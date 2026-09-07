Francisco Cerúndolo no pudo prolongar el impulso en el US Open y se despidió en los octavos de final

Francisco Cerúndolo, el tenista sudamericano de mejor ranking mundial (25°), no consiguió prolongar el impulso que había logrado al derrotar a un top 10 como Taylor Fritz y desaprovechó la oportunidad de alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez. En el Arthur Ashe, el estadio central del Abierto de los Estados Unidos, el porteño de 28 años tropezó frente a uno de los mejores jugadores de la nueva generación, el belga Alexander Blockx (21 años, 34°), que se impuso por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5, en 3h16m.

Cabeza de serie número 24 en Flushing Meadows, el mayor de los hermanos Cerúndolo jugó por primera vez la cuarta ronda del torneo y aspiraba a convertirse en el primer argentino en llegar a los cuartos de final desde Diego Schwartzman en 2019. Pero Blockx, que en la ronda anterior había eliminado al número 6 del mundo, el italiano Flavio Cobolli, fue superior e hizo historia para su país, ya que se encumbró como el primer belga en llegar a los cuartos de final en el US Open (los jugadores de ese país tenían un récord de 0-10 en los octavos de final de singles masculinos en la historia de este evento, desde 1881).

Cerúndolo recibiendo el aliento de su coach Nicolás Massú y de su kinesiólogo Esteban García Giménez; por momentos se dirigió a ellos con enojo KENA BETANCUR - AFP

El partido comenzó con Cerúndolo al saque, pero el jugador entrenado por el chileno Nicolás Massú empezó frío y con indecisión, perdió los primeros cuatro puntos del partido, cediendo su servicio. Sin embargo, en ese ritmo frenético que mostró el match en el arranque, en el game siguiente fue Blockx el que se apuró, falló y perdió su saque (1-1). Blockx enfrentó tres break-points en el cuarto game, pero los defendió (2-2). No así Cerúndolo en el juego siguiente: tenso, volvió a cederlo y quedó 2-3.

En el descanso, con apenas 25 minutos de partido, el belga recibió atención médica, pero no en el mulso izquierdo, donde tuvo un vendaje, sino en el dorsal derecho. Recostado en el piso, no ocultó su dolor mientras era atendido por el fisioterapeuta, generando incertidumbre para lo que vendría. Sacó y quedó 0-40, pero reaccionó y sostuvo su saque. Llegaron al noveno game, con Francisco sacando 5-3 abajo: dudó, el europeo se soltó con muy buenos drives, generó dos break-points (por ende, set points) y, en el segundo, lo concretó (6-3).

El momento en el que Alexander Blockx recibió atención médica: después de esa situación de incertidumbre logró jugar con mayor comodidad Seth Wenig - AP

Cerúndolo comenzó el segundo set con más electricidad de piernas y decisión. Y tuvo su premio cuando le rompió el servicio a Blockx en el quinto game para adelantarse 3-2. Lejos de mostrar dificultades en sus desplazamientos o impactos, Blockx siguió batallando y hubo puntos largos, en los que Cerúndolo intentó dominar con el poder de su derecha. En el octavo game, sacando 4-3, Cerúndolo salvó una chance de quiebre siendo paciente en sus decisiones y se adelantó 5-3. Como es habitual, el argentino tuvo algunos momentos de enojo y de palabras fastidiosas hacia su rincón, pero siguió martillando y tuvo un primer set point que no logró concretar. De inmediato le tocó servir para set (5-4) y, esta vez, construyó un turno de saque perfecto (6-4), para equilibrar el match en sets.

Francisco tuvo complicaciones en el tercer parcial y se alteró anímicamente: de hecho, volvió a dirigirse varias veces con acidez hacia su equipo, entendiendo que no recibía indicaciones. Blockx tomó la iniciativa de los puntos y logró el rompimiento para adelantarse por 3-1. Lejos de desinflarse, el argentino siguió comprometido con el partido, apretó los dientes, castigó la pelota con más fuerza, recuperó el quiebre de inmediato (3-2) y defendió su saque (3-3). “No sé cómo voy a aguantar, me estoy acalambrando”, le dijo Cerúndolo a su equipo, mientras sacaba 5-4 abajo, sin margen de error. Pero superó la situación incómoda (5-5).

El fastidio de Francisco Cerúndolo durante su derrota ente Alexander Blockx KENA BETANCUR - AFP

“Es este set o nada”, soltó Cerúndolo, preocupado. Blockx sacó enseguida, quedó 0-40 y, sin embargo, ganó cinco puntos seguidos ayudado por el servicio para sostener el game (6-5). Con Cerúndolo otra vez al saque, el belga presionó con la potencia de su derecha, jugó profundo y contó con un set point, pero el argentino se escapó con un ace. Blockx insistió, volvió a tener un punto para set y esta vez sí dio un paso al frente tras una inoportuna doble falta de Francisco (7-5).

En el cuarto set, Cerúndolo sacó peligrosamente 2-1 abajo y 30-40, pero Blockx no tuvo el convencimiento necesario y dejó escapar una chance de dar otro golpe sobre la mesa (2-2). El europeo, que todavía no tiene títulos ATP (sí una final, en Estoril, en julio pasado), insistió y volvió a contar con un punto de quiebre en el sexto game, pero nuevamente Cerúndolo se vistió de escapista (3-3). El partido llegó a las tres horas, a Francisco le costó desequilibrar y Blockx se colocó 5-4. Conociendo que, si fallaba, se iba a su casa, el porteño sacó como si nada de eso flotara en el ambiente del Arthur Ashe y ganó su servicio con autoridad (5-5). Lo mismo hizo Blockx (6-5). Cerúndolo, contra las cuerdas, sacó 15-40, envió larga una derecha y se acabó la ilusión del argentino.

Francisco Cerúndolo felicitando a Alexander Blockx tras el partido en el US Open AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cerúndolo terminó el partido con 51 errores no forzados (contra 44 de su rival). Anotó cinco aces (diez del europeo) y cometió seis dobles faltas. Empujó y generó 17 chances de quiebre, pero sólo pudo aprovechar tres (el 18% de efectividad).

“A partir del segundo game empecé a sentir un dolor muy intenso en las costillas. Apenas aguantaba. Aunque gané el primer set 6-3, podría haber sido al revés. Después, el médico me dio un remedio milagroso que me permitió seguir jugando y, a partir del final del tercer set, empecé a sentirme mucho mejor. Apenas sentía dolor”, explicó Blockx tras el partido. Su próximo rival será el estadounidense Learner Tien o el ruso Karen Khachanov.

“Tengo bronca, estoy caliente -reconoció Cerúndolo-. Tuve varias chances, varios break-points que no pude encontrar. Me metió dos o tres aces, me subió a la red, no me puedo reprochar porque no la pude tocar. Di todo, él jugó un gran partido, empezó a fluir y defendió muy bien, me sorprendió la cantidad de pelotas que me trajo. No hice un mal partido, me da bronca por dejar pasar la chance, pero hubo muchas oportunidades que me las ganó él. Me ganó muchos puntos larguísimos”.

Francisco Cerúndolo no pudo generar las condiciones para superar a Alexander Blockx y se marchó del US Open en los 8vos de final KENA BETANCUR - AFP

Y añadió, charlando con un grupo de periodistas argentinos en el US Open: “Más allá del partido de hoy... después veré la película completa. Haber hecho octavos de final es súper positivo, llegué jugando horrible, sinceramente. Paso a paso fui ganando partidos, toqué buenos momentos con Fritz, pero hay que valorarlo. Ahora toca descansar y pensar en la Copa Davis [la serie frente a Turquía, en Neuquén, el 19 y 20 de este mes]”.

Así cerró el partido Blockx

Zeballos y Granollers, otra vez “Maestros”

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, una de las parejas más exitosas del circuito, avanzaron a la tercera ronda de dobles del US Open por la no presentación de los británicos Arthur Fery y Joshua Paris. Ese resultado les aseguró la clasificación para el ATP Finals, el torneo de Maestros, por séptima vez consecutiva. El torneo se jugará en Turín, del 15 al 22 de noviembre.

Asimismo, en el Grand Slam neoyorquino, donde son los segundos preclasificados y campeones defensores, Zeballos y Granollers se medirán en la próxima ronda ante los argentinos Andrés Molteni y Máximo González.

Los juniors argentinos en Nueva York

El tenis argentino presentó sólo tres jugadores en la competencia junior del último Grand Slam del año y dos de ellos ya quedaron eliminados. Hoy, por la segunda ronda, Dante Pagani (25° del ranking ITF, 18 años) perdió ante Kai Thompson (Hong Kong) por 6-7 (4-7), 6-2 y 7-5.

Sofía Meabe (48°, 18 años) ya había caído en su debut individual: 6-2 y 6-3 ante la china Yushan Shao (30°). Sol Larraya Guidi (14°, 18 años) triunfó en la primera ronda y juega su próximo desafío ante la italiana Ilary Pistola (41°).