Elena Rybakina avanzó a las semifinales del US Open y será por primera vez la número uno del mundo

Elena Rybakina consiguió este miércoles mucho más que la clasificación a las semifinales del US Open. La kazaja derrotó a la china Zheng Qinwen por 3-6, 6-1 y 6-4 y se aseguró el primer puesto del ranking de la WTA por primera vez en su carrera. A los 27 años, desplazará de la cima a Aryna Sabalenka, que ocupaba esa posición desde octubre de 2024, y llegará al lugar más alto del tenis femenino después de haberlo tenido al alcance semanas atrás.

Rybakina dependía de sí misma para completar el ascenso en Nueva York: necesitaba instalarse entre las cuatro mejores del último Grand Slam de la temporada y cumplió el objetivo después de remontar un partido que había comenzado de manera adversa. Zheng, la gran sensación del torneo, se llevó el primer set por 6-3, pero la futura líder reaccionó con contundencia en el segundo parcial, que ganó por 6-1, y resolvió el encuentro con un 6-4 en el tercero.

El triunfo modificará el orden del circuito femenino después de casi dos años de dominio de Sabalenka. La kazaja ya había contado con la posibilidad de alcanzar el número uno en el Masters 1000 de Cincinnati, aunque aquella oportunidad quedó atrás. Esta vez llegó a Flushing Meadows como la única candidata a la cima que no necesitaba resultados ajenos para conseguirla.

El saludo final de Rybakina y Zheng tras el final del partido en Nueva York AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pese a la dimensión del logro, Rybakina mantuvo el tono medido que suele caracterizarla. “Es un gran logro pero ya saben cómo de rápido pueden cambiar las cosas en los rankings del tenis”, expresó después de asegurar el liderazgo.

La jugadora nacida en Moscú, sin embargo, dejó claro que el cambio en la clasificación mundial no modificó su principal ambición en Nueva York. “Por ahora es sólo una cifra. Estoy en semifinales y mi objetivo es ganar el torneo”, subrayó.

El resultado ante Zheng también cerró cualquier especulación alrededor de una carrera por el número uno que había sumado un atractivo adicional al US Open. Una derrota de Rybakina en los cuartos de final habría abierto distintas posibilidades: Sabalenka podía conservar la cima, mientras que Jessica Pegula y Coco Gauff también contaban con opciones de ocuparla en caso de conquistar el título.

Nada de eso ocurrirá. Rybakina resolvió por su cuenta la disputa y añadió un nuevo hito a una trayectoria que ya incluye dos títulos de Grand Slam. Ganó Wimbledon en 2022 y este año conquistó el Abierto de Australia; ahora, en Nueva York, alcanzó por primera vez las semifinales y obtuvo además la certeza de que será la nueva referencia del ranking femenino.

El dato también ubica su ascenso entre los más tardíos de la historia de la WTA. Con 27 años y 89 días, Rybakina se transformó en la segunda tenista de mayor edad en llegar por primera vez al número uno. Solo la alemana Angelique Kerber lo consiguió más tarde: tenía 28 años cuando alcanzó la cima.

La victoria de Rybakina ante Zheng

La kazaja todavía tiene otro objetivo por delante en Nueva York. Su rival en las semifinales saldrá del partido que disputan este miércoles Gauff y Mirra Andreeva, las dos últimas campeonas de Roland Garros. Cualquiera de las dos será el siguiente obstáculo entre Rybakina y la posibilidad de disputar por primera vez la final del US Open.

Del otro lado del cuadro, Pegula y Sabalenka ya aseguraron sus lugares entre las cuatro mejores. La bielorrusa, además de ceder el liderazgo que sostuvo desde octubre de 2024, persigue su tercer título consecutivo.

Para Rybakina, en cambio, el US Open ya marcó un punto de quiebre aun antes de conocer el desenlace del torneo. Después de perder el primer set ante Zheng, dio vuelta el partido que podía definir su acceso a la cima y aseguró un lugar que hasta ahora nunca había ocupado. El trofeo todavía está en juego; el número uno, ya no.