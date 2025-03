Masters 1000 de Indian Wells 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles inicia el Masters 1000 de Indian Wells 2025 para las ramas masculina y femenina con partidos correspondiente a la primera ronda de ambos campeonatos. Los partidos desde denominado “quinto Grand Slam” se disputan desde las 16 (hora argentina) en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, y se transmiten en vivo por ESPN 3, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones sobresalen los encuentros de Jaume Munar vs. Kei Nishikori en el primer turno del estadio número 2, escenario donde desde no antes de las 23, el británico Cameron Norrie choca con el italiano Luca Nardi. Además, en la cancha 5 abren el cronograma el brasileño Thiago Seyboth Wild y el francés Alexandre Muller, tenistas que recientemente jugaron el ATP 250 de Buenos Aires.

El español Carlos Alcaraz es el último bicampeón del Masters 1000 de Indian Wells Ryan Sun - AP

El campeonato tiene 32 preclasificados que esperan rival en la segunda etapa. Sin Jannik Sinner porque está suspendido por doping, el mejor sembrado es el alemán Alexander Zverev seguido del español Carlos Alcaraz, último bicampeón del torneo. En esa lista está también el argentino Francisco Cerúndolo (26°), quien espera por el vencedor de Mackenzie McDonald (109°) y el ibérico Alejandro Davidovich Fokina (39°).

Del campeonato participan otro tres tenistas albicelestes que debutarán este jueves en la primera ronda: Sebastián Báez (34°) choca contra el italiano Matteo Gigante, proveniente de la clasificación; Tomás Etcheverry (45°) lo hace con el checo Jakub Mensik (57°); y Mariano Navone (63°) juega contra el norteamericano Learner Tien (68°).

Cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2025 Indian Wells

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2025 Indian Wells

En el primer día del torneo femenino se destacan las presentaciones de las dos veces campeona de Indian Wells Victoria Azarenka contra la estadounidense Clervie Ngounoue en el tercer turno del estadio 2, es decir desde no antes de las 18.20; y de la japonesa Naomi Osaka vs. la colombiana María Camila Osorio Serrano desde no antes de las 23 en la cancha principal.

Como en el campeonato masculino, las 32 mejores preclasificadas esperan rival en la segunda ronda, entre ellas máxima favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la polaca Iga Swiatek, la defensora del título. La única argentina en el cuadro principal femenino es María Lourdes Carlé (103°), quien accedió desde las clasificación y enfrenta en la fase inicial a la checa Kateřina Siniaková -probablemente este jueves-.

Cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2025 Indian Wells

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2025 Indian Wells

Tabla de campeones masculino de Indian Wells

Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3

Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Tabla de campeonas femenina de Indian Wells

Martina Navratilova (Checoslovaquia) / Mary Joe Fernández (Estados Unidos) / Steffi Graf (Alemania) / Lindsay Davenport (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) / Daniela Hantuchová (Eslovaquia) / María Sharápova (Rusia) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 2

