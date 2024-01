escuchar

Federico Delbonis , el tenista tocado por la varita mágica, ganador del punto más ansiado e importante de la historia del tenis argentino, se despide. Azuleño, vivió 16 temporadas como profesional, 33° fue su ranking más destacado (en 2016) y logró dos títulos individuales en el ATP Tour (San Pablo 2014 y Marrakech 2016). De 33 años, era el último activo del cuarteto de héroes de la Copa Davis . La Ensaladera, se sabe, fue el trofeo embrujado, el que a la Argentina se le negó durante 93 años, hasta que el 27 de noviembre de 2016, en Zagreb, se terminó la pesadilla: Delbonis ganó el quinto punto (6-3, 6-4 y 6-2 ante Ivo Karlovic), con el que el equipo nacional venció por 3-2 a Croacia. Desde entonces, se encumbró eternamente como una leyenda del tenis de la Argentina.

Delbonis, tapado por varios compañeros del equipo argentino de la Copa Davis en Zagreb, tras ganar el histórico quinto punto ante Croacia Santiago Filipuzzi - Archivo

Cuando “Cepillo” (así lo apodaban en la infancia) empuñó una raqueta a los 12 años en el Club de Remo de Azul, su segundo hogar, bajo la mirada de Gustavo Tavernini, quien siguió siendo su entrenador hasta 2021, probablemente jamás imaginó lo que el destino le obsequiaría. Más allá de su ilusión por alcanzar las mieles de Guillermo Vilas y Björn Borg, difícilmente Delbonis imaginó que algún día, como pasó tras el título en Croacia, entraría en su ciudad desde la ruta en autobomba, ovacionado y llevado al Palacio Municipal. La realidad superó la ficción.

“Jugó el último punto como si estuviera en un Future..., pero era el quinto punto de la final. Fue increíble”, relató el año pasado, en la redacción de LA NACION, Guido Pella, otro de los mosqueteros de Zagreb. Y no exageró el bahiense. Acarreando el peso de la historia (cuatro finales perdidas por la Argentina: 1981, 2006, 2008 y 2011), el zurdo se plantó ante el gigante Karlovic como si la tensión no existiera. El final ya es conocido.

Delbonis se dio el gusto de vencer a Federer: fue en Hamburgo 2013

“Se me caen las lágrimas cada vez que veo cómo ganamos la Davis. Me sigo emocionando cuando me veo en el punto final. Pero tengo que agradecerle a los chicos, porque sin ellos no hubiera llegado a esa instancia. Fue hermoso lo que me tocó, pero una responsabilidad enorme. Aunque estaba tranquilo porque lo más importante, que era dejar todo, lo iba a hacer. Por suerte se pudo dar y quedará el recuerdo para siempre”, le dijo Delbonis a LA NACION en noviembre de 2017, al cumplirse un año del título. Los “chicos” son Juan Martín del Potro, Leonardo Mayer y Pella, que completaron el equipo ante Croacia (y también en las semifinales con Gran Bretaña en Glagow). Los “chicos” abarca a Daniel Orsanic, el capitán campeón, y a su cuerpo técnico, que incluyó a Mariano Hood (más tarde, uno de sus entrenadores) y hasta a Marco Trungelliti, sparring en las últimas dos series de la gloriosa campaña y el primero en llegar a abrazar a Delbonis cuando la pelota de Karlovic se pierde larga.

Delbonis, en su ciudad, Azul, con la réplica de la Copa Davis que atesora Nacho Correa - LA NACION

Con un registro de 164 triunfos y 200 derrotas, Delbonis atesorará muchas victorias, incluida una ante Roger Federer. Se produjo en las semifinales de Hamburgo 2013. El argentino era 114° del mundo y se impuso por 7-6 (9-7) y 7-6 (7-4) ante el suizo, que era número 5 del ranking. Tiempo después, durante algunos momentos de dificultades físicas e inactividad, Delbonis recurrió a YouTube para observar imágenes de aquel éxito e intentar energizarse emocionalmente. “Es que son momentos únicos, hermosos. Siempre está bueno volver a recordar”, le contó a LA NACION. Contra Roger volvió a jugar en 2018, en el Masters 1000 de Indian Wells, pero esa vez ganó el suizo.

Delbonis jugando en Wimbledon 2021 Alberto Pezzali - AP

No pudo batir a Novak Djokovic (1-0; en Miami 2019) ni a Rafael Nadal (5-0; entre 2013 y 2021), pero sí logró un batacazo en marzo de 2016, derrotando al escocés Andy Murray, por entonces número 2 del mundo, por 6-4, 4-6 y 7-6 (7-3), en la tercera ronda de Indian Wells. Delbonis también venció a Stan Wawrinka, en los cuartos de final de Ginebra 2015, por 6-7 (5-7), 6-4 y 6-4, cuando el suizo era 9° (el argentino, 74°). Además de los dos títulos ATP en singles, jugó las finales de Hamburgo 2013 (perdió con el italiano Fabio Fognini) y Niza 2014 (cayó con el letón Ernest Gulbis).

En febrero de 2022, en el ATP de Buenos Aires, Delbonis derrotó a Del Potro en el último partido del tandilense Aníbal Greco - LA NACION

Delbonis también tuvo el agridulce privilegio de ser el último rival de Del Potro. El 8 de febrero de 2022, Fede superó al tandilense por 6-1 y 6-3, en la primera ronda del ATP de Buenos Aires, en lo que sería la despedida de Juan Martín, afectado por una lesión de rodilla derecha.

En los últimos tiempos, los problemas físicos lo perturbaron y no le permitieron contar con un ranking que se ajustara a su rica historia. Desde hacía años que luchaba con una lesión de cadera que no lo dejaba seguir actuando con regularidad. En junio del año pasado ganó el Challenger de Cali y lo tomó como un feliz desahogo. Pero no pudo mejorar y, tras evaluarlo mucho junto con su familia (está casado con Virginia Taccari y tiene tres hijos), entendió que su cuerpo le pedía “una tregua”, tal como escribió en sus redes sociales. Delbonis jugó su último partido en octubre pasado, en los cuartos de final del Challenger de Santa Fe 2: perdió con el checo Vit Kopriva por 6-4 y 6-3.

Resumen del histórico quinto punto

“Se cierra una etapa en mi vida, la cual me formó como deportista y persona, principalmente. Viví momentos inolvidables e inigualables dentro y fuera de la cancha de tenis, pero es momento de escuchar a mi cuerpo, que me pide una tregua”, comunicó Delbonis. Y continuó: “Tengo que agradecerle, sin lugar a dudas, a todas las personas que me apoyaron y confiaron en mi durante todos estos años. Por empezar a vos Vir, mi sostén diario, a mis hijos , a mi familia, que fue la que inició esta travesía, a mi cuerpo técnico, a mis amigos y, por sobre todo, a uds, los que alentaron e hicieron fuerza desde una tribuna o desde sus casas. Fueron muchas experiencias y emociones vividas a lo largo de todos estos años. Hoy se termina un viaje de los más enriquecedores de mi vida, pero van a venir más rutas para recorrer. Gracias!!!!! Fui muy feliz haciendo lo que me gusta”.

El tenis argentino, tantas veces desprovisto de infraestructura y recursos económicos pero sumamente rico en materia prima y calidad de jugadores, ve despedirse a uno de sus héroes. Sin el perfil alto ni los brillos de otros apellidos, Delbonis tuvo la gran chance de su vida y la aprovechó. Su historia quedará marcada a fuego por siempre.

La despedida de Delbonis en sus redes sociales

El último partido: en dobles del ATP de Buenos Aires

Delbonis se despedirá oficialmente compitiendo en dobles del ATP porteño, que comenzará el 12 de este mes, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo. Como la organización del certamen le entregó la última invitación disponible para el cuadro principal individual al croata Marin Cilic, Delbonis recibió un wild card para jugar en dobles: su pareja será Facundo Bagnis, con quien obtuvo dos títulos en la especialidad, en la categoría Challenger, en Salinas 2011 y Barranquilla 2013.

Fede Delbonis 🇦🇷 tendrá su last dance en el IEB+ Argentina Open 2024 🏆



El campeón de Copa Davis recibió un WC para disputar el cuadro de dobles junto a Facu Bagnis 🇦🇷 y se despedirá del tenis jugando ante su gente en el Buenos Aires Lawn Tennis Club 🏟️



¡Grande, Fede! 🤍 pic.twitter.com/3cawOFkaX4 — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 29, 2024