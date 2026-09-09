US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este miércoles 9 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la undécima jornada se cierran los cuartos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En ambos certámenes hay dos partidos y se juegan, todos, en el estadio Arthur Ashe. En el de varones se enfrentan, desde no antes de las 15, el ruso vs. Karen Khachanov vs. el belga Alexander Blockx (28°) mientras que desde las 20.30 lo hace Alexander Zverev (1°) vs. el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Cuadro del US Open masculino

El cuadro del torneo masculino del US Open, con dos semifinalistas

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

En el torneo de mujeres, en el estadio principal abren la jornada desde las 12.30 la china Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª). La kazaja, de imponerse, superará desde la próxima semana a Aryna Sabalenka en la cima del ranking de la WTA. Posteriormente, desde no antes de las 13.40, chocan Mirra Andreeva (5ª) vs. la local Coco Gauff (4ª).

Cuadro del US Open femenino

El cuadro del US Open femenino, con dos semifinalisas confirmadas

Agenda del día 11 en el US Open 2026

*Todos los partidos se juegan en el estadio Arthur Ashe y los horarios corresponden a la Argentina.

12.30: Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª).

13.40: Mirra Andreeva (5ª) vs. Coco Gauff (4ª).

15: Karen Khachanov vs. Alexander Blockx (28°).

20.30: Alexander Zverev (1°) vs. Botic Van de Zandschulp.

El alemán Alexander Zverev es el máximo favorito al título en el US Open 2026 Frank Franklin II - AP

Tabla de campeonas del US Open