Indian Wells, el “Quinto Grand Slam”, levanta el telón: con varios argentinos, Djokovic y sin Sinner

El Indian Wells Tennis Garden, en el Valle de Coachella, en el desierto californiano, es uno de los escenarios tenísticos más impactantes del mundo. El club, con 29 courts de superficie dura, incluido un estadio central para 16.000 espectadores, abierto durante todo el año y exclusivo para sus socios, en esta época de la temporada se encumbra como la capital de las raquetas, donde compiten los mejores jugadores del circuito. El BNP Paribas Open, el primero de los nueve torneos Masters 1000 (también de categoría WTA 1000 para las mujeres), es considerado, desde hace tiempo, una suerte de quinto Grand Slam por sus comodidades, infraestructura y abultados premios económicos (9.7 millones de dólares para los hombres, 8.9 millones de la misma moneda para las mujeres).

Desde este miércoles se levantará el telón (en esa porción de los Estados Unidos hay cinco horas menos que en la Argentina; los partidos se transmitirán por ESPN y Disney+). Entre los hombres, sin el italiano Jannik Sinner (suspendido por doping hasta mayo próximo), el español Carlos Alcaraz (3° del ranking, segundo preclasificado) iniciará la búsqueda de un tercer trofeo consecutivo en Indian Wells, un logro sólo conseguido por leyendas como Roger Federer y Novak Djokovic. El serbio, precisamente, a los 37 años, será otra de las grandes atracciones del torneo californiano: Nole, actual número 7, llega después de caer en la primera ronda del ATP 500 de Doha, frente a italiano Matteo Berrettini. Alcaraz y Djokovic, que saldrán adelantados, podrían cruzarse recién en los cuartos de final.

Carlos Alcaraz buscará su tercer trofeo consecutivo en Indian Wells Ryan Sun - AP

Coleccionista de récords, Djokovic tiene entre sus metas lograr una sexta corona de Indian Wells que lo elevaría a la cima del palmarés californiano, por delante de Federer. Nole, ganador de 24 títulos de Grand Slam, se encuentra a un título de alcanzar los cien en su carrera y, puntualmente en Indian Wells, pretende quitarse la espina de su inesperada eliminación del año pasado en la tercera ronda frente al italiano Luca Nardi, por entonces de 20 años y 123 del mundo (hoy, 67°).

El cuadro principal masculino de singles de Indian Wells cuenta con cuatro argentinos (ninguno debutará este miércoles). Los cruces, por la primera ronda, a partir de este jueves, serán los siguientes: Tomás Etcheverry (45°) vs. el checo Jakub Mensik (57°), Mariano Navone (63°) vs. el estadounidense Learner Tien (68°; el vencedor se medirá con Ben Shelton) y Sebastián Báez (34°; reciente finalista del ATP de Santiago de Chile y campeón en Río de Janeiro) vs. el clasificado italiano Matteo Gigante (217°; el triunfador irá ante Taylor Fritz). En tanto que Francisco Cerúndolo (26°) saldrá adelantado y esperará directamente en la segunda ronda al vencedor del cruce entre Alejandro Davidovich Fokina (España, 39°) y Mackenzie McDonald (EE.UU.; 109°). Facundo Díaz Acosta se bajó por dificultades físicas.

Francisco Cerúndolo en Indian Wells: el argentino saldrá adelantado en el cuadro principal Getty

Los reflectores también apuntarán al brasileño João Fonseca, la nueva sensación del tenis masculino. El carioca, de 18 años, recibió una de las invitaciones del torneo después de que se convirtiera en uno de los campeones más jóvenes de la historia con su triunfo en el ATP de Buenos Aires. “Quiero ser el número 1″, le dijo a LA NACION, en Río de Janeiro.

La Argentina tendrá una representante en el cuadro individual femenino. Será la deroense María Lurdes Carlé (25 años), que superó la clasificación en California al vencer a la croata Petra Martic (114°) y a la australiana Daria Saville (109°). Carlé, de 25 años, jugará por primera vez el main draw de Indian Wells: este miércoles, en el tercer turno del court 6 (aproximadamente a las 20 de nuestro país), se enfrentará con la checa Katerina Siniakova, actual 59° del ranking WTA.

La argentina María Lourdes Carlé jugará el main draw de Indian Wells por primera vez Manu Fernández - AP

Así como Alcaraz y Djokovic acaparan la mayor atención entre los hombres, Aryna Sabalenka (1°) e Iga Swiatek (2°) despiertan una gran expectativa entre las mujeres. La bielorrusa, líder del ranking, obtuvo el torneo de Brisbane en el arranque del año, pero luego cayó en la final del Abierto de australia con la estadounidense Madison Keys. La polaca, asimismo, en Indian Wells buscará su primera defensa exitosa del título desde la lograda por Martina Navratilova en 1991. Swiatek, campeona en 2024 y 2022, no tuvo el inicio esperado de la temporada (aún no tiene títulos) y no pudo recortarle puntos a la dominante Sabalenka.

Entre las mujeres, además, estará la excampeona del Abierto de los Estados Unidos, la británica Emma Raducanu, que confesó no poder ver la pelota por las lágrimas y que apenas podía respirar tras percatarse de la presencia de un acosador durante su partido en el torneo de Dubai, hace dos semanas. Raducanu se mostró angustiada durante el primer set de su partido de la segunda ronda contra Karolina Muchova y se quedó de pie detrás de la silla de la umpire mientras el personal de seguridad sacaba al hombre.

Emma Raducanu y su crisis nerviosa en pleno partido en Dubai

La jugadora de 22 años se reincorporó al partido y perdió. “Obviamente, estaba muy angustiada. Lo vi en el primer game del partido y pensé: ‘No sé cómo voy a terminar’. No podía ver la pelota entre las lágrimas. Apenas podía respirar. Me dije: ‘Tengo que tomarme un respiro’”, expresó Raducanu durante una rueda de prensa en Indian Wells. Dijo que el hombre se le había acercado dos veces fuera de la cancha en Dubai y que también estuvo presente durante sus partidos en Singapur, Abu Dabi y Doha en las semanas anteriores. La tenista decidió retirar los cargos contra el hombre, que había sido detenido por la policía de Dubai. Desde entonces, se le prohibió asistir a todos los torneos de la WTA.

