizar la corrección. Allensworth, en todo caso, le delegó a Fritz la potestad de parar el juego si entendía que la bola había salido claramente, como luego se vio, aunque el jugador siguió la acción. También es cierto que Nakashima, después de su error, podría haber concedido el punto. No fue lo que pasó. Claro error del umpire.

Lo que sucedió, claro, generó reacciones de otros tenistas. El francés Corentin Moutet escribió en X: “¿Cómo no le dieron el punto a Fritz? El árbitro dijo: “Deberías detener el punto”, incluso si es una revisión automática. Si se les permite [a los jugadores] parar el punto, ¿por qué el árbitro no puede cantar la pelota fuera? ¿O ahora están ahí sólo para decir el resultado?”. El ruso Daniil Medvedev señaló: “Una decisión ridícula. La pelota está fuera, el punto se terminó y es punto para Fritz. ¿Cómo fue que no se decidió esto?”. Y Frances Tiafoe recordó que algo similar le sucedió la semana pasada en Montreal: “Hermano, me sucedió algo parecido. Hagan mejor las cosas, ATP”.

Fritz, luego, señaló: “Nota al margen: no creo que esto haya cambiado nada en el partido, considerando que gané la repetición de ese punto, así que no tomen esto como excusa... Sólo señalo una decisión insensata”.

