La exigencia del tenis requiere esfuerzo al máximo en todo momento. Hay que tratar de alcanzar todo, llegar a cada pelota. De esto puede dar fe el polaco Hubert Hurkacz. El número 8 del mundo, en su intento por llegar a un ángulo corto, siguió de largo en la carrera, se subió a su banco y cayó estrepitosamente del otro lado, en un partido por la segunda rueda del Dubai Tennis Championships, que se juega en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

La acción ocurrió en el comienzo del tercer set. El polaco tiró un derechazo, la pelota dio en la faja, picó del lado rival muy cerca de la red, y el francés Ugo Humbert (18 del ranking) no sólo mostró reacción para llegar, sino que respondió con una volea cruzada baja, un ángulo corto que Hurkacz intentó buscar. Pero no sólo no pudo responder, sino que prosiguió su carrera a toda velocidad hasta tropezarse con su banco. La aparatosa caída despertó la preocupación de Umbert, que corrió a ver qué había sucedido con su adversario, y fue aplaudido por su gesto de deportividad.

No pregunten cómo Hurkacz terminó allí, solo aplaudan lo que hizo Humbert.pic.twitter.com/1Tmss7UdrT — Set Tenis (@settenisok) February 29, 2024

Más allá del golpazo que se dio, Hurkacz pudo seguir jugando. Eso sí: la victoria fue para Umbert, que se impuso por 3-6, 7-6 (10-8) y 6-3, en horas y 24 minutos de juego. El polaco se fue lamentando las tres chances que tuvo en el desempate del segundo set, cuando contó con tres match-points para quedarse con la victoria, al estar 6-5, 7-6 y 8-7 en la cuenta.

Hurkacz disfruta en este momento el mejor ranking de su carrera, como octavo del ranking. Este año, llevó a Polonia a la final de la United Cup, alcanzó los cuartos de final del Australian Open, y las semifinales en el ATP 250 de Marsella.

En las semifinales del torneo de Dubai, que corresponde a la categoría 500 del circuito, Umbert se enfrentará con el ruso Daniil Medvedev, máximo favorito del torneo, que eliminó al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-2 y 6-3.

La otra semifinal será entre Alexander Bublik y Andrey Rublev. El kazajo superó por 6-4, 4-1 y retiro por lesión del checo Jiri Lehecka, y el ruso avanzó por la misma vía, al imponerse por 6-4, 4-3 y abandono del estadounidense Sebastian Korda.

