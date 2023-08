escuchar

Durante tres temporadas, desde febrero de 2019 hasta febrero de 2022, el tenista canadiense Felix Auger-Aliassime , uno de los destacados talentos de la nueva generación, sufrió no poder ganar su primer título en el circuito. De categoría 2000, demostró enormes condiciones desde su debut en el profesionalismo pero trastabillaba en las definiciones: perdió ocho finales seguidas en el ATP Tour, incluso siendo favorito en muchas de ellas. Hasta que el 13 de febrero del año pasado venció al griego Stefanos Tsitsipas en la final de Rotterdam y, desde entonces, no se detuvo. Terminó 2022 con tres trofeos más (Florencia, Amberes y Basilea, en semanas consecutivas) y siendo número 6.

Todo indicaba que luego de superar los momentos de incertidumbre y congoja por no poder ganar su primer título, Auger-Aliassime, definitivamente, daría otro salto de calidad en los torneos grandes esta temporada y que se metería de lleno en la lucha por el top 3. Sin embargo, sucedió todo lo opuesto. El tenista de 23 años y actual 12° del ranking atraviesa una crisis de la que no puede despojarse. Con su derrota de anoche ante el australiano Max Purcell (78°, proveniente de la clasificación) por un doble 6-4, en la primera ronda del Masters 1000 canadiense, en Toronto, Auger-Aliassime llegó a las trece derrotas en el año (tiene la misma cantidad de victorias).

Felix Auger-Aliassime durante su derrota ante Max Purcell en el National Bank Open, en Toronto Cole Burston - The Canadian Press

Auger-Aliassime, que a fines del año pasado fue parte valiosa del equipo canadiense que conquistó la Copa Davis, esta temporada se despidió en la primera ronda (o en sus presentaciones) de siete torneos: en Adelaida 1, Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon, Washington y, ahora, en su país.

“Es muy decepcionante para mí lo que está pasando. En los entrenamientos me encuentro bien y físicamente me veo recuperado (estuvo lidiando con problemas de rodilla), así que espero que solamente sea cuestión de tiempo volver a mi mejor versión. Tengo que mantener el optimismo y seguir trabajando. No es la primera vez que tengo una crisis como ésta en mi carrera. Otras temporadas pasé por algunas etapas malas, por un mes o dos donde pierdo más de lo habitual y considero que es algo lógico del tenis. Sin embargo, me siento como si fuera la primera vez”, analizó Auger-Aliassime tras marcharse de uno de los Masters 1000 de la gira sobre superficie dura.

Otra sorpresa ✅



🇦🇺 Max Purcell consigue la mejor victoria de su carrera para vencer a Auger-Aliassime 6-4 6-4@NBOtoronto | #NBO23pic.twitter.com/YXocMYYAYJ — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) August 9, 2023

El norteamericano reconoció que está saliendo a los partidos con mayor tensión de la habitual y que ello lo está afectando, por ejemplo, en el saque. Anoche cometió cinco doble faltas y logró, tan sólo, el 54% de primeros servicios. Purcell, un jugador de menos jerarquía que el canadiense, le generó cuatro chances de quiebre y las concretó dos veces.

El próximo desafío de Auger-Aliassime será el Masters 1000 de Cincinnati (desde el 13 de este mes), donde defenderá una buena cantidad de puntos: 180, correspondientes a los cuartos de final del año pasado. Luego llegará el Abierto de los Estados Unidos, el último major del año, donde tendrá buenas chances de sumar ya que sólo defenderá 45 puntos (por la segunda ronda alcanzada en 2022). Claro que al margen de las oportunidades que le presente el circuito todo dependerá de sus condiciones. La mayoría de los expertos en el circuito se muestran preocupados y sorprendidos por el pobre rendimiento de un tenista que supo ostentar un rendimiento estupendo y que les ganó a los mejores del tour, como a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Jannik Sinner y Frances Tiafoe, entre otros.

Felix Auger-Aliassime, en octubre pasado, cuando se coronó en el ATP de Basilea GABRIEL MONNET - AFP

Felix, nacido en Montreal, es hijo de Marie, una docente nacida en Quebec (región francófona) que conoció a un entrenador de tenis llamado Sam Aliassime en su país africano de origen, Togo (independizado de Francia en 1960); formaron una familia y se radicaron en Ancienne-Lorette, un suburbio de Quebec. Sam empezó entrenando a su hijo, pero como el talento del niño era tan evidente fue lo suficientemente astuto para cederle la supervisión deportiva a Tennis Canada, que además del Centro Nacional posee cuatro sitios de entrenamiento regionales, invierte mucho dinero para que cada jugador incluido en el programa viaje, compita y se desarrolle. Auger-Aliasime fue una de las joyas del programa, junto con Denis Shapovalov (actual 23°), pero hoy no encuentra el rumbo. Y preocupa.

LA NACION